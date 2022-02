Der in Kambodscha geborene Regisseur Rithy Panh entstammt einer Familie, die 1975 von den Roten Khmer aus Phnom Penh deportiert wurde. Er war damals erst elf Jahre alt und überlebte als Einziger. Als es ihm gelang, aus einem thailändischen Flüchtlingslager nach Frankreich zu entkommen, studierte er dort an der Filmhochschule in Paris. Mit seinen Filmen verarbeitet er sein Trauma wieder und wieder.