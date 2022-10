Brautentführung, Assange und Thrash-Metal: Das „Human Rights Film Festival Berlin“

Szene aus dem Dokumentarfilm „Children of the Mist“: die zwölfjährige Di wehrt sich dagegen, verheiratet zu werden.

Szene aus dem Dokumentarfilm „Children of the Mist“: die zwölfjährige Di wehrt sich dagegen, verheiratet zu werden. CAT&Docs

Dunstwolken steigen aus dem Tal, das am Hang liegende Dorf wird von den Schwaden umflossen, fast liebkost. Hier, in den Bergen Nordvietnams scheinen die Menschen noch im Einklang mit der Natur zu leben. Liegt hier ein verborgenes Paradies? Die Idylle täuscht. Was schön aussieht, kann voller Grausamkeit sein.

Ohne die Konsequenzen zu erahnen, wird für die gerade einmal zwölfjährige Di ein scheinbar harmloser Flirt zum existentiellen Kampf. Denn hier herrscht die Tradition der Brautentführung. Di soll meistbietend verkauft werden. Doch das zarte Mädchen entschließt sich zu einem ungeheuerlichen Schritt: Sie wehrt sich gegen ihr vermeintlich unausweichliches Schicksal. Das Joch, das von ihrer Schwester und Mutter noch klaglos angenommen wurde, soll nicht das ihre werden. Und die Kamera ist immer dabei. „Children of the Mist“ (Kinder des Nebels) der vietnamesischen Regisseurin Diem Ha Le ist einer der Höhepunkte des diesjährigen Human Rights Film Festivals. Indem sie auf Widersprüche hinweist und sich mit vorschnellen Urteilen zurückhält, lässt sie den Zuschauern Raum. Das ist nicht selbstverständlich und deshalb umso wertvoller.

Jenseits der roten Linien

Filme, die Menschenrechte einfordern, sind wichtiger denn je. Wie schön, dass es in Berlin seit fünf Jahren ein eigenes Festival dafür gibt! Dass damit meist jene Menschen erreicht werden, die ohnehin schon ein funktionierendes Unrechtsbewusstsein entwickelt haben, schmälert die Bedeutung nicht. Mit fast 50 Filmblöcken nebst Rahmenprogramm wird ein immenses thematisches Spektrum aufgemacht, von Postkolonialismus und Klimawandel über Fundamentalismus und Todesstrafe bis hin zu Atomkraft und Online-Mobbing. Das diesjährige Motto „Beyond Red Lines“ (Jenseits der roten Linien) verweist auf die globale Grenzenlosigkeit von Willkür – aber gleichzeitig auch auf die in den Filmen eingeschriebene Gegenbewegung. Es geht um das Sichtbarmachen von Strukturen, die nach dem Wunsch ihrer Urheber verdeckt bleiben sollen. Genau auf dieser doppelt durchlässigen Grenzlinie bewegt sich „The Killing of a Journalist“ von Matt Sarnecki, der dem Mord am slowakischen Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten im Februar 2008 nachgeht.

Willkür ist kein Alleinstellungsmerkmal kommunistischer Diktaturen und deren Nachfolgestaaten. Dies zeigten nicht erst die Fälle von Edward Snowden oder Julian Assange. Wobei der aktuelle Film über Assange („Ithaka“) eher dünne Bretter bohrt. Wenn hier Ai Weiwei in die Kamera spricht, dass Demokratie „nur ein Witz“ sei, dann hat er wohl bereits vergessen, dass ihm genau diese gescholtene Demokratie das freie Arbeiten außerhalb von chinesischen Mauern ermöglicht. Dass Widerstand auch lustvoll sein kann, zeigt übrigens der libanesische Beitrag „Sirens“ über eine Beiruter Thrash-Metal-Band. Einer der Songs heißt doppeldeutig „Congenital Evil“. Die vier mutigen Frauen von Slave To Sirens rocken zu sehen, beflügelt und sät Hoffnung.

Human Rights Film Festival Berlin. Diverse Kinos, noch bis zum 23. Oktober. „Children of the Mist“ läuft am 22.10. um 21 Uhr im Acud-Kino. Viele Filme sind auch als Stream verfügbar.