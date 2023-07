Die Geduld des Blicks: Der Kameramann Thomas Plenert ist tot

Wer die Filme sieht, die Thomas Plenert fotografiert hat, versteht, dass sich der Atem der Wirklichkeit aus Licht und Schatten zusammensetzt und in Licht und Schatten weiterlebt. Seine Aufnahmen reichen von den öl-, ruß- und staubverschmierten Nachtschichtarbeitern bis zu den hellen Ostseestränden und dem Himmel darüber. Es werden keine neuen Bilder von Thomas Plenert mehr dazukommen, der Kameramann hat seine Augen für immer geschlossen.

Plenert hat in den legendären Filmschulen in Babelsberg und Łódź sein Handwerk gelernt und vor allem als Dokumentarfilmer gewirkt. Die Protagonisten der Filme, die er unter anderem für Jürgen Böttcher, Hannes Schönemann, Rainer Ackermann, Tamara Trampe oder Helke Misselwitz drehte, waren einfache Leute: In „Rangierer“ von Böttcher (1984) fällt kein Wort, man sieht Männern bei ihren Verrichtungen zu, Schnee, Schmiere, Atemwolken und die klingenden Geräusche des schweren Werkzeugs an den Waggonkupplungen und der Räder, die über die Schienenstöße rollen und die Weichen ächzen lassen. Irgendwann scheinen auch die Waggons nach ihren Reisen die Glieder ausstrecken, zu leben und zu erzählen. Solche Filme entstehen nicht mehr.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die längste Zusammenarbeit verband Plenert, der auch Spielfilme und fürs Fernsehen drehte, mit dem Dokumentarfilmer Volker Koepp. Seit 1988 reisten die beiden Abertausende von Kilometern in einem Sprinter durch die Landschaften, durch Mecklenburg, Pommern, durch Polen, Weißrussland, Moldau, die Ukraine und Russland für die inzwischen zu Klassikern gewordenen Filme „Feuerland“ (1988), „Die Wismut“ (’93), „Kalte Heimat“ (’95), „Herr Zwilling und Frau Zuckermann“ (’99), „Kurische Nehrung“ (2001), „Memelland“ (’08) – die irgendwie alle derselbe Film sind, dessen Geschichte von Menschen, ihrem Leid, ihrer Tapferkeit, ihren Träumen vom Lebensglück und ihrem Scheitern nicht zu Ende zu erzählen ist – zumal diese Menschen mit den Kriegen in den Knochen ihrer Ahnen mit Putins Krieg nun wieder malträtiert werden.

Echtes Filmmaterial

Gedreht hat Plenert länger als viele andere auf 35-Millimeter-Filmmaterial. Schwer ist die Kamera, mit der er in Helke Misselwitz’ „Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann“ (1989) Kohlenschleppern hinterherläuft, selbst schleppend, treppauf treppab. Teuer sind Filmmaterial und Entwicklung; Kopierwerke werden immer rarer. Auf eine Rolle passen gut 200 Sekunden, dann muss die Kassette gewechselt werden. Die Ruhe der Bilder, die Geduld des Zuhörens, der Blick in die Tiefenschicht der Zeit erfahren wohl gerade dadurch ihre Aufwertung und Beseelung.

Wie die Berliner Zeitung aus dem nahen Kollegen- also auch Freundeskreis erfuhr: Nach kurzer schwerer Krankheit ist Thomas Plenert am vergangenen Sonnabend in einem Mecklenburger Krankenhaus gestorben. Er wurde 72 Jahre alt.