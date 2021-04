Wenn die Akademie etwas nicht zeigen wollte, dann waren es die spärlich gefüllten Kino-Sitzreihen, wie sie die Corona-Beschränkungen auch in Los Angeles noch immer verlangen. Kurzerhand blieb das angestammte Dolby Theatre am Hollywood Boulevard diesmal dunkel, und man verlegte die Oscar-Verleihung lieber in einen Ort, der ohnehin selten mal voll wird – den prächtigen Hauptbahnhof von Los Angeles. Als die Union Station 1939 eröffnete, beherrschten in der Stadt längst die Automobile den Verkehr. So ist das imposante Art-déco-Baudenkmal besonders als Filmkulisse bekannt, aus „Blade Runner“ oder „The Dark Knight Rises“.