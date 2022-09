Der Mann für die Abgründe: Werner Herzog wird 80

Als Heranwachsender war Werner Herzog sicher, dass er seinen 18. Geburtstag nie erleben würde. Als er es doch tat, erhöhte er im Kopf auf 25. Älter werden war ausgeschlossen. „Das hatte zur Folge, dass ich Filme zu machen begann, bei denen ich davon ausgehen konnte, darüber hinaus werde es nichts mehr von mir geben. Warum nicht den Mut haben, Formen zu finden, die es so nie gegeben hatte?“, dies schreibt der Regisseur in seiner Autobiografie „Jeder für sich und Gott gegen alle“. Wie oft er seine gefühlte Lebenserwartung noch überschritt, dazu gibt er keine Auskunft. Nach dem Mut, nur unter anderem zur Formensuche, zu urteilen, der aus seinen bis heute rund 70 Spiel- und Dokumentarfilmen spricht, müssen es noch viele Male gewesen sein. Nun ist Werner Herzog 80 Jahre alt.

Zu diesem Anlass widmet die Deutsche Kinemathek in Berlin dem Lebenswerk des Filmemachers eine Ausstellung. Die Einführung eröffnet mit dem Satz „Werner Herzog ist Kult“. Wie oft hat man diesen Satz mit wechselndem Subjekt in kuratorischem Begleitmaterial schon gelesen – doch in diesem Fall ist es keine Übertreibung.

Werner Herzog ist international wahrscheinlich der bekannteste deutsche Filmemacher. Francis Ford Coppola ließ sich von ihm zu „Apocalypse Now“ inspirieren, David Lynch sagte mal, seine Filme sprächen nicht mit denen von Herzog, sondern sie tanzten mit ihnen. Auch Menschen, besonders Amerikaner, die nie einen seiner Filme gesehen haben, können Herzog sofort anhand seiner Stimme, auf Englisch mit breitem deutschen Akzent, identifizieren. Als Schauspieler hat er bei den „Simpsons“, „Parks and Recreation“ und der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ mitgewirkt. Das US-Magazin Time nannte ihn 2009 als eine der 100 einflussreichsten Personen der Welt.

Anekdoten über Herzog gehören zum Allgemeinwissen, nicht nur in den Filmhochschulen. Wie er etwa nach einer verlorenen Wette seinen Schuh kochte und aß, oder wie er vor laufender BBC-Kamera vom Geschoss eines Luftgewehrs getroffen wurde, nachdem er gerade den Satz „In Germany nobody cares about my films“ ausgesprochen hatte. Später zeigte er dem Reporter die Schusswunde in der Leistengegend, zog sich dafür die geblümten Boxershorts runter und kicherte: „It’s not that significant.“ Keine große Sache.

„Die Kultur der Wehleidigkeit ist mir zuwider“

Kaum zu glauben, dass dieser Mann in seiner Kindheit nur zwei Filme sah, wie er in seiner Autobiografie schreibt. Diese wurden in der Dorfschule vorgeführt und beeindruckten ihn „kein Stück“.

Bis zu seinem 13. Lebensjahr wuchs er mit einer quasi alleinerziehenden Mutter in Sachrang auf, „dem abgelegensten Ort in Bayern“, in einem Tal an der Grenze zu Österreich. Die Eltern hatten sich als „überzeugte Nationalsozialisten“ kennengelernt, der Vater zeugte den Sohn im Urlaub vom Kriegsgeschehen, nachdem er die erste Hälfte dieses Urlaubs bei seiner Geliebten verbracht hatte. Die Mutter zog Werner und seinen Bruder in großer Armut auf, es gab kein fließendes Wasser, keine Matratzen und selten genug Essen. Herzog erzählt von gefrorenen Bettdecken, ständigem Hunger und dem Eimer für die Notdurft im Flur. Trotzdem überwiegen gut siebzig Jahre später die schönen Erinnerungen an diese Zeit. „Fast nirgendwo im Dorf gab es Väter, es war Anarchie im besten Sinne“, schreibt er, „die Kultur der Wehleidigkeit ist mir zuwider“, und schließlich „Bayerisch ist meine erste Sprache, die Landschaft meine Landschaft, und wo meine Heimat ist, weiß ich.“

Der Vater spielte keine große Rolle mehr im Leben seiner Söhne, Herzog beschreibt ihn als „Ladies’ Man“ und „in gewissem Sinne Totalverweigerer“, der all seine Frauen den Lebensunterhalt verdienen und die Kinder aufziehen ließ. Der von fiktiven Studien faselte, gern nackt herumsaß, sobald es warm genug war, und in Büchern bedeutsame Stellen unterstrich. „Auch Großmutter redete nie von ihrem Sohn Dieter, sondern nur von dem Arschloch.“

Von seiner Mutter spricht der Filmemacher dagegen stets voller Bewunderung. Die promovierte Biologin opferte sich für ihre Kinder auf, ließ sie aber auch machen. Als ihr das Hantieren der Kleinen mit gefundenen Kriegswaffen im Wald zu heikel wurde, rief sie alle zusammen und schoss durch ein dickes Buchenscheit, sodass es zersplitterte. „Das war so beeindruckend, dass es keine Verbote brauchte. Wir hatten verstanden. Von diesem Moment an war klar, dass wir niemals in unserem Leben mit einer Waffe auf einen Menschen zielen würden, geladen oder ungeladen.“ Ein paar Jahre darauf trug die Mutter allerdings wieder eine Pistole mit sich, als der Vater bei der Scheidung das Sorgerecht erzwingen wollte.

Herzog und Kinski

Elisabeth Herzog, später wieder Stipetić, war es auch, die Klaus Kinski irgendwann die Stirn bot, die als Einzige, neben ihrem Sohn, keine Angst vor dem Choleriker hatte. Sie warf ihn aus der Pension in München, in der die Familie nach der Scheidung eine Zeitlang wohnte, nachdem der damals 26-jährige Theaterschauspieler ein Badezimmer zertrümmert hatte. In Herzogs Erinnerung pflegte Kinski dort nackt auf trockenen Blättern zu schlafen: „Wenn der Postbote klopfte, kam Kinski splitternackt aus dem Laub geraschelt.“

Lachen kann man über solche Geschichten nicht mehr, allerspätestens seit Kinskis Tochter Pola 2013 in ihrem Buch „Kindermund“ und zahlreichen Interviews erzählte, dass sie von ihrem Vater regelmäßig vergewaltigt wurde.

Auch wenn Herzog von seinen siebzig nur fünf Filme mit Kinski drehte, ist sein Werk untrennbar mit ihm verbunden, „Aguirre, der Zorn Gottes (1972), „Nosferatu – Phantom der Nacht“ (1979) „Fitzcarraldo“ (1982) und „Woyzeck“ (1979) gehören bis heute zu seinen bekanntesten Arbeiten.

Herzog und Kinski beim Dreh von „Nosferatu – Phantom der Nacht“ Deutsche Kinemathek

Der Regisseur beschreibt in seinem Buch auch, wie der Schauspieler nach Drehschluss auf seine vor ihm fliehende vietnamesische Frau einprügelte oder auf Statisten schoss, deren Lachen abends in seinem Zelt zu hören war. Dass er niemanden umbrachte, war nur Zufall; ein Mann verlor ein Stück vom Finger. Ob jemand eingriff, bleibt unerwähnt. Nach fünf Filmen wollte Herzog nicht mehr mit Kinski arbeiten – allerdings nicht, oder zumindest nicht nur, aufgrund der menschenverachtenden Eskapaden, sondern „weil es nichts mehr zum Entdecken gab“.

Die Ausstellung beleuchtet auch kontroverse Aspekte des Werks

Anstatt sich dem genannten „Kult“ um Werner Herzog hinzugeben, setzt sich das Kuratoren-Team in der unbedingt sehenswerten Ausstellung in der Kinemathek damit auseinander. Hier wird explizit auch Raum für Kritik eröffnet, etwa in Bezug auf Herzogs Inszenierung von Menschen mit Behinderung („Auch Zwerge haben klein angefangen“, 1970), seine Arbeit mit Indigenen und eben mit Kinski. Auch die Rolle der Presse wird dabei hinterfragt.

Ausstellungen über Filmthemen sind freilich immer eine Herausforderung, doch die Kinemathek setzt sinnvolle Schwerpunkte und bietet, ohne zu erschlagen, genug visuelle Anreize, um die Menschen aus den Räumen am Potsdamer Platz mit dem Bedürfnis nach Hause zu treiben, Herzog-Filme anzuschauen. Kaum ein Filmemacher fasziniert wie er mit der Darstellung von Natur, nur wenige konnten die eigene Neugierde und Bewunderung derart fesselnd in Bilder übersetzen.

Ein Raum der Ausstellung „Werner Herzog“ in der Deutschen Kinemathek Deutsche Kinemathek

Herzog hat den Neuen Deutschen Film mitgeprägt, seine Dokumentarfilme waren in ihrer stilistischen Eigenwilligkeit und mit einem Wahrheitsbegriff, den der Regisseur selbst als „ekstatisch“ beschreibt, bahnbrechend. Herzog hat Menschen im Todestrakt befragt, 30.000 Jahre alte Höhlenmalereien gefilmt und die Geschichte eines Tierschützers erzählt, der 13 Sommer bei Tieren in Alaska lebte, bevor sie ihn verspeisten. In seiner Darstellung widmet er sich jedem seiner Sujets mit der gleichen Ernsthaftigkeit und einer zumindest gefühlten Unvoreingenommenheit, die auf die Zuschauer magnetisch wirkt. Herzog lädt mit jedem Film zur gemeinsamen Suche ein, anstatt Gefundenes zu präsentieren.

Das Buch „Jeder für sich und Gott gegen alle“ ist voller Helden- und Abenteuergeschichten, der Autor springt in seinen Erinnerungen immer wieder assoziativ durch die Jahrzehnte. Manches ist bis ins Detail beschrieben, dann klaffen wieder Lücken in der Erzählung. Man sollte sich hüten, hier alles für bare Münze zu nehmen oder den Verfasser auf dieser Basis übermäßig zu psychologisieren. „Wenn man ein Haus bis in den letzten Winkel ausleuchtet, wird das Haus unbewohnbar“, schreibt Herzog.

Irgendwann ist mitten im Satz Schluss, was durchaus Sinn ergibt, denn Werner Herzog ist noch nicht fertig. Zu viele Ideen hat er noch nicht umgesetzt, unter anderem einen Film mit Mike Tyson über frühe fränkische Könige. Er dreht weiter, als käme nichts mehr danach. Wahrscheinlich, bis es irgendwann so weit ist.

Das Buch: „Jeder für sich und Gott gegen alle“. Hanser, München 2022. 352 Seiten, 28 Euro.

Die Ausstellung „Werner Herzog“ in der Deutschen Kinemathek läuft noch bis zum 27.03.2023.