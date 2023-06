Immer wieder verblüfft der filmische Reichtum Frankreichs. Jetzt wird in Berlin Claire Simon vorgestellt, eine Regisseurin, deren Filmografie fast 20 abendfüllende Spiel- und Dokumentarfilme umfasst. Sie zählt in ihrer Heimat zu den wichtigsten zeitgenössischen Stimmen. Hierzulande ist sie bislang nur Insidern vertraut. Mehrere Arbeiten liefen zwar in der Forums-Sektion der Berlinale, doch keine einzige schaffte es bisher auf die regulären Leinwände. Mit der aktuellen Werkschau „Formen des Realen“ wird eine Lücke gefüllt.

Es lässt sich viel lernen aus diesen Filmen. Der Titel der Reihe beschreibt treffend die Haltung einer Künstlerin, die von Beginn ihrer Laufbahn an bestrebt war, festgelegte Grenzen zu überwinden. Ursprünglich Anthropologin, kam sie über die Beschäftigung mit der Kamera als Autodidaktin zum Film. Mit „Mimi“ (2002) – dem Porträt einer 60-jährigen, in einem Bergdorf bei Nizza lebenden Frau – machte sie erstmals ein breiteres Publikum auf sich aufmerksam. „Ça brûle“ („Es brennt“) war 2006 ein mit Gilbert Melki (unter anderem „Betty“ von Claude Chabrol) prominent besetzter Spielfilm. Die Hauptrolle aber spielte eine Schülerin, deren langweiliger Alltag sich quasi dokumentarisch vor der Kamera entfaltet. Ihr Frust und ihre frei flottierende Lebensenergie verbinden sich zu einer explosiven Mischung, die buchstäblich ganze Landschaften in Flammen setzt.

Claire Simon geht es um die Untersuchung von Grenzbereichen

Stets geht es der Regisseurin um die Untersuchung von Grenzbereichen zwischen vorgefundenen und inszenierten Situationen. Nie lässt sich bei ihr das eine vom anderen trennen, alle Übergänge sind fließend; sie setzen flirrende Interferenzen frei. Claire Simons ellipsenförmig angelegtes Oeuvre kommt gern auf Personen oder Konstellationen zurück. So realisierte sie 2012 auf dem Pariser Bahnhof Gare du Nord einen gleichnamigen Spielfilm. Nicole Garcia spielt hier eine kriselnde Geschichtsprofessorin, die den quirligen Ort als Chance einer Neuorientierung annimmt. Gedreht wurde oft mitten im Gewimmel. Ein Jahr später kam dann „Géographie humaine“ in die Kinos – eine kaleidoskopische Dokumentation desselben Schauplatzes. Alle Passanten spielen sich selbst.

Ihre bislang reifste Ausformung findet die fiktional-dokumentarische Symbiose in „Les bureaux de Dieu“ („Die Büros Gottes“). Hier, in einem Pariser Selbsthilfezentrum für Familienplanung, erhoffen sich sehr junge Frauen Rat und Hilfe. Aufgeregt sitzen sie im Wartezimmer, oft von Freundinnen begleitet, die ihnen beistehen sollen. Meist geht es um ungewollte Schwangerschaften. Die Dialoge im Film basieren auf Tonbandprotokollen mit betroffenen Teenagern, vor der Kamera stehen jedoch junge Laien, die mit den Fällen selbst nichts zu tun haben. Als Beraterinnen wurden Stars wie Nathalie Baye, Béatrice Dalle oder Nicole Garcia besetzt.



Formen des Realen. Filme von Claire Simon. Kino Arsenal, noch bis zum 30. Juni