West-Berliner Kulturerbe: Jörg Buttgereit hat seine Jugenderinnerungen aufgeschrieben

Der Filmemacher und Regisseur Jörg Buttgereit in jüngeren Jahren Pop-eye/imago

Sonnenuntergang, ein wackeliger Schwenk über die von Antennen bewaldete Schöneberger Skyline; ein bulliger Mann lehnt sich aus dem Fenster, grinst träge Richtung Kamera. Später sehen wir ihn bei seiner Lieblingsbeschäftigung: im Unterhemd mit einer Flasche Bier vor dem Fernseher einzuschlafen. Von Sequenz zu Sequenz nimmt seine Körperfülle zu.

Für seinen achtminütigen Kurzfilm „Mein Papi“ filmte Jörg Buttgereit 1981 seinen Vater: einst Bierkutscher bei Engelhardt, nun im krankheitsbedingten Ruhestand, daheim im Sessel sitzend, Monumentenstraße 39. Dort fand ihn der Filmemacher dann auch leblos vor, auf dem Bildschirm lief gerade „Glücksrad“.

„Er war oft kein guter Vater“, erinnert er sich. „Ich glaube, er hatte kein sonderlich großes Interesse an mir.“ 1985 komplettierte Buttgereit die Aufnahmen mit Zwischentiteln und Fotos, Max Müller von der Band Mutter steuerte einen minimalistischen Soundtrack bei. Nachdem der Regisseur 1988 mit „Nekromantik“ berühmt geworden war, erlangte auch „Mein Papi“ Kultstatus, wurde immer wieder in Clubs und Kellerkinos gezeigt. Was auf den ersten Blick als zynischer Super-8-Vatermord erscheint, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als erstaunlich vielschichtige, ja sogar zärtliche Arbeit. Blixa Bargeld hatte womöglich recht, als er das Werk den besten Film Buttgereits nannte.

Im eben erschienenen, reich bebilderten Buch „Nicht jugendfrei! Tagebuch aus West-Berlin“ gewährt der heute als Hörspiel- und Theaterregisseur sowie als Autor arbeitende Künstler tiefe Einblicke in sein bislang 60-jähriges Leben. Wir haben es hier nicht mit einer redseligen Selbstbeweihräucherung zu tun. Stets mit Ironie gegenüber sich selbst und mit Genauigkeit im Gegenstand werden Perspektiven auf eine West-Berliner Sozialisierung entworfen, wie sie so noch nicht zu lesen waren. Das ist auch sozialhistorisch von enormer Spannung.

Kindheit im Schleudergang

Buttgereit beschreibt seine Kindheit als Schleudergang zwischen dem fast subproletarischen Elternhaus und schwarzpädagogischen Institutionen. Seine frei flottierende Sinnsuche findet bei Superhelden- und Monster-Comics ersten Halt, dann folgen die Musik von Kiss und Led Zeppelin, dann endlich: Punk! David Lynchs Klassiker wecken seinen Ehrgeiz, sich selbst an der Kamera zu versuchen. Das eigene, mit der Hilfe von Freunden immer perfekter werdende Filmemachen katapultiert ihn bald ins Zentrum der vital-morbiden Szene West-Berlins.

Nicht fehlen dürfen im Buch natürlich die Querelen mit den Jugendschutz- und Justizbehörden, die in Buttgereits Filmen wie „Nekromantik“ und „Der Todesking“ Gewaltverherrlichung und die Verführung zu „sozialethischer Desorientierung von jungen Menschen“ aufspürten. Erst ein fünfzehnseitiges medienwissenschaftliches Gutachten sorgte für die Einstellung des Strafprozesses. Heute sind die einst indizierten Filme anerkannter Teil des Weltkinos.



Jörg Buttgereit liest aus „Nicht jugendfrei! Tagebuch aus West-Berlin“ am 12. Juli um 20 Uhr im Klick-Kino. Das Buch ist im Martin Schmitz Verlag erschienen und kostet 36 EUR.