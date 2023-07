Der andere 11. September: Das Dokumentarfilm-Monument für Salvador Allende

Als Salvador Allende Anfang November 1970 seine Präsidentschaft in Chile antrat, studierte der knapp 30-jährige Patricio Guzmán gerade Film in Madrid. Er war spät dran mit seiner beruflichen Orientierung: je ein paar Semester Jura, Philosophie und Geschichte lagen hinter ihm, gelangweilt hatte er als Werbefachmann gejobbt. Nun elektrisierten ihn die Nachrichten aus seiner Heimat. Er musste zurück, mit Kamera!

Im März 1971 traf er in Santiago ein. Die vorgefundene Situation übertraf sämtliche seiner Erwartungen. Er fand ein Land im Aufbruch vor. Hier war eine singende, tanzende, dabei höchst gefährdete Revolution in vollem Gange. Einerseits setzte die Regierung Allendes zügig soziale Reformen um (Verstaatlichung der Kupferminen, Regulierung der Mieten und der Preise für Grundnahrungsmittel), andererseits wuchs der innen- und außenpolitische Druck rapide.

1972 hatte Guzmán mit „El primer año“ (Das erste Jahr) einen ersten Film über die Ereignisse abgedreht. Independent-Pionier Chris Marker erkannte das Potential, fortan unterstützte er den jungen Kollegen. Für das Nachfolgeprojekt ließ er ihm ausreichend 16-mm-Material zukommen. Daraufhin stellte das staatliche Filmbüro ein kleines Team zur Verfügung. Dies war die Geburtsstunde eines der wichtigsten Dokumentarfilme aller Zeiten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Der Kampf eines unbewaffneten Volkes“ nannte Guzmán sein dreiteiliges, mehr als vierstündiges Opus im Nebentitel. Das passte. Der immer aggressiver auftretenden, radikalen Rechten hielt er nichts als die leise ratternde Schmalfilm-Kamera entgegen. Er und sein Team drehten auf Volksfesten, in Bergwerken, bei Meetings, vor allem aber auf den Straßen.

Auch als am 29. März 1973 der schwedische Kameramann Leonardo Henrichsen seine eigene Erschießung filmte. Dabei war ja zunächst der Ausgang der „Schlacht um Chile“ noch offen. Doch irgendwann kippte es. Die letzten Filmmeter wurden am 11. September 1973 belichtet. Nach einigen Tagen Internierung im Nationalstadion (wo er kurz vorher einige optimistische Szenen gedreht hatte), konnte er über Madrid nach Paris fliehen. Das mithilfe der schwedischen Botschaft gerettete Filmmaterial wurde dann zwischen 1975 und 1979 in Havanna vom legendären Schnittmeister Peter Chaskel zum heute vorliegenden Triptychon montiert. Die drei Teile funktionieren sowohl jeweils separat als auch in ihrer 263 Minuten währenden Gänze.

Guzmán fiel nach der Fertigstellung in eine tiefe, mehrere Jahre währende Schaffenskrise; ähnlich wie Claude Lanzman nach dem Abschluss von „Shoah“. Mit „Nostalgia de la Luz“ (2010) oder „Der Perlmuttknopf“ (2015) hat er später seine chilenischen Chroniken erfolgreich fortgesetzt. Für die restaurierte, erstmals deutsch untertitelte Fassung des Klassikers hat er die Tonspur jetzt komplett überarbeitet und den Text neu eingesprochen.



Alle drei Teile von „La Batalla de Chile“ (Die Schlacht um Chile) werden am 23. Juli ab 16.30 Uhr im Filmrauschpalast Moabit gezeigt.