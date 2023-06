Wiederentdeckt: Ein früher DEFA-Film, gedreht im zerstörten Ost-Berlin

Die Open-Air-Saison hat begonnen. Wer als Kinobetreiber in irgendeiner Weise unter freiem Himmel Filme zeigen kann, macht das – vor allem, um den sommerbedingten Besuchereinbruch des Indoor-Spielbetriebs aufzufangen. Meist werden dann relativ aktuelle und bereits bewährte Arthouse-Produktionen noch einmal auf die Leinwände gebracht. Dabei kann wenig schiefgehen, und Risiken müssen minimiert werden. Schließlich kann das Wetter ja auch noch dazwischenfunken.

Ausnahmen in diesem dann doch recht eintönigem Angebot bietet zum Beispiel die Freilichtbühne Weißensee an. Wöchentlich werden hier selten gezeigte DEFA-Produktionen (mit 35mm-Analogtechnik!) präsentiert. Den Auftakt macht eine Reihe mit Filmen, zu denen der einst überaus populäre Autor Ludwig Turek (1898-1975) die literarischen Vorlagen oder die Drehbücher lieferte. Turek, der sich gern mit Pfeife und Schiffermütze als „schreibender Seemann“ in Szene setzte, wurde als Schriftsteller mit autobiografisch gefärbten Milieustudien wie „Ein Prolet erzählt“ (1929) oder „Die letzte Heuer“ (1950) bekannt. Beliebt waren sein lakonisch-schnoddriger Ton und die genaue Beobachtungsgabe. Damit ließen sich auch ideologisch konnotierte Botschaften elegant verpacken.

Zum Abschluss der Turek-Reihe läuft nun „Unser täglich Brot“. Dies war der 25. DEFA-Spielfilm überhaupt und die zweite ostdeutsche Produktion, die nach DDR- Staatsgründung in die Kinos kam; Premiere war am 4. November 1949 im „Babylon“. Der 1946 in Berlin spielende Film ist sehenswert. Nicht nur wegen seiner genauen Schilderung der sozialen Umfelder von Haupt- und Nebenfiguren oder der unaufdringlichen Darstellung der durch Krieg und Völkermord ausgelösten Traumata.

Hochgeschraubtes Pathos

Gedreht wurde teils im Studio, hauptsächlich aber realitätsnah in den zerstörten Straßen Ost-Berlins und an anderen Originalschauplätzen. Regisseur Slatan Dudow knüpfte damit zwar direkt an seinen kommunistischen Vorkriegsklassiker „Kuhle Wampe“ (1932) an. Auch die auf vielen Selbstzitaten basierende Musik von Hanns Eisler verweist auf diese Tradition. Doch ist zu Beginn noch eine gewisse ideologische Zurückhaltung auffällig. Im Mittelpunkt steht kein bewährter Arbeiterheld, sondern mit Familienprinzipal Karl Webers (Paul Bildt) ein gescheiterter Kleinbürger, der an den Verhältnissen zu zerbrechen droht. Seine Familie bildet zunächst einen recht intakten Mikrokosmos, der aber bald in alle denkbare Richtungen auseinanderbricht.

Erst in den letzten Filmminuten schraubt sich Pathos hoch: Wir erleben die sich begeistert in den Strom der ekstatisch feiernden, sozialistischen Volksgemeinschaft einreihende Familie Webers. „Unser täglich Brot“ war der erste, in einer solchen Apotheose aufgehende DEFA-Spielfilm. So wird ein kulturpolitischer Wendepunkt der jungen DDR innerhalb eines einzigen Films ablesbar.



Die Freilichtbühne Weißensee zeigt an jedem Donnerstag sehenswerte Filme. „Unser täglich Brot“ läuft am 13. Juli um 21.45 Uhr. Kinoprogramm unter freilichtbuehne-weissensee.de