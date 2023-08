Berliner Abgründe: Asli Özges „Black Box“ kommt ins Kino

Ein riesiger Kran hebt einen gläsernen Kasten auf einen Berliner Hinterhof. Doch der Kasten ist keine „Black Box“. Mit dem transparenten Bürocontainer zeigt eine Firma namens „East West Management“ vielmehr deutlich an, was hier passieren soll. Der Hausverwalter Horn (Felix Kramer) ist vor Ort präsent, um die Sanierung des graubröckligen Hauses voranzutreiben und die billigen Mietwohnungen dabei in teure Eigentumswohnungen umzuwandeln.

Doch wer oder was ist mit dem Filmtitel „Black Box“ eigentlich gemeint? Offenbar die Mieterschaft, die keineswegs homogen ist, sondern eine bunte Berliner Mischung repräsentiert. So klopft als Erster gleich der aufgebrachte Lehrer Behr (Christian Berkel) beim Hausverwalter an und beschwert sich über die Mülltonnen unter seinem Fenster. Horn unterstellt ihm, ein Ei auf ihn geworfen zu haben. Behr organisiert eine Unterschriftenliste unter den Mietern. Doch längst nicht alle unterstützen ihn. Manche Mieter aus dem Ausland machen ohnehin nur Zwischenstation im Haus, einige Dauermieter aber sind heimlich längst in Kontakt zu Horn getreten, um über einen Kauf ihrer Wohnungen zu verhandeln.

Zu ihnen gehören Henrike und Daniel (Luise Heyer und Sascha Alexander Gersak). Doch dafür muss Henrike nach der Geburt ihres Sohnes endlich wieder ins Berufsleben einsteigen. Gerade als sie auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch auf die Straße treten will, sperrt ein Großaufgebot der Polizei den Hauseingang ab – eine Erklärung wird nicht gegeben. Immer mehr Mieter treffen aufeinander, kommen miteinander in Kontakt, ihre Differenzen und Konflikte treten immer offener zutage. Der Hausverwalter, äußerlich mit seinem Pullover eher wie ein Hausbesetzer kostümiert, versucht, sie gegeneinander auszuspielen. Als dann die Polizei recht rabiat gegen ausländische Mieter vorgeht und ein Toter gefunden wird, müssen sich alle auch politisch positionieren.

Als „Spiegelbild eines Landes“ wollte Asli Özge ihren Innenhof zeichnen

Als „Spiegelbild eines Landes“ wollte Regisseurin Asli Özge, die zwischen ihrer Heimatstadt Istanbul und Berlin pendelt, ihren Innenhof zeichnen, als einen Ort, wo „Herrschende und Untergebene, Mächtige und Schwache aufeinandertreffen“. Doch in diesem Konzept bleibt der Titel „Black Box“ mindestens irreführend, abgesehen davon, dass er in der jüngeren Filmgeschichte schon mehrfach verwandt wurde, so in Andres Veiels viel diskutiertem Dokumentarfilm „Black Box BRD“.

Zumindest das Berliner Kinopublikum wird die Konstellation kaum als Versuchsanordnung sehen, denn die große Mehrzahl wohnt ja selbst in Mietwohnungen und ist oft genug betroffen. Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und die sogenannte Nachverdichtung, bei der schattige Hinterhöfe neuen Wohnblocks weichen müssen, sind Alltag in der Stadt. Hier ist der Film, der von den belgischen Dardenne-Brüdern koproduziert wurde, also nahe an der Realität.

Schauspielerisch ist „Black Box“ durchaus interessant und abwechslungsreich. Denn all die kleinen, oft unterdrückten Dramen zwischen den Paaren und Mietparteien werden hier nicht etwa breit ausgespielt, sondern angedeutet. Schauspieler wie Inka Friedrich, Anne Ratte-Polle, Anna Brüggemann, Jonathan Berlin und André Szymanski sorgen dafür, dass alle Figuren ihre Geheimnisse behalten dürfen.

Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit erscheint wie ein Nachklang der Corona-Maßnahmen

Offen bleiben die Gründe für die massiven Eingriffe des Staates. Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit erscheinen wie ein Nachklang der Corona-Maßnahmen, deren Sinn sich ja auch längst nicht immer erschloss. So fängt „Black Box“ eine Atmosphäre der allgemeinen Verunsicherung ein: Ein übergriffiger Staat, der ökonomische Druck auf dem Wohnungsmarkt und das gegenseitige Misstrauen im Privaten treiben sich gegenseitig an. Aber ist das wirklich so neu und überraschend?

Black Box Buch und Regie: Asli Özge, 120 Minuten, mit Luise Heyer, Felix Kramer, Christian Berkel, Manal Issa, Sascha Alexander Gersak



Premiere am Dienstag, 8.8. um 19.30 Uhr im Hackesche Höfe Kino, ab Donnerstag, 10.8. im Kino