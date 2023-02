„Sieben Winter in Teheran“: Dieser Film ist so schwer auszuhalten

Kann gut sein, dass man sie nicht aushält, diese vier Minuten, das Herzstück des Films. Sie zeigen eine Frau, die fürchtet, dass in dieser Nacht ihre Tochter hingerichtet wird, und die mit aller Kraft hofft, dass es doch nicht geschieht. Es ist die Nacht des 24. auf den 25. Oktober 2014. Shole Pakravan steht vor dem Gohardascht-Gefängnis in Karadsch, eine Stadt im Iran. Die verwackelten Aufnahmen sind in „Seven Winters in Tehran – Sieben Winter in Teheran“ zu sehen, der Dokumentarfilm läuft auf der Berlinale in der Sektion Perspektive Deutsches Kino. Es ist ein Film, den man sich nicht einfach anschaut. Man steht ihn durch. Und man sollte ihn unbedingt sehen.