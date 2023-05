„Anima – Die Kleider meines Vaters“: Licht in die Schattengeschichte

Es ist ein Nachlass der besonderen Art: Als der allseits geachtete Murnauer Grundschullehrer Helmut Decker nach einem Fahrradunfall stirbt, geht an seine Tochter Ulrike als Erbe ein alter Weinkarton über. Darin befinden sich mehrere Tagebücher sowie einige Kleidungsstücke und Accessoires. An sich nichts besonderes – wenn es sich nicht um Frauenkleider, Stöckelschuhe, Perücken und diverse Kosmetika handeln würde.

Die über mehrere Jahrzehnte hinweg geführten Aufzeichnungen stellen das bisherige Bild des Vaters auf den Kopf. Oder doch eigentlich auf die Füße? Bereits seit seinen Kindheitstagen führte er ein Doppelleben. Zunächst in den Kleidern seiner Mutter, später mit selbstgekaufter Ausstattung. Als Erwachsener traute er sich in seiner Verkleidung sogar bis nach München, wo er einige Male „aufgedonnert“ durch die Innenstadt flanierte. Tochter Ulrike alias Regisseurin Uli Decker versinkt in diesem Weinkarton der Marke „Madonna dei Miracoli“. Sie beschließt, einen Film aus dieser Erbschaft zu machen.

„Anima“ funktioniert auch als Wundertüte des Medienzeitalters

Ihr Langfilmdebüt „Anima – Die Kleider meines Vaters“ läuft jetzt innerhalb einer neuen, von der Queer Media Society initiierten Filmreihe, die sich „für mehr Diversität in den Medien und insbesondere für die Sichtbarmachung und Repräsentanz queerer Inhalte“ einsetzt. Deckers Film ist schon mal ein guter Einstieg. Denn er macht gleichzeitig traurig und froh. Das liegt vor allem an der Weigerung seiner Regisseurin, sich die Erbschaft als Last aufbürden zu lassen. Nach dem ersten Schockmoment nimmt sie die Herausforderung an. Ihr Film ist vieles in einem: Trauerarbeit und Recherche, Austausch mit der (großartigen!) Mutter und Schwester sowie Auseinandersetzung mit Provinzialismus und Doppelmoral. Hinzu kommen Archivmaterial und animierte Collagen. Sigmund Freud taucht als Ikone auf, C.G. Jung schwingt schon im Titel mit. Schauergeschichten aus „Aktenzeichen XY … ungelöst“ stehen neben einem seinerzeit skandalösen Auftritt von Romy Haag bei Alfred Biolek – Bilder einer schönen, heilen Welt, in die Störmomente einbrechen. „Anima“ funktioniert auch als Wundertüte des Medienzeitalters.

Das Schönste aber ist, dass sich durch den Film ein posthumes Gespräch mit dem Vater herstellt. Was zu Lebzeiten nicht möglich war, schafft die filmische Form. In den meisten Off-Texten spricht die Filmemacherin/Tochter ihren Vater in der ersten Person an. Sie antwortet auf das Rätsel seiner Hinterlassenschaften, indem sie ihn sanft, doch vernehmlich zur Rede stellt. Ihren eigenen, teilweise schmerzlichen Lebensweg setzt sie dazu ins Verhältnis. So wird die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen nachträglich zum Dialog. Die tragische Grundierung ist dadurch natürlich nicht aufzulösen, denn der Tod lässt nicht mit sich handeln. „Es bleibt noch viel zu tun“ – dem letzten Satz kurz vor dem Abspann ist nichts hinzuzufügen. Mit diesem Film hat Uli Decker ganz konkret und individuell einen Anfang gemacht.



Anima – Die Kleider meines Vaters. Klick-Kino, am 28. Mai um 20 Uhr