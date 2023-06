Burghart Klaußner: „Wenn es zu blöd wird, muss man sich wehren“

Sie redet viel und widerspricht sich dabei selbst. Er schweigt und begegnet ihr bald unerwartet großzügig. Sie arbeitet in einer Schule, er ist Metzger. In Lars Kraumes Film „Die Unschärferelation der Liebe“ spielen Caroline Peters und Burghart Klaußner ein ungleiches Duo, aus dem vielleicht ein Paar wird. Mit Burghart Klaußner, auf dessen Anregung der Film zurückgeht, trafen wir uns vor dem Kinostart im Haus der Produktionsfirma X Filme in Berlin.

Herr Klaußner, die Fleischerei im Film befindet sich gar nicht weit weg vom alten und neuen Standort der Berliner Zeitung, im Hinterland vom Alexanderplatz. Das Scheunenviertel ist gut zu erkennen. Der Mann, den Sie spielen, sagt, er sei Metzger. Heißt das nicht Fleischer in Berlin?



Der kommt ja nicht aus Berlin. Er kommt von irgendwoher, genau wissen wir das nicht, ist mit zwölf, 13 Jahren nach Berlin gezogen und ist das Metzger-Wort nicht losgeworden. Natürlich steht über dem Laden „Fleischerei“. Metzger ist, glaube ich, süddeutsch.

Ist das ein Zeichen, das auf seine Herkunft deutet?



Auf seine Herkunft und auf seine geringe Bereitschaft, sich irgendwie zu verändern. Es soll immer möglichst alles in den Bahnen laufen wie bisher. Das ist schon ein bisschen vorsintflutlich. Aber wissen Sie: Für einen, der Klaußner heißt, Eremit also, ist dieser Alexander Kirchner die ideale Entsprechung. Mir kommt da vieles sehr nahe. Das ist ein Bauer in Berlin, der kann gut allein sein. Das Fatale für ihn ist, dass da jemand einen Anschlag der Nähe auf ihn verübt.

Ja, das ist wie ein Überfall: Greta küsst ihn an einer Haltestelle, einfach so. Wenn man ihn dann wie sie kennenlernt, seine Vorliebe fürs Spazieren erlebt, seinen Blick auf die Stadt, mag man ihn nicht für einen Fleischverkäufer halten. Haben Sie sich mit seinem Arbeitsumfeld beschäftigt?



Natürlich. Ich hatte mit meinem befreundeten Fleischer Herrn Hübenbecker in Hamburg ausführliche Gespräche. Auch der Besitzer der Fleischerei, in der wir gedreht haben, hat mir vieles gezeigt, was sein Handwerk ausmacht und nun am Aussterben ist, was ich schade finde. In meiner Kindheit in Berlin-Lichterfelde habe ich immer ein Würstchen gekriegt, wenn ich zum Einkaufen geschickt wurde.

Benjamin Pritzkuleit Zur Person Burghart Klaußner, geboren in Berlin, absolvierte die Max-Reinhardt-Schauspielschule und spielte nach Anfängen bei Tabori, an der Schaubühne und dem Schillertheater an nahezu allen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen. Für seine Darstellung des Pfarrers in Michael Hanekes „Das weiße Band“ und eines entführten Managers in Hans Weingartners „Die fetten Jahre sind vorbei“ wurde er jeweils mit dem Deutschen Filmpreis und dem Preis der deutschen Filmkritik ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg. „Die Unschärferelation der Liebe“ nach Simon Stephens Theaterstück „Heisenberg“ kommt am 29. Juni ins Kino. Es ist Klaußners vierte Zusammenarbeit mit Lars Kraume nach „Der Staat gegen Fritz Bauer“, „Terror“ und „Das schweigende Klassenzimmer“.

Das kenne ich aus Köpenick, wenn ich bei meiner Oma war: eine Wiener über die Theke. Das ist etwas Berlinisches.



Und wenn ich aus meiner Emigration in Bayern zurückkam, war es immer das Erste: Mir am Bahnhof Zoo ein Wiener Würstchen zu kaufen. Ich bin aber kein Freund der Currywurst, falls Sie danach fragen wollen.

Werde ich nicht. Allerdings ist die Reduzierung des Fleischkonsums ein Thema unserer Tage, auch wegen des Klimawandels. Ist es mutig, dann einen Metzger zu spielen?



Wenn das schon Mut sein soll, wo wollen wir den denn hernehmen, wenn wir ihn wirklich mal brauchen? Das ist doch lächerlich.

Haben Sie, hat niemand in der Produktion überlegt, ob der Mann nicht besser Gemüse verkaufen sollte?



Nein. Außerdem ist das Thema ja durchaus präsent: Die einzige sichtbare Kundin im Film, gespielt von Carmen-Maja Antoni, will im Auftrag ihrer Tochter veganes Hack kaufen.

Der Film ist aus einem Theaterstück hervorgegangen, das Sie in Düsseldorf gespielt haben. Werden Sie deshalb auch als Creative Producer aufgeführt?



Ich habe „Heisenberg“ von Simon Stephens selbst dem dortigen Theater vorgeschlagen und auch das ganze Team zusammengestellt. Als alle sofort zusagten, war ich sehr froh, und dann noch einmal über den großen Zuspruch des Publikums. Aber was sind ein paar Hundert Theaterzuschauer gegen ein Kinopublikum? Wir wollten einfach mehr.

Das Stück spielt in London. Warum ist der Film in Berlin angesiedelt?



Weil man sich das in Deutschland für Berlin ganz gut vorstellen kann, dass hier zwei sehr verschiedene Einzelgänger existieren und dass solche Merkwürdigkeiten, wie wir sie hier erleben, in dieser Stadt passieren können.

Man sieht bei Alexanders Fahrten mit der Straßenbahn oder U-Bahn und den Spaziergängen der beiden Ausschnitte Berlins beieinander, die oft nicht genauso zusammenhängen. Warum?



Eine Großstadt ist sowieso ein Kaleidoskop, das man unterschiedlich erlebt. Und Berlin ist nur da gut, wo es aus allen möglichen Teilen der Welt zusammengesetzt wird.

Soll damit die Heisenbergs Unschärferelation, die dem Film den Namen gibt, auf die Stadt übersetzt werden?



Also dass man Ort und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig genau bestimmen kann? Das ist philosophisch gefragt, aber die Antwort ist einfacher: Wir sehen ein Film-Berlin, es ist viel Fiktion dabei und es ist trotzdem real. Die Wirklichkeit speist sich aus vielen Quellen.

Erzählt wird eine Liebesgeschichte von Menschen über 50. Ist es Ihnen wichtig, zu zeigen, dass Liebe nicht nur eine Sache junger Leute ist?



Da muss ich Ihnen vorsichtig widersprechen: Es handelt sich nicht eigentlich um einen Liebesfilm. Wir wissen nicht, was aus den beiden wird. Unser Film sagt: Auch wenn alles eingetütet ist, geht es trotzdem weiter und vielleicht sogar neu los. Und über mein Alter habe ich keine Botschaften zu verbreiten. Ich bin innerlich alterslos und arbeite mich ein Leben lang an denselben Themen ab, dazu gehört die Liebe. Natürlich weiß ich auch, dass andere, die mich anschauen, denken könnten: Was ist das für ein alter Knacker? Das kann mir aber herzlich egal sein. Dafür bin ich Gott sei Dank unabhängig genug vom Urteil anderer.

Burghart Klaußner im Haus der Produktionsfirma X Filme Benjamin Pritzkuleit

Als Schauspieler, ist das möglich?



Man wird ständig beurteilt, das ist richtig. Aber die Grundvoraussetzung für den Beruf ist, sich vom Urteil anderer unabhängig zu machen, so weit wie möglich selbstständig zu sein. Sonst ist man verloren.

So jung ich mich selbst fühlen mag, weiß ich doch: Für andere bin ich gerade mal für mein Alter noch ganz in Ordnung. So etwas bewegt Sie nicht?



Nein. Ich war selten so zufrieden wie jetzt. Mir geht es heute besser als mit 22. Eine der Tragödien des Menschseins besteht doch darin, dass jedes Kind alles noch einmal neu lernen muss. Vielleicht besteht die Chance, mithilfe der Technologien, die sich jetzt in Entwicklung befinden, und der künstlichen Intelligenz, diesen Wissensvorsprung, den die Alten vor den Jungen haben, ein bisschen abzubauen. Es ist doch höchst unproduktiv, dass alle Menschen immer wieder von vorn anfangen müssen. Daraus mag das Gefühl entstehen, die Generationen haben sich nichts zu sagen. Die Jungen wissen’s noch nicht und denken, die Alten wissen alles besser.

Erleben Sie Altersdiskriminierung in Ihrer Branche?



Natürlich gibt es Altersdiskriminierung allenthalben, aber es ist auch ein bisschen das Ergebnis dessen, was man daraus macht. Wenn es zu blöd wird, muss man sich wehren. Ich habe jedenfalls nicht den Eindruck, dass mich die junge Generation angreift. Es gibt derzeit gesellschaftliche Debattenthemen, die werden zu Stichworten verkürzt wie „alte weiße Männer“ oder „Wokeness“. Ähnlich verhält es sich mit der Frage der Gerechtigkeit für Frauen, der Gerechtigkeit anderen Kontinenten gegenüber oder dem Gendern. Darüber kann man ruhig nachdenken, ohne gleich auf Feindschaft zu setzen. Wenn man sich wie ich ein ganzes Leben lang mit Sprache beschäftigt, führt das zu interessanten Gedanken.

Ist Ihnen dieser Alexander im Film auch deshalb nah, weil er eigentlich ein Intellektueller ist?



Er denkt ein bisschen nach, ich weiß nicht, ob ihn das gleich zum Intellektuellen macht.

Er schreibt Tagebuch, konsequent und nach einem strengen formalen Kriterium.



Das ist eine Manie. Er ist ein fast autistischer Einsiedler, dem viel Unerfreuliches widerfahren ist. Dieses irrsinnige Konzept, das er sich für sein Tagebuch auferlegt hat, ist so etwas wie ein Gerüst, ein Fangnetz, das ihn am Leben hält: jeden Tag fünfzig Worte.

Sie beschäftigen sich nicht nur als Schauspieler mit Sprache. Sie haben vor ein paar Jahren einen so melancholischen wie gewitzten Roman über die letzten Kriegstage in Berlin veröffentlicht: „Vor dem Anfang“. Schreiben Sie noch?



Ich schreibe alle drei Monate eine Kolumne für die Zeitschrift Theater der Zeit. Mein nächstes Buch ist in Arbeit, aber Nummer zwei ist nicht so einfach. Es braucht viel länger, als ich gedacht habe.

Weil die Erwartungen so groß sind?



Ja, die Erwartungen an mich selbst.