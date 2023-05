Das Festival „Cyrillic Sounds“ gewährt Einblicke in die Gegenwart Bulgariens

Noch im späten 19. Jahrhundert sei Bulgarien in Westeuropa weniger bekannt gewesen als die Südsee, so schreibt es der italienische Schriftsteller Claudio Magris in seinem Buch „Donau. Biografie eines Flusses“. Selbst ein weit gereister Ethnologe wie Felix Philipp Kanitz (1829–1904) bezeichnete das Land an der Südostflanke Europas als eine „vollkommene terra incognita“. Hat sich daran etwas geändert? 2007 trat Bulgarien der EU bei, löste damit Portugal als ärmstes Land des Bündnisses ab. Spitzenwerte auch bei Bevölkerungsschwund und Regierungskrisen: Seit 1990 sind zwei Millionen Einwohner abhandengekommen, in den letzten zwei Jahren wurde fünfmal gewählt. Und sonst?

Natürlich hat Bulgarien mehr zu bieten als lange Strände, an denen sich der Pauschaltourismus noch rücksichtsloser verbreiten kann als anderswo. Das Mini-Festival „Cyrillic Sounds“ bringt jetzt kompakte Eindrücke nach Berlin, erzählt mit Lesungen, Gesprächen, einer Ausstellung und zwei Filmen von Menschen und Kulturen. Damit wird der Blick für eine unterschätzte wie bedrohte Region geschärft. Im Fokus stehen ihre Widersprüche, das Nebeneinander von Krise und Schönheit, von Alltag und Poesie.

Abschied von Ahnen, Feldern und Tieren

Die renommierte Dokumentarfilm-Regisseurin Eldora Traykova beobachtet schon seit Ende der 1980er-Jahre die Verwerfungen in ihrer Heimat. In ihrem Film „Before The End“ widmet sie sich dem Braunkohletagebau nordöstlich von Plovdiv. Hier fressen sich schon seit 1952 Bagger unbarmherzig durch Landschaften und Schicksale. Noch heute werden 40 Prozent des nationalen Energiebedarfs durch diese schmutzige Quelle gedeckt. Rund 13.000 Menschen leben vor Ort von der Kohle – was ihre kritische Sicht auf die Folgen trübt. Traykovas Perspektive zeigt beide Seiten, die ökonomischen Zwänge ebenso wie die Nöte der Bevölkerung. Ihre Sympathie aber gehört eindeutig letzterer. Hautnah erleben wir die Zerstörung von Dörfern, den Abschied von Ahnen, Feldern und Tieren.

Svetoslav Draganov stellt einen toughen Macher ins Zentrum seines urbanen Spielfilm-Debüts. „Humble“ erzählt vom Eifer des nicht mehr ganz jungen Regisseurs Vassil, seinen internationalen Geldgebern den perfekten Dokfilm-Plot zu liefern. Dafür ist ihm fast jedes Mittel recht. Er greift schamlos ins Leben seiner „Helden“ ein – denn dort läuft es gerade nicht so, wie es sein Treatment vorsieht. Bald schon zeigt sich, dass auch Vassils Alltag ins Straucheln gerät: Er betrügt seine Frau, pumpt die eigene Teenagertochter an, unternimmt immer absurdere Versuche, um das Filmprojekt zu retten. Sein Leben „rutscht ihm aus der Hand wie eine Scheibe Brot mit Butter“, wie es in einem Gedicht von Nadya Radulova heißt. Die Lyrikerin, deren Buchpremiere „Kleine Worte, große Welt“ im Rahmen von „Cyrillic Sounds“ gefeiert wird, schreibt auch davon, dass offenbar „diese Welt keine Zerbrechlichkeit verträgt“. Im Umkehrschluss beweisen die aktuellen Filme und Texte aus Bulgarien in all ihrer Fragilität genau das Gegenteil. Sie stellen sich dem scheinbar unabwendbaren Pragmatismus in den Weg.

