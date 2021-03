Berlin - Michael „Bully“ Herbig hat ein neues Projekt gefunden, mit dem er sein Publikum selbst in Zeiten von Corona zum Lachen bringen möchte: Er moderiert die sechsteilige Comedyshow „LOL: Last One Laughing“ auf Amazon Prime. Darin stellt Bully ab dem 1. April zehn beliebte deutsche Comedians vor eine geradezu gemeine Herausforderung: Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan versuchen sich mit vollem Körper- und Kreativitätseinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – aber wer dann lacht, der hat verloren.

Berliner Zeitung: Bully, ist es moralisch überhaupt vertretbar, zehn Comedians aufeinander loszulassen und ihnen dann das Lachen zu verbieten? Das ist ja fast Körperverletzung.