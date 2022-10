Das Ukrainische Filmfestival Berlin zeigt Filme, die im Krieg entstanden sind

Die Ukrainer haben sehr früh begriffen, dass es dem russischen Präsidenten nicht nur darum geht, Territorium zu erobern. Wladimir Putin will die Ukraine auch kulturell und sprachlich unterwerfen, ihr die Existenz als souveräne Nation absprechen. Russland führt Krieg gegen die ukrainische Identität.

In solchen Zeiten ist das vor drei Jahren von ein paar Filmenthusiasten gegründete Ukrainische Filmfestival, das eben diese kulturelle ukrainische Identität behauptet und zeigt, dass sie auch im Krieg fortexistiert, von besonderer Bedeutung. Das Festival demonstriert auch: Das Filmschaffen geht trotz des Kriegs weiter, ja, es macht ihn sich zum Thema. „Dieses Jahr spürte unser Team eine noch größere Verantwortung für die Zusammenstellung des Festivalprogramms, und wir glauben, die Gründe dafür sind offensichtlich. Die ausgewählten Filme handeln von Themen wie: russisch-ukrainischer Krieg, ukrainische Kultur und Geschichte, Dekolonialisierung und Analyse der sowjetischen Vergangenheit und die bis heute fortbestehende Macht der Propaganda“, so die Kuratorinnen des Festivals. Auch an Förderung besteht nun kein Mangel, unter den Förderern sind das Goethe-Institut, das Goethe-Institut im Exil, das Medienbord Berlin-Brandenburg und das Auswärtige Amt.

Der Eröffnungsfilm „Butterfly Vision“ von Maksym Nakonechnyi erzählt von der Soldatin Lilia, die im Donbass in ukrainische Gefangenschaft geriet. Im Zuge eines Gefangenenaustauschs kommt sie frei, doch sie ist im Lager vergewaltigt worden und nun schwanger. Das Kind sei eine Personifizierung des Traumas aller Ukrainer, sagte der Regisseur Maksym Nakonechnyi in einem Interview. Der Film macht klar, dass der russische Krieg gegen die Ukraine nicht erst im Februar 2022 begonnen hat; die Szenen, die das bombardierte Kiew zeigen, wirken prophetisch. Der Film wurde dieses Jahr in der Reihe „Un certain regard“ in Cannes uraufgeführt. Drei weitere Spielfilme sind zu sehen sowie vier Dokumentarfilme, darunter „One Day in Ukraine“, eine Art Kriegstagebuch von Volodymyr Tykhyy, der sich bereits den Maidan-Protesten gewidmet hat.

Nun dokumentiert er die ersten Wochen der russischen Invasion in der Ukraine 2022: Menschen, die in den U-Bahn-Stationen übernachten, Freiwillige, die die territoriale Verteidigung „Teroborona“ versorgen, Zivilistinnen, die sich zu Schutzeinheiten zusammenschließen. Erschütternd sind die Aufnahmen von Plünderern, die mit einer Kartoffel im Mund geknebelt an Laternenpfähle gefesselt wurden. Und erschütternd ist es auch, zu erfahren, wie schnell ein furchtbarer Krieg Alltag wird – und man sich im Café darüber unterhält, wie der Hund auf die Bombeneinschläge reagiert und wo nicht explodierte Munition im Straßengraben liegt.

Das Festival präsentiert zwei Kurzfilmprogramme: „Maturité“ versammelt eine Reihe von Coming-of-Age-Filmen; das zweite Programm „Spirits of the Cities“ beschert einen Blick auf Städte wie Mariupol oder Charkiw, die inzwischen weitgehend zerstört wurden.

Solidarität mit dem nationalen Filmarchiv Dovzhenko-Center in Kiew

Das nationale Filmarchiv Dovzhenko-Center aus Kiew und die Komponistin Maryana Klochko haben zusammen mit Tänzerinnen und Tänzern aus der Ukraine eine Performance für die Eröffnungszeremonie erschaffen; Bestandteil davon ist eine Videocollage aus ukrainischen Stummfilmen – Material aus dem Archiv des Dovzhenko-Centers.

Das 1994 gegründete Dovzhenko-Center, das sich in den vergangenen Jahren dem Publikum geöffnet und zu einem bedeutenden Kulturort in der ukrainischen Hauptstadt entwickelt hat, steht vor einer ungewissen Zukunft: Das Archiv soll auf andere Institute aufgeteilt und die Filmkollektion dem Wissenschaftlichen Zentrum für Kinematografie übergeben werden. Das in Berlin stattfindende Festival solidarisiert sich auf diese Weise mit dem Dovzhenko-Center. „In den letzten Jahrzehnten hat das Dovzhenko-Center das wertvolle Erbe des ukrainischen Kinos, angefangen mit den Stummfilmen aus den 1930er-Jahren, restauriert, erforscht und dem ukrainischen und internationalen Publikum zugänglich gemacht. Auf diese Weise gibt das Center der Ukraine die Geschichte des Filmschaffens zurück, die als ‚sowjetisch‘ bezeichnet und später von Russland vereinnahmt wurde“, sagt Valentyna Zalevska, Kuratorin und Mitbegründerin des Ukrainischen Filmfestivals Berlin. Dieser kulturpolitische Streit in Zeiten des Krieges weist auf beruhigende Weise über sich hinaus: Es gibt auch in der Ukraine eine Form von Normalität, nicht alles ist der Logik des Krieges untergeordnet.

Das Ukrainische Filmfestival Berlin findet vom 26. bis zum 30. Oktober statt. Das wiedereröffnete Colosseum in Prenzlauer Berg bildet das Festivalzentrum. Das komplette Programm finden Sie hier: www.uffberlin.de