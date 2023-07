Das Regie-Wunderkind Xavier Dolan verachtet das Kino – oder doch nicht?

Regisseur Xavier Dolan 2023 in Cannes Joel C Ryan/Invision/AP

Dieser Satz hat dann doch viele schockiert: „Kunst ist nutzlos und das Kino eine Zeitverschwendung.“ So zitierte die spanische Zeitung El Mundo das frankokanadische Regie-Wunderkind Xavier Dolan, dessen Filme für gewöhnlich glamourös in Cannes Premiere feiern, vielfach preisgekrönt, von „I Killed My Mother“ 2009 bis zu „Matthias & Maxime“ 2019.



Der Artikel in El Mundo, erschienen am 3. Juli, widmet sich einer neuen Serie von Dolan: „La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé“ – und fokussiert darauf, dass Dolan nunmehr keine Filme machen wolle; was er seit November 2022 mehrfach angedeutet hatte. Zeitverschwendung eben.

Der Text in El Mundo schließt mit einem Knall. Auf die Frage, was er stattdessen machen wollte, antwortet Dolan im Artikel: „Ich werde ein Haus bauen, um dort mit meinen Freunden Zuflucht zu suchen – und dann dabei zuzusehen, wie die Welt in Flammen steht.“ Ein Artikelfinale mit hyperdramatischer Geste, die man auch aus Dolans filmischem Œuvre zu kennen meint. Dolan liebt Zeitlupen und Kitschlieder und ausgestellte Künstlichkeit, um dem Wahrhaftigen auf die Schliche zu kommen.

Indes bestreitet Dolan nun, dass diese Sätze so im Interview mit El Mundo gefallen seien. Tatsächlich wolle er keine Filme mehr machen. Aber „Kunst ist nutzlos und das Kino eine Zeitverschwendung“? Dolan schreibt in seinem Post: „Der erste Teil des Satzes ist eine gewaltige Verallgemeinerung – und der zweite ist glatt ausgedacht.“



Was aber wurde wirklich gesagt? Das ist gar nicht so leicht rauszufinden. Dolan selbst zitiert in seinem Post einige Sätze, wie er sie in dem 34-minütigen Interview mit El Mundo tatsächlich gesagt habe. In denen klingt es eher so: Für ihn komme es beim Filmen auf die akribische Liebe zu Details an, die viel Zeit und Arbeit erfordern; dafür würde aber oft das Geld fehlen, sodass er allzu oft auf seine Honorare verzichtet habe. Nun mangle es ihm auch schlicht an Geld.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Andererseits kommt durchaus auch in den von Dolan geposteten Zitaten zum Ausdruck, dass er glaube, in unserer mannigfach problembeladenen Welt mit Filmen nicht viel ausrichten zu können. Aber Kunst nutzlos und Kino Zeitverschwendung? Nein, das sehe er mitnichten so, und er bereue all die Jahre seines Filmemachens nicht. Auch den Flammen-Satz habe er so niemals gesagt.

Die Zeitung El Mundo sah sich ob der Kritik durch den Ex-Filmregisseur wohl zu einem ungewöhnlichen Manöver motiviert: Sie veröffentlichte knapp vier Minuten Audiomitschnitt aus dem Interview. Was darin klar wird: Dolan redet sich etwas in Rage, ohne Punkt und Komma, lässt den Interviewer kaum mal nachhaken.



Tatsächlich sagt Dolan, dass das Filmemachen ihm „ein klein wenig bedeutungslos“, „irrelevant“ und „privilegiert“ vorkomme: „Bin ich etwa jemand, der vor dem König tanzt, um vor den Sorgen draußen abzulenken?“ Er erwähnt die Welt, die brennt. Er sagt nicht, dass er sie zu Hause in Flammen stehend sehen will.