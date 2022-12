 Paramount+: Dani Levys Serie „Der Scheich“ der Herzen

Der neue Streamingdienst Paramount+ stößt spät in den gefühlt längst übersättigten Markt, doch umso ambitionierter geben sich die Verantwortlichen. International will man Ende 2024 100 Millionen Abonnenten verzeichnen, aktuell sind es 67 Millionen. Diese Kunden anlocken sollen neben dem bestehenden Katalog von Paramount und den akquirierten Sendern MTV, Nickelodeon, Comedy Central und Showtime neue Originalproduktionen – geplant sind 150 bis zum Jahr 2025. Die Erwartungen an die erste deutsche Serie, die nun knapp zwei Wochen nach dem Launch der Plattform in der DACH-Region veröffentlich wird, sind entsprechend groß, wie auch der Name, der dafür akquiriert wurde: Dani Levy.

„Basierend auf wahren Lügen“, so wie es für alle guten Geschichten gilt, erzählt der Schweizer Filmemacher von einer glücklichen Familie, die den Sehgewohnheiten zuwiderläuft. Ringo Babbels ist, wie sein Name klingt, könnte man meinen: ein dicker Typ mit Brille, ein Analphabet mit speziellem Humor, aber ohne festen Job. Gleich zu Beginn wird er von einem vermeintlichen Freund im Stich gelassen, damit ihn zwei adelige Junkies namens Pius und Benediktus fertigmachen können. Die beiden sind auf Crystal Meth und folglich wenig empfänglich für Argumente. 100.000 Euro soll Ringo ihnen zahlen, sonst ... Die üblichen Drohungen.

„Bei uns im Königspalast gibt es alle Haarfarben“

Der mehrheitsgesellschaftlich vorbelastete Zuschauer wundert sich, als Ringos Partnerin an sein Krankenbett eilt. Carla (Petra Schmidt-Schaller) ist eine schöne und gescheite Frau, die alles an dem Versehrten vorbehaltlos zu lieben scheint, ihm schließlich auch einen Antrag macht und sich nicht daran stört, dass er auf die Geste allzu lässig reagiert. Offensichtlich führen hier zwei zufriedene Menschen eine Beziehung auf Augenhöhe, die allerdings diverse Menschen aus Carlas familiären Umfeld zu zerstören suchen.

Da ist zum einen ihr Ex-Mann, dessen Sohn jetzt bei Ringo und Carla aufwächst, die zusammen noch eine Tochter haben. Und auch Carlas Eltern halten nichts von ihrem Schwiegersohn in spe. Der Vater bietet Ringo sogar eine große Summe, um seine Tochter zu verlassen, in einer Szene, die Levi als unvermittelte Musicaleinlage inszeniert.

Generell bevölkert der Drehbuchautor und Regisseur sein Titisee-Neustadt, wo die Patchworkfamilie lebt, mit Knallchargen aller Art, und auch in der nahegelegenen Schweiz herrscht toxischer Wahnsinn. Dort rempelt Ringo im Kurzurlaub einen frustrierten Immobilienmakler (Philippe Graber) an und gibt sich, um der Rotweinreinigungsrechnung zu entgehen, als unehelicher Sohn des Emirs von Katar aus: „Bei uns im Königspalast, da gibt es alle Haarfarben.“ Makler Urs denkt beim Klang des Emirats freilich nicht etwa an Sklavenarbeit, sondern an Gold, und kurz darauf unterschreibt der „Scheich“ den Kaufvertrag für eine Villa, in der einst Sissi und Franz residierten, um von dort die Geschichte der ausgedachten Firma Qatar Global Invest zu steuern.

Der „Scheich“ im Gespräch mit einer Politikerin der Schweizerischen Volkspartei, die bei ihrer ersten Begegnung fast mit dem Minarettverbot geprahlt hätte. Paramount+

Der leichenreiche Sumpf in Titisee-Neustadt, auf dem bald für eine knappe halbe Milliarde eine luxuriöse Wellnesslandschaft namens „Muddy Waters“ entstehen soll, wird bald zum Sinnbild der Finanzwelt, die Levi mit eben so viel liebevoller Verachtung inszeniert wie sexistische Polizeihauptmeister, musikalische Auftragskiller oder depressive Ehefrauen im Neubaugebiet. All das rhythmisch und dicht miteinander zu verweben, ist eine enorme dramaturgische Herausforderung, die trotz des famosen Casts um Björn Meyer als Ringo in den ersten beiden Folgen nicht ganz überzeugend gelingt. Spätestens nach Episode drei will man dann allerdings auf keinen Fall mehr aussteigen. Slow Burner, würde man im Englischen dazu sagen; eine Köstlichkeit, die erstmal länger einkochen muss, um all ihre Geschmacksfacetten zu entfalten. Vielleicht nicht unbedingt das Label, das Paramount sich für ihr erstes deutsches Original erhofft hat. Aber eines, das der Firma gut stehen könnte. Aus dem Stapel deutlich aufgeregterer und weniger feinsinniger Hochstaplerserien wie „Inventing Anna“, „King of Stonks“ (beides Netflix) und „The Dropout“ (Disney+), die in diesem Jahr erschienen sind, sticht „Der Scheich“ jedenfalls deutlich hervor.

Der Scheich. Serie, 10 Folgen, Paramount+