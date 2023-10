Der Unternehmer Patschold lässt sich durch die Straßen Hamburgs und über Autobahnen kutschieren. Sein Chauffeur – halb Domestik, halb Teilhaber der Macht – weiß seine Position auszunutzen. Er kennt die beruflichen Schwächen und das private Doppelleben seines Arbeitgebers, taktiert geschickt zwischen den hierarchischen Ebenen, spielt seine Kollegen gegeneinander aus. Bald wird er aus seinem provisorischen Quartier in eine schicke Neubauwohnung umziehen.

Mit dem Fernsehfilm „Ich fahre Patschold“ hatte der Norddeutsche Rundfunk ein bitter-ironisches Gesellschaftsbild der noch jungen Bundesrepublik entworfen. Der Film war Teil eines sechsteiligen Gegenwartszyklus, den Horst Lommer (Buch) und Peter Beauvais (Regie) zwischen 1962 und 1967 realisieren konnten. Ermöglicht wurden die zur besten Sendezeit ausgestrahlten Produktionen durch Egon Monk, damals Leiter der Fernsehspielabteilung beim NDR. Monk, 1953 aus der DDR geflüchtet, war vorher Brecht-Schüler. Vielleicht trägt deshalb der Patschold-Film spürbare Anleihen von „Herr Puntila und sein Knecht Matti“. Nur dass der Diener inzwischen seine Lektion gelernt hat. Auf die Sentimentalitäten seines Chefs fällt er nicht mehr herein.

Überhaupt sind die TV-Arbeiten des Duos Lommer/Beauvais von gehörigem Zynismus geprägt. Das Wirtschaftswunderland erscheint als Panoptikum privater Vorteilsnahme. Gerahmt von anonymen Betonschneisen, Wohnanlagen sowie Konsum- und Amüsierpavillons, realisiert sich neben dem sich rein monetär niederschlagenden Erfolg keinerlei Ideal. Der Krieg liegt unendlich weit zurück, lebt allerdings in militantem Vokabular und Habitus weiter. Selbst Strandpartys werden wie Feldzüge organisiert. Politik versteht sich als Lobbyismus, als nichts sonst. Auch die deutsche Teilung kommt nicht vor. Nur einmal sächselt ein Pärchen – und wird prompt über den Tisch der Kundenberatung gezogen.

Ein Hoch auf Helga Feddersen

Diese Abgründe werden meist als personelle Kaleidoskope in Szene gesetzt. „Das Glück läuft hinterher“ (1963) macht dabei das Geld selbst zum schicksalhaften Moment. In „Mach’s Beste draus!“ (1965) entfacht ein Besuch aus Amerika die buntesten Aufstiegsträume. Bei „Geibelstraße 27“ (1966) erscheint ein durchschnittliches Hamburger Mietshaus als Bühne gegenseitiger Fallenstellerei.

Den höchsten Schauwert der Reihe entwickelt die 1967 in Italien gedrehte Urlaubsparodie „Zug der Zeit“. Nun wird die geschlossene bundesrepublikanische Gesellschaft an die Adria verpflanzt, um dort die gleichen sinnentleerten Rituale zu zelebrieren. In seinen stärksten Momenten erinnert diese Farce an die Situationskomik Jacques Tatis. Die großartige Helga Feddersen – in allen Filmen der Reihe präsent – verleiht der Vergeblichkeit eine überraschend-empathische Grundierung. Nur im Scheitern lebt noch Hoffnung.



Reihe „Aus dem Fernseharchiv“ im Zeughauskino: „Ich fahre Patschol“ wird am 29.10. gezeigt, „Geibelstraße 27“ am 25.11. und „Zug der Zeit“ am 9. und 16.12. Programm unter dhm.de/zeughauskino