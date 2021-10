Berlin - Was wäre wenn? Das darf sich Tristan, der Protagonist der Sky-Serie „Ich und die Anderen“ in jeder Folge aufs Neue fragen. Nacheinander wünscht er sich, dass alle alles über ihn wissen, dass alle einander die Wahrheit sagen, dass ihn alle lieben, dass er selbst alle liebt, und schließlich, dass er gar nichts mehr wünschen muss, weil ihm eine höhere Instanz sagt, was er wollen soll. Was das mit den sozialen Medien zu tun hat, warum die Öffentlich-Rechtlichen diese Serie niemals produziert hätten und man als Künstler nie verzweifelt Arbeit suchen sollte, erzählen der Serienmacher David Schalko und der Schauspieler Tom Schilling im Interview.

Berliner Zeitung: Ein zentrales Thema von „Ich und die Anderen“ ist die Beziehung vom Ich zur Außenwelt. Ist das ein universelles Thema oder hat sich da in letzter Zeit etwas verändert?

TOM SCHILLING: Ich glaube, dass das Internet und die Social-Media-Welt unser Ich auf eine Art und Weise prägen, die eine riesengroße Umwälzung bedeutet. Sie macht uns unweigerlich zu Narzissten, weil die Verlockung, durch schnelle Bestätigung von außen das Gefühl zu kriegen, geliebt zu werden, immer größer wird.

DAVID SCHALKO: Die Ich-Spirale hat sich beschleunigt. Durch die sozialen Medien beziehen wir viel mehr auf uns selbst als früher, nehmen alles viel persönlicher. Und nehmen uns selbst in der Konsequenz viel wichtiger. Gleichzeitig gibt es eine verstärkte Vereinzelung, weil der andere oft nur noch als Publikum oder Konkurrenz wahrgenommen wird. Alles ist der Beurteilung unterworfen. Man fühlt sich ja ständig angehalten, andere durch Klicks zu bewerten. Und dann ergibt sich ein Ping-Pong-Spiel, aus dem man nur schwer wieder rauskommt, die sozialen Medien funktionieren da wie eine Art Teilchenbeschleuniger.

In der zweiten Folge der Serie sagen sich alle Menschen hemmungslos die Wahrheit, das Massaker lässt nicht lange auf sich warten. Ist das eine Analogie zur Kommunikationskultur im Netz?

SCHALKO: Das stimmt schon. Es ist ja immer die Frage, was Wahrheit ist. In dieser Folge ist Wahrheit etwas Impulsives, das die Leute rauskotzen, ganz ohne Filter, was sie sonst nie sagen würden. Das spürt man natürlich im Netz, wo Leute mit falschen Namen agieren, schon sehr stark. Das würden face to face sonst nur Soziopathen machen.

Spüren Sie, dass Online-Kultur in die reale Welt schwappt?

SCHALKO: Es gibt Leute, die ihr Privatleben online so sehr nach außen stülpen, bis sich das tatsächliche Leben von der Darstellungsform kaum noch unterscheidet, weil jeder Millimeter und jede Sekunde kommentiert und dokumentiert werden. Vielleicht aus Angst, dass man vergessen wird. Aber das Lustige ist ja, je mehr Bilder man von sich selbst herstellt, desto irrelevanter werden sie und desto größer ist dann wieder die Chance, dass alles vergessen wird. Wenn die Selektion fehlt und sich die Darstellung immer mehr der Echtzeit annähert, will sich das doch kein Mensch mehr anschauen, so einen Wulst. Ich finde, man kann schon beobachten, dass wir immer weniger in der Lage sind, zu selektieren und zu reduzieren, das, was das Erzählen eigentlich ausmacht. Früher hatte man einen Film im Fotoapparat mit 21 Bildern und musste sich sehr genau überlegen, was man damit macht. Beim Filmedrehen genauso. Heute ist das völlig egal, und dadurch geht schon Wertigkeit verloren.

SCHILLING: Ich glaube auch, dass die Angst, vergessen zu werden, und die Schwierigkeit der Verknappung zusammenhängen. Man denkt: Wenn ich nur ein Foto poste, könnte es übersehen werden und dann existiere ich irgendwie gar nicht. Bei Lars Eidingers Instagram-Account ist ja zum Beispiel die Devise: Quantität schlägt Qualität. Er sagt einfach: „Ich hau alles raus, das ist der einzige Weg bei Instagram.“ Und irgendwie gibt ihm der Erfolg ja recht. Er macht einfach sehr viele spannende Fotos. Verlieren die jetzt an Wertigkeit, weil er sie nicht reduziert, oder ist das heutzutage der einzig gangbare Weg? Funktioniert das Verknappen überhaupt noch?

SCHALKO: Ich bin nicht bei Instagram, deshalb weiß ich nicht genau, was Lars dort macht, nur aus Erzählungen. Ich habe aber das Gefühl, dass es bei ihm auch darum geht, die Leute an seinem Leben teilhaben zu lassen, ihnen kurze Einblicke zu geben, und das funktioniert dann fast wie eine Art Serie.

SCHILLING: Und diese Quantität setzt sich total in meinem Kopf fest. Ich gehe jetzt schon durch die Stadt und denke ständig: Das ist ein Lars-Eidinger-Motiv.

SCHALKO: Na, dann hat er’s schon geschafft. Wie bei diesem „Accidentally Wes Anderson“-Fotoband, wo Leute Bilder von Orten gesammelt haben, die aussehen wie Wes Andersons Film-Settings.

SCHILLING: Genau! Und ich glaube, das kommt wirklich durch die Wiederholung.

SCHALKO: Die Wiederholung eines bestimmten Stils.

SCHILLING: Aber das gibt ihm dann ja recht. In dieser Social-Media-Welt, so wie sie jetzt funktioniert, wo Informationen sofort alle erreichen können, ist es so vielleicht der einzige Weg, wenn man wahrgenommen werden möchte.

SCHALKO: Die Wiederholung von Alltag oder immergleichen Handlungen ist vielleicht auch beruhigend, deshalb sind Soap Operas auch so unglaublich erfolgreich. Weil sie uns die Illusion geben, dass alles für immer so weiterläuft. Diese ewige Wiederholung gibt uns Sicherheit. Als würde es für immer so weitergehen. Das Leben hat aber keine Dramaturgie. Der Tod kommt selten zu einem guten Zeitpunkt.

Tom, wie halten Sie es mit Instagram?

SCHILLING: Ich habe irgendwann mal einen Film gedreht mit vielen Schauspielern, die alle Instagram hatten, und plötzlich hatte ich Angst, dass sich die Welt verändert, wie zu Beginn des Tonfilms, und ich der letzte stumme Schauspieler bleibe. Es gab auch eine Zeit, da wurde in den Büroetagen da extrem drauf geguckt: Hat dieser Schauspieler denn auch Instagram und wie viele Follower? Das galt ja auch als kostenlose Werbung. Zu dieser Zeit gab es dann plötzlich diverse Filme, in denen Influencer besetzt wurden, weil sich die Produzenten dachten, wenn ich nur fünf Influencer habe, erreiche ich schon zwei Millionen Leute, und wenn davon nur zehn Prozent ins Kino gehen ... und so weiter. So wurden Kalkulationen gemacht, allerdings haben die nicht funktioniert.

SCHALKO: Die Follower wollten gar nicht ins Kino.

SCHILLING: Genau. Aber ich wollte guten Willen zeigen und habe mir einen Account zugelegt, fühle mich aber bis heute nicht so richtig wohl damit. Ich muss da noch meinen Weg finden. In der Musik gibt es ja jetzt vermehrt Künstler, die ihre Alben ohne Label rausbringen, da funktioniert die PR über Mailing Lists. Ich glaube, wir wären alle dankbar, könnten wir es ohne Instagram und Facebook machen.

Sky Deutschland/Superfilm Mit sich selbst nicht im Reinen und geplagt von seinen Wünschen: Tom Schilling als Tristan

In Ihrer Serie kann sich der Protagonist Tristan in jeder Folge etwas wünschen. Tom, welchen seiner Wünsche fanden Sie nachvollziehbar?

SCHILLING: Alle irgendwie, besonders aber den Wunsch, den er nicht selber, sondern seine Freundin für ihn formuliert: dass er sich nichts mehr wünschen muss.

SCHALKO: Da wollen wir alle hin, oder?

Das funktioniert für ihn dann aber auch nicht so richtig.

SCHILLING: Das stimmt leider.

Warum ist es für Menschen denn oft so schwer, zu wissen, was sie sich wünschen sollen, also was gut für sie ist?

SCHALKO: Vielleicht müssen wir uns ja gar nichts wünschen. Vielleicht glauben wir ja nur, dass wir uns ständig etwas wünschen müssen, so wie wir uns ständig etwas kaufen müssen.

SCHILLING: Ich glaube, der Zustand, nach dem sich alle sehnen, ist der Tod.

SCHALKO: Dann gibt’s mal ein bisschen Ruhe.

SCHILLING: Und man ist hoffentlich wunschlos glücklich. Ich glaube wirklich, dass das ein toller Zustand ist, tot zu sein. Und bis dahin gehört dieses Chaos, diese Sehnsucht und der Wunsch, einen Mangel, den man empfindet, zu beseitigen, einfach dazu. Das nennt man dann Leben.

SCHALKO: Eigentlich müsste man sich ja immer nach Langeweile sehnen. Das ist doch der Idealzustand, da liegt eine unglaubliche Zufriedenheit drin.

SCHILLING: Damit verbinde ich eher Negatives.

SCHALKO: Es gibt eine unruhige Langeweile, wo man das Gefühl hat, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich eigentlich etwas Bestimmtes machen müsste. Aber es gibt ja auch diese Langeweile, die sich selbst genügen kann.

Wann war Ihnen zuletzt langweilig?

SCHALKO: Ständig. Wenn man beruflich schreibt, sollte man mit der Langeweile nicht auf Kriegsfuß stehen, weil sie Teil des Berufs ist. Man setzt sich ja nicht hin und schreibt alles runter. Es braucht eine Langeweile wie beim Angler, der auf seinen Fisch wartet.

David, Sie haben gesagt, dass Sie beim Schreiben von „Ich und die Anderen“ nicht dachten, dass das Drehbuch jemals verfilmt werden würde. Warum?

SCHALKO: Ich dachte einfach, das passt nirgends hin, das macht keiner. Deshalb habe ich es auch nicht mit so einem riesigen Wunsch an einen Sender herangetragen und auch Sky gesagt: „Das werdet ihr wahrscheinlich nicht machen wollen.“ Und aus diesem freien Momentum ist die Serie entstanden, es gab nie diesen Auftragsnimbus und sie wurde auch nie einem anderen Sender angeboten oder anderen Schauspielern, es war immer alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es fühlte sich alles immer sehr frei an. Es gab nie die Situation, dass ich dachte, ich muss jetzt jemand anderen zufriedenstellen.

Wenn man Fernseharbeit, vor allem mit den Öffentlich-Rechtlichen, gewohnt ist, kann man sich doch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass so etwas überhaupt möglich ist.

SCHALKO: Man darf einfach nie verzweifelt Arbeit suchen.

Das sagt sich natürlich leichter, wenn man David Schalko ist.

SCHALKO: Nein, ich meine das gar nicht zynisch, im Sinne von: Da sitzt der privilegierte Arsch, und er will uns jetzt was erzählen. Ich meine einfach, dass der Beruf schon so ist, dass man eine Entscheidung treffen kann. Entweder ich mache auch Dinge, die ich eigentlich nicht machen will, oder ich mache es nicht und besorge mir Geld auf eine andere Art und Weise. Das geht ja auch.

Wenn man in der heutigen Medienlandschaft am Schreibtisch sitzt und ein Drehbuch schreibt. Woher wünscht man sich dann, dass das Geld kommt?

SCHALKO: Es kommt auf das Ziel an. Ist das Ziel das „Gelingen“ von etwas, oder ist das Ziel, möglichst viele Leute zu erreichen und kommerziell erfolgreich zu sein? Das sind einfach zwei verschiedene Interessenslagen.

Was sind Ihre?

SCHILLING: Mir ist wichtig, dass mir eine Arbeit selbst gefällt. Da bin ich dem Protagonisten Tristan ähnlich, ich stelle mich selbst ins Zentrum. Ich gehe davon aus, dass, was mir gefällt, auch bei genug anderen ankommt. Also ich versuche immer, kompromisslos für das zu arbeiten, was ich selber gut finde.

SCHALKO: Da kann ich zustimmen.

Sky Deutschland/Superfilm Tristans Freundin (Katharina Schüttler) erwartet ein Kind von ihm. Gewünscht hat er sich das nicht.

Diese Serie haben Sie jetzt für Sky gemacht, das hat Konsequenzen, was das Publikum angeht. Wahrscheinlich werden insgesamt weniger Leute zuschauen als zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen, dafür sind Abonnenten vielleicht aufgeschlossener und vertrauter mit unkonventionellen Formaten.

SCHALKO: Man muss ja auch sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen diese Serie niemals produziert hätten. Schon aus ästhetischen Gründen.

Ein Beispiel: Tristan besucht in der ersten Folge die Kunstausstellung seiner Schwester, in deren Videoinstallationen Wespen aus Vaginas kriechen. Die Künstlerin selbst trägt einen glitschigen Strap-on, der dem Penis ihres Vaters nachempfunden ist.

SCHALKO: Das war natürlich auch für Sky eine schwierige Sache. Aber ich glaube, wenn man sich in diese geschmäcklerischen Positionen begibt und das demokratisiert, ist das ein wahnsinnig gefährliches Terrain, da bleibt am Ende nichts über. Natürlich wird es Szenen geben, an denen sich der eine oder andere stößt, aber das ist von mir ja keine Effekthascherei, sondern das ist drin, weil es für die Geschichte wichtig ist.

Hat Sky da gar nicht versucht reinzureden?

SCHALKO: Nein.

Hat Sie das selbst überrascht?

SCHALKO: Meine Art zu arbeiten ist bei allen Serien so, dass man klarstellt, was derjenige kriegt. Und dass es nicht darum geht, einen Mittelweg zu finden zwischen zwei Ansichten. Aber klar, für solche heiklen Sachen ist es schwieriger, einen Auftraggeber zu finden, besonders im Moment, weil gerade sehr viel angstbesetzt ist und nicht sonderlich risikofreundlich produziert wird, aufgrund der riesigen Konkurrenz.

Wenn Sie die Wahl hätten, wie sollte man die Serie anschauen: am Stück oder jede Woche eine neue Folge?

SCHILLING: Die Serie hat so viele Metaebenen, dass man sie, glaube ich, in ganz unterschiedlichen Zuständen anschauen kann. Ich habe mit Freunden immer nur eine Folge geschaut und danach haben wir uns sehr lange unterhalten, weil man schnell auf grundlegende philosophische Themen kommt. Man kann sie aber auch bekifft am Stück gucken und wieder ganz andere Sachen entdecken.

SCHALKO: Es gibt ja heutzutage kaum noch Serien, die man sich zwei- oder dreimal anschaut, das war früher anders. Heute ist vieles sehr kurzlebig, aber wir hatten den Anspruch, eine Serie zu machen, die man sich öfter anschauen kann, weil es mehrere Möglichkeiten gibt, sie zu lesen.

Wenn Sie sich wie Tristan für einen Tag etwas wünschen könnten: Was wäre das?

SCHALKO: Ich würde mir wünschen, dass ich mir immer alles wünschen könnte.

Der Klassiker.

SCHALKO: Oder ganz viel Langeweile.

SCHILLING: Ich würde mir wünschen, mal einen Tag ganz alleine zu sein. In einer Welt ohne Menschen.

Was würden Sie dann machen?

SCHILLING: Müsste man dann gucken, ne?

SCHALKO: Was sich anbietet!

Das Interview führte Claudia Reinhard.

Ich und die Anderen, ab dem 29. Juli bei Sky Atlantic und auf Abruf

