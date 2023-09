„Let’s Dok“ präsentiert ungewöhnliche dokumentarische Formate

Dokumentarfilme gehören heute nicht mehr zu den bedrohten Spezies der Kinokultur. Budgets reichen teilweise an die von Spielfilmen heran, große Festivals vergeben gern ihre Hauptpreise an Dokus; so wie die Berlinale 2023 ihren „Goldenen Bären“ an Nicolas Philiberts am Pariser Seine-Ufer gedrehte Inklusionsbeobachtung „Auf der Adamant“ (Start 14. September). Michael Moore hatte ja schon 2002 mit „Bowling for Columbine“ bewiesen, dass man es auch als Dokfilmer zum Superstar bringen kann. Die Ankunft dokumentarischer Arbeiten im Mainstream täuscht über negative Tendenzen hinweg. Längst haben sich neue, strikt konservative Strickmuster herausgebildet, die formal kaum mehr etwas wagen und ihre vermeintlich spektakulären Inhalte auf Pitches umso marktschreierischer feilbieten.

David gegen Goliath

Dass es auch anders geht, beweisen mehrere Beiträge der diesjährigen Berlin-Ausgabe von „Let’s Dok“. Die vor vier Jahren gegründete Initiative macht Filme sichtbar, die ansonsten leicht übersehen werden könnten. In diesem Jahr sind sie auffällig still und präzise, oft weiblich. In „Zwischensaison“ porträtiert Tina Tripp Auszubildende im Gastronomiegewerbe Mecklenburg-Vorpommerns, hin- und hergerissen zwischen Fluchtimpulsen und Verwurzelung. „Taste Of Hope“ von Laura Coppens begleitet die Belegschaft einer von der Schließung bedrohten südfranzösischen Unilever-Teefabrik bis zum Sieg Davids über Goliath. Nach 1336 Tagen Widerstand werden hier nun die Produkte unter kollektiven und nachhaltigen Aspekten hergestellt und vertrieben.

Ihr Sujet für „Ellis“ fand Sascha Just mehrere tausend Kilometer weiter westlich, jenseits des Atlantiks. Und doch gelingt es der Regisseurin, uns die dortige Situation und ihre Akteure unmittelbar nahezubringen. Im Zentrum steht kein Geringerer als Ellis Marsalis, legendärer Pianist aus New Orleans, der seit Beginn der 60er-Jahre das Profil des Modern Jazz mitprägte. Nach Erweckungserlebnissen durch Auftritte von Charlie Parker und Dizzy Gillespie brach er mit den Dixieland-Traditionen seiner Geburtsstadt am Mississippi-Delta, wandte sich Bebop und Hardbop zu.

Doch anders als viele seiner Kollegen ging er nicht nach New York, sondern blieb in New Orleans. Genau hier erleben wir den 85-jährigen Meister wie ein Fels an seinem Instrument, ein in sich ruhendes Monument von Mann – nur seine unglaublich lebendigen Finger gleiten flink über die Tasten, seinen 40 Jahre jüngeren Kollegen auf der Bühne Impulse gebend. Marsalis, der eine Dynastie von Musikern begründete, starb im April 2020 an Covid. Der Film über ihn ist so unterhaltsam wie lehrreich, erzählt in Parallelsträngen auch die Geschichte der rassistischen Segregation sowie die Auswirkungen des Klimawandels auf New Orleans. Als 2005 nach dem Hurrikan „Katrina“ Grundstücksspekulanten ihre Chance auf eine Tabula rasa witterten, waren es vor allem auch Musiker, die sich erfolgreich dagegen wehrten.



