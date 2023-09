Der neue „Gold“-Tatort aus Ludwigshafen: Rheingold im Weinberg

Die Ouvertüre des ersten neuen „Tatorts“ nach der Sommerpause hebt ab in höhere Dimensionen: Die Musik dröhnt pompös-wagnerianisch, ein Helden-Denkmal taucht auf, und Heino Ferch erklärt als Direktor eines Nibelungenmuseums raunend die Figur des Hagen von Tronje, dem Verräter, dem Mörder: „Die Gier nach dem mächtigen Schatz stürzte sogar die Götter ins Unheil, oder die, die sich dafür hielten.“

Die Nibelungen haben immer wieder Filmemacher gereizt. Der Bogen spannte sich von Fritz Langs monumentalen Epen vor 100 Jahren bis in die Niederungen von Tom Gerhardts klamottiger „Siegfried“-Parodie. Sogar die Defa plante mal einen Film über die Nibelungen. Das Drehbuch schrieb Franz Fühmann; als Regisseur war Heiner Carow vorgesehen – doch es blieb beim Plan. Nicht zum ersten Mal musste das sagenhafte „Rheingold“ als Krimistoff herhalten. RTL drehte 2008 „Die Jagd nach dem Schatz der Nibelungen“.

Auch der „Tatort“ aus Ludwigshafen am Rhein geht auf Schatzsuche. In der Ouvertüre gräbt ein Mann im Schein einer Laterne hektisch nach Goldmünzen. Kurz darauf wird er mit zwei Kugeln in der Brust mit einem Gabelstapler in den Wald gekarrt, dazu ertönt „Ruhe, Ruhe, du Gott!“ Seine Mutter meldet ihn vermisst – er hatte seine Katze Sieglinde nicht mehr versorgt. Die Spuren seines Handys führen die Kommissarinnen Odenthal und Stern (Ulrike Folkerts und Lisa Bitter) ins Weinstädtchen Deidesheim. Dort begrüßt sie der Hoteldirektor (André Eisermann) mit der Walküren-Arie „Leb wohl du schönes herrliches Kind“.

„Gold“-Tatort aus Ludwigshafen: Schwertschwingen und Kostüm-Walküre

Das Autorenduo Fred Breinersdorfer und Katja Röder hat das Drehbuch vollgestopft mit Anspielungen auf das Nibelungenlied. Der Krimi ist, wie Richard Wagners „Ring“, unterteilt in die Kapitel „Rheingold“, „Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“. Der Direktor des Wormser Nibelungenmuseums ist nicht nur raunender Kommentator, sondern jagt selbst den Goldmünzen aus der Römerzeit hinterher – und singt dazu. Die alkoholkranke Ex des Opfers (Peline Roggan) wiederum schwingt sich in Eifersuchtsszenen zur schwertschwingenden Walküre auf – mit stilechtem Kostüm.

Selbst die kleinen Töchter der Kommissarin Stern müssen für eine Nibelungen-Aufführung geschminkt werden – und die Kriminalassistentin Keller (Annalena Schmidt) paukt als Hobby-Souffleuse das Textbuch dazu. Als die Kommissarinnen schließlich in einer Holzhütte auf einem Weinberg dem Geheimnis des Rheingolds näherkommen, lodert rings um sie ein Flammenmeer: Götterdämmerung!

Doch wer sich weder für Richard Wagners Opern-Zyklus interessiert noch ein Faible für den Nibelungen-Mythos hat, viele Anspielungen also allenfalls in der Nachrecherche entdeckt, der muss sich durch einen recht zähen Krimi kämpfen. Denn all die Zitate ergeben noch lange keinen schlüssigen oder gar spannenden Film. Für Musikfreunde hält der Film immerhin einige Feinheiten bereit. Denn Robert Schulte Hemming und Jens Landbein legen nicht einfach Richard Wagners Musik komplett unter die Szenen, sondern leiten von originalen markanten Leitmotiven immer wieder zu ihrem eigenen, wagnerianisch tönenden Score über, der von Musikern der Elbphilharmonie eingespielt wurde.



Tatort: Gold. Sonntag, 3. September, 20.15 Uhr, ARD (+Mediathek)