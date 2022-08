Nicht zufällig trägt jener Gipfel in den Dolomiten seinen Namen: Guglia del Diavolo, Turm des Teufels. Trotzig hat er sich bislang jedem Versuch einer Bezwingung verweigern können. Doch ein sich in seiner Freizeit als Alpinist betätigender Bergbauer gibt nicht auf. Immer aufs Neue tritt er an, wieder und wieder scheitert er an einem Felsvorsprung. Dieser widerspenstige Gipfel wird zu seiner Obsession, zu seinem „Berg des Schicksals“.

Als Arnold Fanck den gleichnamigen Film 1924 in die Kinos brachte, überschlugen sich Kritik und Publikum vor Begeisterung. Die einzigartigen Aufnahmen aus dem Südtiroler Hochgebirge im Wechselspiel mit den wortkargen, zu allem entschlossenen Menschen wurde zum Kassenschlager. Hier changierten keine blasierten Großstadtmimen in gemalten Kulissen. Hier zeugte jeder Blick, jede Muskelanspannung von tatsächlichen Menschen, die genau wussten, was sie da vor der Kamera anstellten. Dabei war das Werk weit mehr als eine Dokumentation mit Spielelementen. Fanck hatte instinktiv alles richtig gemacht. Indem die Handlung aufs Notwendigste reduziert wurde, entwickelte sie in der Konfrontation mit der Natur eine umso stärkere Wirkung. Hinzu kamen innovative Aufnahme- und Montagetechniken. So wurden einige Szenen mit vertikalem Bildformat gerahmt – wodurch die Bedrohung durch einen möglichen Absturz soghaft verstärkt wurde. Und wenn der kletternde Mann in einer langen Parallelmontage dann wirklich von seiner tragischen Bestimmung heimgesucht wird, setzt sich – trotz des massiven Pathos – bis heute eine immense Spannung frei. Das ist Stummfilm auf der Höhe seiner Kunst!

Der „Bergfilm“ wurde in Deutschland erfunden

Arnold Fanck etablierte mit diesem Erfolg endgültig seine Kletter- und Gebirgsfilme als Markenzeichen. Der „Bergfilm“ wurde neben dem „Trümmerfilm“ zu den beiden einzigen originären Filmgenres Deutschlands. Beides hat miteinander zu tun. Als Leni Riefenstahl den „Berg des Schicksals“ sah, entschloss sie sich, selbst Filmemacherin zu werden. Sie hat viel übernommen von Fanck, nicht nur seine Kameramänner Hans Schneeberger und Sepp Allgeier sowie deren Hybris in der Bildgestaltung. Es ist nicht ganz falsch, hier eine direkte Linie zur nationalsozialistischen Selbstinszenierung und deren verheerenden Folgen zu sehen.

Mit „Dr. Mabuse, der Spieler“ (1922) von Fritz Lang findet sich ein Klassiker im Programm der UFA Stummfilmnächte, dem verschiedentlich eine dunkle Prophetie des kommenden Totalitarismus attestiert wurde. Das kolportagehaft in Szene gesetzte Porträt des dämonischen Strippenziehers Mabuse dürfte in seiner Wiederaufführung vor allem wegen der musikalischen Neubearbeitung durch DJ-Star Jeff Mills von Interesse sein. Komplettiert werden die drei Stummfilmnächte mit dem weniger schicksalsschweren Film „Die keusche Susanne“ von Richard Eichberg (1926). Hiermit wird das Paradox einer „Stummfilmoperette“ geboten. Zum ersten Mal stand das Traumpaar Lilian Harvey und Willy Fritsch vor der Kamera, gemeinsam singen konnten sie erst später, unter anderem in „Der Kongress tanzt“ (1931) und „Ein blonder Traum“ (1932). Die Live-Vertonung der restaurierten Fassung besorgt das „Silent Light Ensemble“ unter Ekkehard Wölk.

UFA Filmnächte auf der Berliner Museumsinsel, vom 24. bis 26. August, Beginn jeweils 21 Uhr.