Berlin - „Und jetzt zum absoluten Höhepunkt“, sagt die Kulturstaatsministerin Monika Grütters, bevor sie den goldenen Umschlag öffnet: Der Science-Fiction-Film „Ich bin dein Mensch“ über die Liebe zwischen einer Frau und einem humanoiden Roboter bekommt die Lola in der Kategorie Bester Film. Und die Regisseurin Maria Schrader sitzt in einem Zimmer in New York, eine einzelne gelbe Rose neben sich, und kann nur von der Leinwand winken und Handküsse werfen, jetzt schon zum dritten Mal. Sie dreht dort, und sie haben sie nicht nach Berlin fahren lassen. Corona hat die Welt eben immer noch fest im Griff, auch wenn man das hier in diesem Saal voller Menschen kaum glauben kann. Silber gab es dann für den zehnfach nominierten Berlin-Film „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ von Dominik Graf, eine Literaturverfilmung nach dem Roman von Erich Kästner, und Bronze für Johannes Nabers irre Politsatire „Curveball – Wir machen die Wahrheit“, der auf der wahren Geschichte beruht, wie „fake news“ zum Irakkrieg führten.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Ist das Einbildung oder flirrt es diesmal noch ein bisschen mehr, sind Aufregung und Feierlust noch größer als in vergangenen Jahren? Denn es geht ja nicht nur um die Preise, es ist dies die größte Party seit langem in Berlin. 1200 Gäste! „Surreal“, nennt es der Präsident der Deutschen Filmakademie Ulrich Matthes. Es ist eine Zahl, die euphorisch stimmt und zugleich furchterregend ist, deshalb die doppelt gemoppelten Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Wer dabei sein wollte im Palais unterm Funkturm am Freitagabend, der musste nicht nur einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen, sondern auch einen aktuellen Corona-Test. Trotzdem: Gefeiert wird hier auch die Hoffnung auf einen Schlusspunkt nach eineinhalb harten Jahren, durch die die Kinobranche gegangen ist. Die Hoffnung auf für immer offene Kinos ohne Sicherheitsabstände, ungefährdete Dreharbeiten und rechtzeitige Filmstarts. Und trotzdem wissen alle: Die Pandemie ist noch nicht vorbei.

Die Preisträger Bester Spielfilm: „Ich bin dein Mensch“ von Maria Schrader

Bester Dokumentarfilm: „Herr Bachmann und seine Klasse“ von Maria Speth

Bester Kinderfilm: „Die Adern der Welt“ von Byambasuren Davaa

Beste Regie: Maria Schrader („Ich bin dein Mensch“)

Bestes Drehbuch: Jan Schomburg und Maria Schrader („Ich bin dein Mensch“)

Beste weibliche Hauptrolle: Maren Eggert („Ich bin dein Mensch“)

Beste weibliche Nebenrolle: Lorna Ishema („Ivie wie Ivie“)

Beste männliche Nebenrolle: Oliver Masucci („Enfant Terrible“)

Beste männliche Nebenrolle: Thorsten Merten („Curveball – Wir machen die Wahrheit“)

Es gibt unglaublich viele bewegende, berührende Moment in dieser von Daniel Donskoy moderierten Gala. „Kino ist König“, singt der Schauspieler und Entertainer („Friday Night Jews“). Er wirbt für Vielfalt, indem er einmal einfach im Kleid statt im Anzug auf die Bühne kommt oder mit der Sängerin Eunique darüber rappt, dass die Leinwand zu weiß ist. Dunkel wird es im Saal, als derjenigen aus der Filmbranche gedacht wird, die im vergangenen Jahr gestorben sind: Michael Gwisdek etwa, Renate Krößner, Jutta Lampe, Birol Ünel. „Nichts ist unendlich“, singt Karin Sass, es ist das Lied „Als ich fortging“ von Karussell.

Soeren Stache/dpa Maria Schrader, die auch als beste Regisseurin und zusammen mit Jan Schomburg für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde, war aus New York zugeschaltet.

Dann drei Standing Ovations für Senta Berger, die mit dem Ehrenpreis für ihre großen Verdienste für den deutschen Film ausgezeichnet wird. Sie war an der Gründung der Akademie beteiligt, hat sie selbst sieben Jahre lang als Präsidentin vertreten. Die Auszeichnung teilt sie mit Michael Verhoeven, ihrem Ehemann, den sie einen emanzipierten Mann nennt. Ihr gemeinsamer Sohn Simon Verhoeven nimmt an diesem Abend die Lola für den besucherstärksten Film entgegen. Seine Berlin-Komödie „Nightlife“ sahen im Frühjahr 2020 gut 1, 3 Millionen Menschen, und es wären noch mehr geworden, wären die Leinwände dann nicht für lange Zeit dunkel geworden. „Tides“ darf nicht unerwähnt bleiben. Dieser düstere Science-Fiction-Film von Tim Fehlbaum hat so viele Gewerke begeistert: Szenenbildner, Maskenbildner, die Spezialisten für visuelle Effekte. In all diesen Kategorien räumte er ab.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Schauspieler Thorsten Merten bedankt sich bei den Werktätigen der DDR dafür, dass sie sein Schauspielstudium finanziert haben. Die Investition hat sich gelohnt, er bekommt die Lola in der Kategorie Bester Nebendarsteller für seine Verkörperung eines deutschen Geheimdienstchefs in „Curveball“. Eine beste Nebendarstellerin gibt es auch, viele Laudatoren gendern zwar mit Hilfe der Pause zwischen männlicher und weiblicher Form, Claus Kleber etwa und Ulrich Matthes auch, aber geschlechtsneutrale Darstellerpreise wie bei der Berlinale gibt es noch nicht. Diese Lola geht an Lorna Ishema aus „Ivie wie Ivie“, ein Film über zwei afrodeutsche Schwestern. „Ich stehe nicht alleine hier“, sagt sie. Und sie meint nicht die Filmcrew, sondern all die, die auch zur deutschen Gesellschaft gehören, aber nicht oder viel zu wenig gesehen werden.

Standing Ovations auch für den türkischen Journalisten Can Dündar, der den Besten Dokumentarfilm verkündet. Es ist Maria Speths „Herr Bachmann und seine Klasse“ über eine Schulklasse mit Kindern aus zwölf verschiedenen Nationen und ihren warmherzigen, wertschätzenden Lehrer. Dass er auch hier ist, weiß man längst. Seine bunte Häkelmütze, die er auch im Film trägt, ist in den Stuhlreihen nicht zu übersehen. Oben auf der Bühne zitiert Dieter Bachmann dann Neil Young: „Teach your children well and feed them with your dreams.“ Nichts anderes tun ja auch die Filmemacher: Sie versuchen uns etwas zu vermitteln. Und vor allem füttern sie uns mit ihren Träumen.