Als Vampir, Kartoffelkäufer und Kommissarin ist V. super, als Verkünder außerirdischen Besuchs eher so mittel, aber als Romeo eine echte Niete. Kurt Krömer spielt den in verschiedenen Rollen auftretenden Bösewicht im neuen „Bibi und Tina“-Film. Nach Kakmann, Angus Naughty oder Dirk Trumpf trägt der Widersacher in „Einfach anders“ den hübschen Namen V. Arscher. Aber wer weiß, wie er wirklich heißt, der Mann wechselt ständig und recht geschickt die Identitäten, um an seinem versnobten Ex-Mitschüler Graf Falko von Falkenstein (Holger Stockhaus) Rache zu nehmen für einen verpatzten Auftritt im Schultheater und um überhaupt auch ein bisschen Klassengerechtigkeit in die Welt zu bringen: Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Mit einem gefälschten DNA-Test erklärt er sich selbst zum Schlossherrn, schmeißt die Familienannalen ins Kaminfeuer und sonstigen Tafelsilberkrempel aus dem Fenster.

Der fünfte Film der beliebten, von Detlev Buck inszenierten Reihe um die Reiterhof-Freundinnen Tina (Harriet Herbig-Matten) und Bibi (Katharina Hirschberg), von denen die zweitgenannte bekanntlich zwar zaubern, aber nicht so gut reimen kann, bietet ein Handlungs- und Genredurcheinander auf, das je nach Stimmungslage zu Sodbrennen oder Suchterscheinungen führt. Kometen, Aluhüte, Staatsskeptiker und Außerirdische kommen zum Einsatz; psychologische Themen wie Verhaltensauffälligkeiten, Liebesverwirrung, Kuscheltherapie und gewaltfreie Kommunikation werden angetippt; anspielungsreiche transsilvanische, kriminologische und lebensphilosophische Fährten werden gelegt.

Die beiden Pferdefreundinnen und Alex, der Grafensohn (Benjamin Weygand), bekommen auf dem Martinshof Besuch von drei seltsamen Halbwüchsigen mit andeutungsreichen Spitznamen Disturber, Spooky und Silence (Emilia Nöth, Pauletta Pollmann und Leander Lesotho) und von einem Alien aus gutem alten Weltraumblech. Die Macken der Besucher hat die Drehbuchautorin Bettina Börgerding schnell markiert; um sie sich ein bisschen fester ans Herz wachsen zu lassen, haben sie aber einfach zu viel zu tun. Möglicherweise verleitet die Zauberkraft Bibis zu einem gewissen dramaturgischen Schlendrian, weil man sich aus jeder Sackgasse leicht wieder herausmanövrieren kann. Hex, hex!

So richtig spannend oder gar gruselig wird das gut gelaunte Kuddelmuddel also eher nicht. Sieht man von einer Vampirszene und den geschmacklichen Herausforderungen ab. Aber was wäre ein „Bibi und Tina“-Film ohne buttergelben Weizen, saftig grüne Wiesen und plastikglatte Gesichter? Und Achtung! Eigentlich sollte es nicht nötig sein, die Leserschaft mental darauf vorzubereiten, denn schließlich handelt es sich um einen Musical-Film. Aber man wird doch immer wieder kalt erwischt: Alle paar Augenblicke geben die Figuren Lieder zum Besten, die durchaus Sinn für Ironie beweisen, aber zugleich ihren Ohrwurmcharakter unerbittlich ausspielen. Eine perfide Mischung, die dafür sorgt, dass Jungs und Mädchen, die den Film jetzt aus purem Interesse für Pferdegeschichten gucken mögen, die Hits noch als Erwachsene voll schmunzelnder Inbrunst singen werden (Musik: Peter Plate und Ulf Sommer). Der eine oder andere Selbstfindungswutanfall („Nein, danke!“, „Schreien, schreien, schreien!“) ist dabei, auch wieder ein erfrischend bodenständiges Liebeslied vom motorisierten Dorfjungen Freddy (Dominikus Weileder, „Liebe muss fliegen“) – und eine Eloge auf eine bisher eher wenig besungene Feldfrucht („Lass es Kartoffeln regnen“).

Bibi und Tina – Einfach anders Deutschland 2022, 102 Minuten, Regie: Detlev Buck, Buch: Bettina Börgerding; mit: Harriet Herbig-Matten, Katharina Hirschberg, Benjamin Weygand, Kurt Krömer u. a.