Palma - So richtig hatte es keiner geglaubt auf Mallorca. Dass Danny DeVito wirklich kommen würde. Es war Ende Oktober 2016, das kleine Evolution Film Festival ging in seine fünfte Ausgabe. Und doch war er dann da, dieser weltberühmte, charmante kleine Mann. Auf dem roten Teppich, neben dieser jungen deutschen Frau, die im Vergleich zu ihm riesig wirkte. In einem Programmkino, das erst wenige Jahre zuvor von einer Bürgerinitiative gegründet worden war und bis heute ums Überleben kämpft. In einem ehemaligen Schlachthof mitten in Palma.

Für Sandra Lipski war es damals mehr als ein Achtungserfolg, dass der Hollywoodstar auf die Insel gekommen war. Es war das Jahr, in dem die gebürtige Berlinerin das Evolution Mallorca International Film Festival, so der volle Name, als ernst zu nehmendes Festival etablierte. „Wir haben gemerkt: Wir können solche Leute herbringen und sie fühlen sich wohl.“ An diesem Mittwoch geht es in die zehnte Ausgabe. 140 Filme werden gezeigt, Wim Wenders ist der Stargast. Es ist das größte und langlebigste Filmfestival der Insel.

Imago Hollywood auf Mallorca: 2016 holte Sandra Lipski den Schauspieler Danny DeVito auf die Insel.

Sandra Lipski ist in Reinickendorf am Tegeler See aufgewachsen. Als sie zehn war, zog die Familie nach Mallorca. „Mein Vater war Unternehmer, er ist viel gereist. Irgendwann hat er entschieden, dass er auch von der Insel aus arbeiten kann“, erzählt die 38-Jährige und ergänzt lachend: „Ich glaube, er hat dieses Konzept vom Homeoffice auf Mallorca erfunden.“ Mit 18 ging sie nach New York, studierte Schauspielerei, später nach Los Angeles, wo sie ein Studium der Regie und Produktion drauflegte. Als Abschlussarbeit drehte sie einen Kurzfilm und wollte ihn auf Mallorca zeigen. „Da habe ich festgestellt, dass es dort kein Festival gibt. Und habe mich gefragt, wie das sein kann.“

Ein Filmfest auf Mallorca: Daran hatten sich schon einige versucht

Sie war nicht die Erste, die sich diese Frage stellte. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte versuchten sich einige an einem Festival auf der Insel. Ihre Geschichten liegen in den Zeitungsarchiven der Balearen begraben. Die Erzählung ist immer die gleiche: Mallorca sei der perfekte Ort – viele Flugverbindungen, tolle Hotelinfrastruktur, internationales Flair. Kaum eines dieser Festivals hat es über eine einzige Ausgabe gebracht. Viele schafften nicht mal das.

Ein großes Problem seien die überzogenen Ambitionen, glaubt Lipski. „Die Leute wollen gleich im ersten Jahr ein Cannes oder eine Berlinale machen. Das geht einfach nicht.“ Zumal Mallorca, auch wenn das aus deutscher Perspektive manchmal anders wirkt, in Spanien immer noch Provinz ist. Und dementsprechend ticken auch die Gesellschaft, die Presse, die Politik. „Die schauen sich erstmal ganz genau an, was diese blonde Deutsche da macht.“

Deshalb sei es vor allem wichtig, die Mallorquiner zu erreichen, sagt Lipski. „Sie müssen Teil des Ganzen sein. Sonst bleibt es ein Event von Ausländern für Ausländer.“ Stargäste der vergangenen Jahre wie Mads Mikkelsen, Melissa Leo und Asif Kapadia sind für die Presse und die Außenwirkung gut. Für die Akzeptanz auf der Insel ist die Präsenz von Namen wie Toni Bestard, Marga Melià und Jaume Carrió genauso wichtig.

Lipski hat dem Festival vor Jahren das Motto „Bridging Cultures, Bridging People“ gegeben. Es soll eine Plattform sein, auf der Menschen über Independent-Filme in Kontakt kommen. Das Lokale verbindet sich mit dem Internationalen. Das wird mittlerweile auch außerhalb der begrenzten Küsten Mallorcas anerkannt. Das US-Magazin Movie Maker setzt Evolution seit ein paar Jahren auf die Liste der „50 Festivals Worth The Entry Fee“ – was im Grunde nichts anderes sagt, als dass es sich für aufstrebende Filmemacher lohnt, hier die Filme zu zeigen. In diesem Jahr kamen die Bewerbungen um die Teilnahme aus 80 Ländern.

Deutsche Filme spielen trotz der Internationalität naturgemäß eine große Rolle. „Ich freue mich zu sehen, dass etwa Schauspielerinnen wie Lilith Stangenberg und Ella Rumpf oder Regisseure wie Jakob Lass, die jetzt richtig bekannt werden, schon vor Jahren bei uns mit ihren ersten Projekten waren“, sagt Lipski.

„Sandra Lipski bringt Filme auf die Insel, die man sonst hier nicht sehen würde“, sagt Pedro Barbadillo. Er ist Leiter der Mallorca Film Commission, einer öffentlichen Institution, die sich auf der Insel um die Filmförderung kümmert. „Und wir sehen, dass sich da langsam Synergien ergeben zwischen Filmemachern auf der Insel und von außerhalb.“ Dass Lipski von Anfang an den Blick auf die Insel als Produktionsstandort hatte, zeugt von Weitsicht. Mallorca hat sich parallel zum Festival zum Standort für Filmemacher entwickelt. Die Insel, auf der keiner drehen wollte, nachdem versprochene Gelder für den Film „Cloud Atlas“ nicht geflossen waren, ist zum Hotspot für internationale Produktionen geworden.

Streamingdienst Netflix hat die Insel als Drehort entdeckt

Plattformen wie Netflix haben die Insel als Drehort entdeckt. Serien wie „Turn Up Charlie“ mit Idris Elba oder „White Lines“ von „Haus des Geldes“-Regisseur Álex Pina wurden hier gedreht. Im August begannen die Dreharbeiten für die deutsche Serie „Kleo“, die in der DDR der 1980er-Jahre spielt. Das Evolution Film Festival hat diese Entwicklung begleitet. Vor zwei Jahren etwa feierte die Serie „Mallorca Files“, eine Koproduktion von BBC und ZDF, auf dem Evolution Film Festival Weltpremiere.

Imago/Netflix Drehort Mallorca: Auch Netflix hat die Insel entdeckt. Hier eine Szene aus „Turn Up Charlie“ mit Idris Elba (Mitte).

So im Nachhinein, sagt Lipski, könne sie verstehen, warum Mallorca vorher kein Filmfestival gehabt habe. Öffentliche Fördergelder für Festivals habe es am Anfang keine gegeben. Die Mallorca Film Commission, von der sie mittlerweile auch unterstützt wird, gibt es erst seit 2016. Da hatte Lipski schon Danny DeVito auf die Insel geholt.

Die politische Entwicklung hat auch geholfen. Die Balearen haben zum ersten Mal seit den 90er-Jahren eine Regierung, die in eine zweite Legislaturperiode gehen durfte. „Da habe ich aufgeatmet“, sagt Lipski. „Es hat bedeutet, dass ich nicht nochmal von vorne anfangen musste mit dem Kontakteknüpfen.“ Andere Kulturprojekte auf Mallorca sind an einem Regierungswechsel zerbrochen.

Das Festival ist mittlerweile der Vollzeitjob für die Mutter einer kleinen Tochter. Sie wohnt die Hälfte des Jahres auf der Insel, die andere in Los Angeles. Ihr Mann, Rainer Lipski, ist Kameramann in Hollywood. Durch ihn hat sie aber auch wieder zu ihrer Geburtsstadt gefunden. „Seine Familie lebt in Berlin. Ich habe dadurch wieder viel Zeit dort verbracht und mich ganz neu in diese Stadt verliebt“, erzählt sie.