„Past Lives – In einem anderen Leben“: Was sind schon 24 Jahre!

Bevor Na Young mit ihrer kleinen Schwester und den Eltern Südkorea verlässt, sieht sie, wie Mutter und Vater Papiere sortieren. Sie wollen die Kinder nicht dabeihaben. Die Erwachsenen sind im Stress, die Mädchen, die sich einen anderen Vornamen für das neue Land aussuchen sollen, ahnen nicht, was kommt. Aber als die Mitschüler sie fragen, warum sie ausreise, sagt Na Young: „Weil man in Korea keinen Nobelpreis gewinnen kann.“ Eine große Sache also. Ihre Mutter verabredet schnell noch ein Nachmittagstreffen mit Na Youngs bestem Freund aus der Klasse, Hae Sung, und es ist ein bittersüßer Spaß, den beiden beim Spiel zuzuschauen. Was ist das zwischen ihnen? Kann man mit zwölf Jahren schon verliebt sein?

Celine Song legt für den Film, den sie nach eigenem Drehbuch inszenierte, verschiedene Lebensentwürfe aus. Was wäre gewesen, wenn die Familie ihre Pläne, nach Toronto zu gehen, verworfen hätte? Hätte sich die kindliche Freundschaft gehalten, oder blieben die beiden sich nur in Erinnerung, weil sie so jäh auseinandergerissen wurden?

Na Young heißt jetzt Nora

Es ist Songs Spielfilmdebüt, sie arbeitete bisher fürs Theater. „Past Lives – In einem anderen Leben“, der für den Wettbewerb der Berlinale ausgewählt war, hat sie als Dreiakter angelegt, konzentriert auf wenig Personal. Im kurzen Prolog sieht man die drei Hauptfiguren gemeinsam in einer Bar. Eine asiatische Frau zwischen einem asiatischen und einem amerikanischen Mann, aus dem Off rätseln zwei unbekannte Stimmen, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der eigentliche Film setzt mit den Szenen aus der Kindheit ein, tatsächlich wollte die Mutter damals „eine schöne Erinnerung“ für ihre Tochter schaffen. Dann folgt ein Teil mit der Einblendung: „Zwölf Jahre später“. Na Young heißt jetzt Nora. Sie entdeckt zufällig, dass Hae Sung sie auf Facebook sucht, wegen des geänderten Namens bislang erfolglos. Sie beginnen Gespräche per Skype, aufgekratzte Dialoge: Aufgrund der Zeitverschiebung ist immer einer von beiden kurz vorm Einschlafen und der andere gerade auf dem Sprung in den Tag. Er studiert was Technisches, sie Dramaturgie, er will Chinesisch lernen, ihr geht das Koreanische nicht mehr so leicht von der Zunge.

Nora als Kind, da heißt sie noch Na Young, und Hae Sung. Jon Pack/A24 /AP

Dieses mittlere Kapitel wird von Celine Song wie ein Scharnier benutzt: Nora und Hae Sung sind 11.000 Kilometer voneinander entfernt, erleben aber vor den Laptop-Bildschirmen eine große Nähe, weil sie gemeinsame Erinnerungen aufwärmen. Ob sie noch vom Nobelpreis träume, fragt er. Nein, vom Pulitzer, sagt sie. Ihre Geschichte könnte jetzt neu beginnen, bis Nora sie stoppt, weil sie sich auf ihre Zukunft in Amerika konzentrieren will.

Weitere zwölf Jahre später haben sie sich in ihren Erwachsenenleben etabliert. Hae Sung fährt nach New York. Nora ist jetzt Dramatikerin, lebt mit ihrem Mann, einem amerikanischen Autor, zusammen im East Village in Manhattan. Arthur ist interessiert an ihrer Herkunft, bemüht sich um einen guten Kontakt zu ihrer Familie. Und nun schaut er dem Zusammentreffen Noras mit ihrem Kindheitsfreund zu, wie einem Naturereignis.

Es muss nicht Liebe sein. Vertrauen, ein gemeinsames Grundgefühl reicht. Jeder, der Kindheitsfreunde gelegentlich wiedersieht, kennt diese Verbundenheit, die sich auch nach Jahren sofort einstellt. Die Regisseurin lässt es regnen, als der Besucher aus Südkorea in New York ankommt und Zeit in einem gesichtslosen Hotel zubringt. Mit Nora wenige Tage später erlebt er die schönen Seiten der Stadt im Brooklyn Bridge Park. Ihr gemeinsamer Spaziergang lässt an das vergnügte Treffen denken, das die Mutter kurz vorm Abschied verabredet hatte. Was sind schon 24 Jahre! Ein antikes Karussell vor der Wolkenkratzer-Kulisse deutet auf Gegensätze, die sich vereinen lassen. Diese Zeitreise funktioniert ohne Zauberei. Hae Sung und Nora sehen sich immer wieder staunend an. In ihren Augen liegt die Frage: Was wäre, wenn? Dann gehen sie weiter, lachen, sie sind, wie gerade ein anderer Film heißt, „im Herzen jung“.

Die beiden fahren mit der Fähre zur Freiheitsstatue. Da war Nora noch nicht mit Arthur. John Magaro spielt diesen Mann, der in seiner Stadt plötzlich zur Randfigur im Leben seiner Frau wird, mit sichtbar gezügelten Emotionen. Nora ist in dieser kurzen Zeitspanne verändert, doch gibt er ihr dafür den Raum. Er balanciert das sehr gut aus, indem er dem Fremden höflich begegnet und ihr signalisiert, dass er weiß, wie stark ein Teil von ihr noch an dem Land ihrer Kindheit hängt. Wie im Selbstgespräch überlegt er, ob sie vor sieben Jahren nur deshalb so schnell heirateten, weil Nora eine Green Card für die USA wollte. Er wischt die Zweifel weg.

Vom Nobelpreis zu Pulitzer und Tony

Die Geschichte von Nora und Hae Sung, verkörpert von Greta Lee und Teo Yoo, birgt die Möglichkeit einer gemeinsamen Zukunft. Celine Song füttert diesen Gedanken, indem sie erst die Nora-Figur und später ihren Kindheitsfreund dem Amerikaner etwas von einer koreanischen Legende des „In-Yun“ erzählen lässt. Es geht um die vermeintlich schicksalhafte Verbindung zwischen zwei Menschen über die Zeiten hinweg. Arthur muss das einfach glauben, es ist nicht seine Welt.

Arthur (John Magaro) und Nora (Greta Lee) leben zusammen in Manhattan. Jon Pack/A24/AP

Man kann sich ausmalen, was für ein Melodram aus dem Film hätte werden können. Klugerweise lässt die Regisseurin das Arthur selbst andeuten. Er kann sich vieles vorstellen, er ist ja Schriftsteller. Celine Song gestattet ihren Figuren nicht, das Schicksal als Ausrede zu nehmen. Als Wall zwischen Schönheit und Kitsch legt sie die Reflexion. Sie löst Fragen danach aus, wo man herkommt und was man im Leben sein möchte, wie weit man von äußeren Bedingungen abhängig ist und wie sehr für das Erreichen der eigenen Ziele verantwortlich. Identität, dieses Schlüsselwort in vielen Debatten der modernen Gesellschaften, ist der eigentliche Genrebegriff für diesen Film: Ein Identitätsdrama mit Liebe, Literatur, Freundschaft und einem feinen Humor. Ob sie noch nach dem Pulitzer strebe, fragt Hae Sung. Auch hier zeigt sich eine Entwicklung. Nora denkt länger nach, bis sie sagt, einen Tony hätte sie gern. Das ist der amerikanische Theater- und Musical-Preis.



Celine Song kam selbst als Zwölfjährige mit ihren Eltern aus Korea nach Kanada. Sie spielt die Kontinente und Kulturen nicht gegeneinander aus. Ihr Film bewegt das Herz im Moment und gibt noch lange Stoff zum Nachsinnen.



Past Lives – In einem anderen Leben. USA 2023. Regie und Drehbuch: Celine Song. 106 Minuten