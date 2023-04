Christian Petzold: „Wildschweinfrischlinge sind die Koalabären der Ostsee“

Der Film „Roter Himmel“ erzählt von jungen Menschen in einem Sommer, dessen Leichtigkeit durch ein näherrückendes Feuer zerstört wird. Christian Petzold, Regisseur und Drehbuchautor des Films, erhielt dafür den Großen Preis der Jury auf der Berlinale. Wir trafen ihn vor dem Kinostart.

Herr Petzold, lassen Sie uns zunächst über etwas Schönes sprechen: die Ostsee. Ist sie ein Sehnsuchtsort für Sie?



Ich habe die Sehnsucht nach der Ostsee ein bisschen von meinen Eltern geerbt. Zwar bin ich in der Nähe von Düsseldorf großgeworden, sie aber sind Flüchtlinge aus der DDR. Und als wir unsere erste Reise zu einem Meer machten, an den Goldstrand von Bulgarien, haben meine Eltern aus ihrer Jugend in der DDR erzählt, als es nicht einfach war, einen Ferienplatz an der Ostsee zu bekommen. Im März 1990 war ich endlich selbst zum ersten Mal dort.

Und: Waren Sie glücklich?



Sie ist ja eigentlich nur ein Binnenmeer. Aber sie hat die schönste Küste. Es gibt die Künstlerkolonie Ahrenshoop, den Gespensterwald bei Rostock, die Steilküsten lassen an Caspar David Friedrich denken. Sie ist ein gutes Kino-Meer, aber auch herausfordernd.

Inwiefern herausfordernd?



Auf die anderen Meere kann man sich verlassen. Wenn man am Mittelmeer drehen möchte oder am Atlantik, weiß man immer, wie das ungefähr aussieht. Da kann man aufhören und am nächsten Tag weiter drehen. Bei der Ostsee musst du abends fertig werden. Am nächsten Tag ist anderer Wellengang, ist die Farbe anders, das Licht neu.

Emmanuele Contini Zur Person Christian Petzold, geboren 1960 in Hilden, lebt seit dem Studium der Germanistik und Theaterwissenschaft an der Freien Universität und dem Regiestudium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Seinen ersten Spielfilm „Pilotinnen“ brachte er 1995 heraus, seither ist er einer der produktivsten und am häufigsten ausgezeichneten deutschen Regisseure und Drehbuchautoren, u.a. mit „Die innere Sicherheit“ (2001), „Wolfsburg“ (2003), „Yella“ (2007), „Barbara“ (2012), „Phoenix“ (2014), „Transit“ (2018), „Undine“ (2020).



Roter Himmel. Deutschland 2023, 103 Minuten. Regie und Drehbuch: Christian Petzold, Kamera: Hans Fromm. Mit: Thomas Schubert, Paula Beer, Langston Uibel, Enno Trebs, Matthias Brandt.

In Ihrem Film „Barbara“ bietet die Ostsee die Gelegenheit zur Flucht in den Westen. In „Roter Himmel“ brennt der Wald unmittelbar neben der Ostsee. Bildet das Meer den Spannungsbogen?



Ja, aber nicht nur dieses, die Meere heute überhaupt. Meine Frau und ich haben in der Türkei dramatische Waldbrände erlebt, riesige verbrannte Flächen. Und dann erfuhren wir, dass die Hirten ihre Ziege und Schafe, um sie zu retten, zum Strand trieben. Das hat mich sehr beeindruckt, weil an denselben Strand zuvor Flüchtlinge angespült wurden. Da gibt es die historische Verbindung zur Flucht aus der DDR.

Der Film enthält Gefahr und Schmerz, aber er ist im Vergleich zu Ihren anderen Filmen ungewöhnlich lustig. Wieso haben Sie diesmal eine solche Erzählweise gewählt?



Dass er eine gewisse Leichtigkeit oder Komik hat, war mir beim Schreiben gar nicht so bewusst. Ich liebe Komödien und habe diesmal „Is‘ was Doc?“ von Peter Bogdanovich mit den Schauspielern gesehen. Bei unserer Leseprobe haben sie dann direkt nach vier Minuten angefangen zu lachen. Nicht über einzelne Sätze, sondern über die situative Komik: Wenn der Schriftsteller Leon sich morgens beschweren will, dass er draußen schlafen musste, weil ihn die Sexgeräusche der Frau gestört haben, gibt sie ihm einen Kaffee, bevor er überhaupt was sagen kann. Dann setzt er zum Sprechen an, wird aber gefragt, ob er Milch möchte. Der nächste Versuch endet mit einer Bemerkung zum Mückenspray. In diesem Aneinander-vorbei-Reden steckt eine Komik, die sich vielleicht durch die vielen Komödien, die ich schon gesehen habe, unbewusst hineingeschrieben hat.

Gut, dass Sie die Schauspieler nicht um Ernsthaftigkeit gebeten haben.



Diese Schauspieler sind die nettesten und klügsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Die Fragen, die sie stellten, die Art und Weise, wie sie zuhörten: So etwas hätte ich nicht von ihnen verlangt.

Karikieren Sie sich mit dem Schriftsteller ein bisschen selber?



Da gibt es schon autobiografische Bezüge. Aber das Lustige kommt nicht daher. In fast allen Komödien entsteht es, wenn einer nicht mehr in die Gesellschaft passt. Wenn zum Beispiel ein trotteliger Professor in die moderne Welt kommt. Schauen Sie sich „Is‘ was, Doc?“ an. Der Leon in unserem Film ist wie ein Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, er zieht seine Identität aus einer alten Konstruktion. Der will nur nachdenken, sich möglichst nicht vergnügen. Für ihn sind hübsche Frauen nur hübsch. Dass Nadja Literaturwissenschaftlerin ist, liegt jenseits seiner Vorstellung. Der Bademeister ist nur der Stecher – als er die bessere Geschichte erzählt, alle zum Lachen bringt, macht ihn das völlig fertig. Und sein Freund Felix, der noch nicht so recht weiß, wohin es mit ihm gehen soll, findet die schöneren Bilder, weil er seine Sinne offenhält. Das sind Sachen, die Leon wehtun und uns zum Lachen bringen.

Das Thema Klimakrise durchzieht den Film. Haben Sie durch die jungen Schauspieler etwas dabei gelernt?



Es ist ja die Generation meiner Kinder. Sie ist davon in besonderer Weise betroffen. Ursprünglich wollte ich etwas ganz anderes drehen, dann kam die Pandemie und mit ihr meine eigene Corona-Erkrankung. In der Zeit habe ich sehr viele Sommerfilme gesehen, von Eric Rohmer und anderen Regisseuren. In all diesen Filmen aus den 60er-, 70er-, 80er-Jahren haben die jungen Menschen vielleicht das Gefühl, es könnte der letzte Sommer ihrer Jugend sein – aber nicht ihr letzter überhaupt. Es wird weitere Sommer geben, in denen Jugendliche erwachsen werden, Liebesschmerz erfahren, sich vom Elternhaus lösen. Doch inzwischen hatten wir diese vielen Waldbrände und die Dürren: in Portugal, in Frankreich, auch in Deutschland. Diese Sommer als eine Phase, die notwendig ist für eine Jugend, um eine Pause zu haben, bevor etwas anderes beginnt, gibt es vielleicht nicht mehr. Das hing beim Drehbuchschreiben wie ein Damoklesschwert über mir.

Meinen Sie, durch den Klimawandel wird Sommer ein Synonym für Angst?



Ich meine erst einmal, dass es mit dieser individuellen Sentimentalität, etwas zu verpassen, ein Mädchen nicht geküsst, einen Weg nicht gegangen zu sein, vorbei sein dürfte. Das ganze Feld von Meer, Freiheit, Wind, Wald ist zu sehr belastet. Ich fange mit den Film im Wald an, denn der spielt für die deutsche Romantik eine große Rolle. Aber wenn er brennt und der Zugang zum Meer verstellt ist? Romantische Geschichten müssen heute anders erzählt werden.

Durch das Heine-Gedicht in diesem Film und den Undine-Mythos davor ist mir verständlich, dass die Filme Teil einer romantischen Trilogie sein könnten. Aber ich entdecke auch eine Fortsetzung zum Thema Wasser. Wie hängt das zusammen?



Ich habe mich ein bisschen in meinen eigenen Trilogien verlaufen. Mein verstorbener Freund Harun Farocki, mit dem ich ja bis einschließlich „Phoenix“ alles zusammen geschrieben hatte, fand, es helfe, einen fertigen Film zum Teil einer Trilogie zu erklären. Dann geht es weiter. Wir sind so protestantisch erzogen, wir haben Angst vor dem Gefühl, dass eine Arbeit beendet ist. Außerdem möchten wir nicht, dass ein Film wie so ein originelles Einzelstück am Stadtrand steht. Wir wollen in der Stadt sein, wo auch das Kino ist. Unser Bauwerk soll zu den anderen Häusern im Kontakt stehen, als ein serielles Produkt. Aber ja, jetzt habe ich Trilogien zur Romantik, über die Elemente, die Gespenster-Trilogie und einiges davon gleichzeitig.

Gehört es zum seriellen Arbeiten, wenn Sie Schauspieler von einem Film zum nächsten mitnehmen? Diesmal wieder Paula Beer und Matthias Brandt?



Ja, ich hatte angefangen mit Richy Müller und Barbara Auer. Dann kamen Nina Hoss und Benno Fürmann. Die gehören auch jetzt noch zu einer Art Ensemble. Dahinter steckt, dass wir hier in Deutschland nicht so tun können, als ob wir eine Filmindustrie hätten. Wir haben kein Cinecittà wie in Italien, nicht die französischen Studios und nicht Hollywood. Von Fassbinder, den ich sehr verehre, habe ich gelernt, dass man Gruppen baut, kleine Industrien. Hans Fromm an der Kamera, Klaus-Dieter Gruber, der das Szenenbild macht, Bettina Böhler für den Schnitt gehören schon lange dazu. Wenn wir bei dem einen Film etwas Besonderes entdecken, können wir es im nächsten weiterführen.

Die Schauspielerinnen werden dabei im Verhältnis zu Ihnen immer jünger, fällt mir auf.



Das stimmt nicht.

Während der Berlinale startete Gesine Cukrowski einen Aufruf, Frauen über 47 mehr Sichtbarkeit zu geben. Haben Sie das bemerkt?



Natürlich, da war ja Nina Kunzendorf dabei, mit der ich „Phoenix“ gedreht habe. Mit ihr habe ich darüber geredet. Und ich werde meinen nächsten Film mit Barbara Auer und Matthias Brandt machen, mit denen ich drei TV-Filme für den „Polizeiruf“ gedreht habe. Das, worauf Sie da hinauswollen, passt nicht zu mir. Es gibt Geschichten für Ältere und Geschichten für Jüngere. Wenn es um den vielleicht letzten Sommer der Jugend geht, kann ich keine Leute von über Vierzig einsetzen.

Hat es auch mit dem Klima zu tun?



Na ja, ältere Menschen leiden darunter auch. Was mich empört, ist der Umgang zum Beispiel der Springer-Presse und von rechtskonservativen Politikern mit den Aktivisten von der Letzten Generation. Die Verzweiflung der jungen Leute angesichts des Zustands unseres Planeten ist vollkommen gerechtfertigt.

Sehen Sie sich als politischen Filmemacher? Wollen Sie in die Gesellschaft wirken?



Natürlich, man arbeitet ja in der Gesellschaft. Und was macht denn ein Filmregisseur? Ich rede. Ich bau das doch nicht alles selber. Die Kamera, der Schnitt, das sind alles handwerkliche Berufe, auch das Schauspiel. Ich kann nur sprechen, ich muss versuchen, einen Diskurs zu erzeugen. Und das ist politisch: Das ist eine Gruppe, die sich für einen Zeitraum mit etwas beschäftigt.

In diesem Film steckt auch die Klassenfrage, ein Thema, das in Deutschland erst seit kurzem behandelt wird.



Sie spielt hier eine große Rolle, ohne dass das Wort fällt. Ich hatte vorher aufgeschrieben, dass Leon und Felix sich in einem Internat kennengelernt haben, zu dem Leon Zugang durch ein Stipendium bekommen hat, Felix wegen seiner begüterten Eltern dort war. In dem einen brennt ein Sozialneid, der andere hat eine gewisse Lässigkeit. Das habe ich den Schauspielern erzählt. Und das Tolle an ihnen ist, sie greifen es in kleinen Gesten auf.

Nadja bringt Gulasch aus der Hotelküche mit, hat das damit zu tun?



Ein bisschen. Es geht hier um den Gegensatz zwischen Nadja und Leon. Er sieht sich immer wie auf einer Bühne, er lebt von dem imaginierten Blick der anderen. Nadja dagegen ist offen und sagt klar: Sie habe nicht gekocht, das Essen ist übrig geblieben im Hotel. Sie hat keinerlei Dünkel, während Leon extrem vorurteilsbehaftet ist. Da stoßen zwei aufeinander, die grundsätzlich verschieden sind, aber daraus kann Begehren entstehen.

Eine Sache müssen wir noch klären: Wie haben Sie das Wildschwein in Brand gesetzt?



Künstliche Tiere sehen schnell nicht mehr gut aus, selbst den teuren amerikanischen Filmen merken Sie das nach drei Jahren an. Also hat Hans Fromm in einem Wildpark drei Tage lang Wildschweine aufgenommen. Diese Bilder haben wir mit denen von Leons Gang durch den Wald kombiniert. Feuer und Rauch haben wir technisch zugefügt. Den Frischling hatte uns ein Förster gebracht; er war überfahren worden. Dem haben wir eine Art Luftballon eingesetzt und aufgepumpt, ihn dann mit Fäden bewegt, mein Sohn hat dabei geholfen. Nur die Augen sind mittels CGI gemacht. Selbst das ohne unser Zutun gestorbene kleine Tier hat uns am Set die Tränen in die Augen getrieben.

Mir auch. Ich musste an die Koala-Bären bei den Buschbränden in Australien denken.



Da kommt es her. Die Koalas mit ihren verbrannten Pfoten – das war die Referenz. Wildschweinfrischlinge sind die Koalabären der Ostsee.