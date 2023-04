Wie der Westen den Osten schluckte am Beispiel der Tageszeitung taz

It Works!

Jürgen Kuttner, Geschäftsführer der Tageszeitung DDR, kurz: Ost-taz, die von Februar bis Juni 1990 erschien It Works!

Für die einen war es ein zivilgesellschaftliches Projekt, eine Vergewisserung in einem historischen Moment sowie eine Gelegenheit zur Selbstentfaltung und zum Feiern – für die anderen ein gutes, inzwischen längst verrechnetes Geschäft. Im Februar 1990, an einem Rosenmontag, erschien die erste Nummer der Tageszeitung DDR, der Ost-taz: 16 Seiten, 80 Pfennig, in einer Auflage von 60.000 Stück.