Leo Grande behauptet seiner Mutter und seinem Bruder gegenüber, er würde auf einer Bohrinsel arbeiten. Ein guter Trick, um nie im Büro besucht zu werden und auch schlechten Handyempfang vorzutäuschen. In Wirklichkeit bietet er anderen Menschen für Geld ein paar schöne Stunden mit ihm an – Gespräche, Händchenhalten; im Grunde geht es um Sex. Nancy Stokes, pensionierte Religions-Lehrerin, verwitwet, bucht ihn, um eine Lücke in ihrer persönlichen Lebensbilanz zu schließen: Sie hatte noch nie einen Orgasmus. Welch ein Glück fürs Publikum im Kino! Denn von allen Filmen, die während dieser Berlinale in der inoffiziellen Kategorie „Sex 50+“ laufen, ist „Good Luck to You, Leo Grande“ mindestens der lustigste. Er bekommt auch eine hohe Wertung in puncto gesellschaftlicher Relevanz: Die Regisseurin Sophie Hyde legt hier die schlechten Selbstbilder von Frauen offen und die Unfähigkeit vieler Menschen, ihren nächsten Verwandten mit Respekt zu begegnen.

Klingt grob, bleibt britisch dezent

Daryl McCormack ist als Leo Grande ein junger Mann mit feinen Gesichtszügen, kluger Wortwahl und dem Gespür für den richtigen Ton, er präsentiert seinen moderat trainierten Körper selbstsicher und verführerisch. Hinreißend spielt Emma Thompson die Frau, die glaubt, im Leben alles richtig gemacht, nur im Bett mit ihrem Ehemann ein schlechtes Los gezogen zu haben. Und mit ihrem Körper ist sie auch unzufrieden. Aus der Distanz der Jahre, der körperlichen Attraktivität und sozialen Rolle schlägt das Drehbuch Funken. Es wechselt in einem angenehmen Rhythmus zwischen knallulkiger Selbstironie der älteren Frau, klugem Witz des jungen Mannes und den mal verschreckten und mal akrobatischen Sexversuchen. Die Autorin Katy Brand hat in zahlreichen BBC-Shows Erfahrung mit Pointen gesammelt. Auf die Formulierung „Master of the menopause“, mit der Nancy Leo weiterempfiehlt, muss frau erstmal kommen.

Die Australierin Sophie Hyde inszeniert das Kammerspiel des ungleichen Paars pandemiegerecht fast ausschließlich in einem Hotelzimmer, mit eingeblendeten Kapitelüberschriften „Meeting 1“, „Meeting 2“ wie in Theater-Akte unterteilt. Je mehr die beiden voneinander wissen, desto verzweigter werden ihre Gespräche und abenteuerlicher die Sex-Bemühungen. Das klingt grob, bleibt aber britisch dezent. „Good Luck to You, Leo Grande“ entwickelt zwischendurch auch Tragödienpotenzial, beide Figuren werden über Grenzen ihrer angelernten Rollen als Lover und Lehrerin geschickt. Der Film lässt der Frau, die sich über sich selbst lustig und in gewisser Weise auch lächerlich macht, doch eine Größe und bleibt deshalb spannend. Auch der Mann mit dem Künstlernamen Leo Grande wird einen Schritt aus seinem Muster treten.

