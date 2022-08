Für deutsche Kleinkünstler, die nach Berlin kommen, um hier ihr Glück zu machen, ist Marc-Uwe Kling die Lichtgestalt. Mit 20 zog er als Philosophie-Student in die Hauptstadt, gründete bald die Lesebühne Lesedüne, die bis heute regelmäßig im SO36 stattfindet. Den Durchbruch brachte ihm sein Podcast, 2008 noch kein geläufiger Begriff, „Neues vom Känguru“ beim RBB-Sender Fritz. Die kurzen Episoden erzählen aus dem Alltag eines sprechenden Kängurus (was in Klings Berlin niemanden beeindruckt) und eines Kleinkünstlers, die zusammen in einer WG in Kreuzberg wohnen, nachdem das Känguru eines Tages an die Tür geklopft hat, um sich Eier zu borgen, und nie wieder gegangen ist. Das Tier ist erklärter Kommunist, was den zentralen Ausgangspunkt für den Humor in den Gesprächen der Mitbewohner bildet und das Format 2008 in der Popkultur einzigartig machte.

Auf Grundlage der vertonten Kurzgeschichten begann der Autor 2009 eine Känguru-Romanreihe, deren mittlerweile vier Teile plus Hörbuch-Pendants millionenfach verkauft wurden. 2020 stand zu erwarten, dass Dani Levys Verfilmung des ersten Teils auch die deutsche Kinolandschaft mit der Marke Känguru finanziell erheblich beglücken würde, allein in der ersten Woche sahen 500.000 die Adaption der „Känguru-Chroniken“. Drei Millionen Zuschauer wurden prognostiziert, doch dann setzte das Coronavirus dem kapitalistischen Megaerfolg des kommunistischen Helden ein jähes Ende. Der Film mit Dimitrj Schaad neben einem (gelungen) voll animierten Mitbewohner lebte von den Witzen aus der Vorlage, Kreuzberg inszenierte Levi als eine Art Freizeitpark für Nullerjahre-Berlin-Nostalgie. Die Handlung rund um den Kampf gegen einen rechten Immobilienhai war eher nebensächlich.

Witzfiguren ohne Witz

Letzteres ist in der zweiten Verfilmung ähnlich, nur dass diesmal das Setting fehlt, das, wie auch immer man dazu stehen mag, die Känguru-Geschichten zu einem großen Teil ausmacht, auch wenn nicht wenige nur in der WG-Küche spielen. „Die Känguru-Verschwörung“ hat Marc-Uwe Kling diesmal selbst inszeniert, er schickt darin das Gespann auf einen Roadtrip von Berlin nach Bielefeld. Dort findet ein großes Event für Verschwörungsmythiker statt, wo die Mutter von Maria, Nachbarin und Objekt der Begierde des fiktiven Marc-Uwe, eine Rede halten soll. Die in der Szene als „Diesel-Liesel“ verehrte Frau (Petra Kleinert) ist ins Querdenker-Milieu abgerutscht, nachdem ihre Tochter (Rosalie Thomass) ihr einen Facebook-Account gegen die Einsamkeit einrichtete. Nun ist das Verhältnis der beiden zerrüttet. Der Verliebte sieht es als Chance und überredet Maria zu einer Wette: Sollte es ihm gelingen, Liesel von ihren hanebüchenen Überzeugungen abzubringen, bekommt er ein Date. Sollte er scheitern, muss er seine große Wohnung mit altem Mietvertrag mit Maria tauschen – der ultimative Berliner Einsatz.

So anarchisch wie Kling das Mindset seines hüpfenden Helden angelegt hat, sind auch das Drehbuch und die Inszenierung seines Debütfilms geraten. Fast willkürlich aneinandergereiht kommen die Szenen daher: eine ewig lange Sicherheitskontrolle am Flughafen, eine mit Drogen angereicherte Nacht in der Provinz, irgendwann rasen Mensch und Tier auf einer Lore gen Bielefeld. Ausufernd inszenierte Schnick-Schnack-Schnuck-Duelle ziehen sich als roter Faden durch die an sonnendurchflutete Til-Schweiger-Filme erinnernde Welt, in der Querdenker Witzfiguren sind, nur leider wenig witzig. Vielleicht hat sich bei der Produktion die Figur endgültig ihres Erfinders bemächtigt, entschlossen dem mit dem Franchise, so muss man es ja nennen, verbundenen Kommerz dem Kampf angesagt. „Die Känguru-Verschwörung“ wäre dabei kein unkluges Manöver.

Wertung: 2 von 5 Punkten

Die Känguru-Verschwörung, 103 Minuten, ab 24. August im Kino