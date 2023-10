Streamingtipp: Die Rache der Nerds

The revenge of the nerds – so sieht sie aus! Zwei 17-jährige sogenannte NPCs – für Leser, die keine Kinder im Teenageralter haben: Das steht für non-playable characters, also komplette Nullen – stoßen im Berliner Nachtleben auf ihren besinnungslos betrunkenen Schuldirektor. Als Fetti und Fidschi werden sie an der Schule gemobbt: ein Dicker mit einem Faible für klassische Musik (Lorenzo Germeno) und ein kleinwüchsiger Vietnamese mit Vokuhila, BMX-Rad und avancierten technischen Kenntnissen (Anh Khoa Tran).

Letztere kommen gleich mal zur Anwendung, als die beiden den bedauernswerten, offenbar just von seiner Frau verlassenen Pädagogen zwar pfadfinderisch korrekt nach Hause bringen, dann aber seine neumodisch „smarte“ Wohnung so manipulieren, dass nichts darin mehr funktioniert. Er kommt auch nicht mehr raus: Lehrer Lamprecht, von Thorsten Merten auf so wunderbare Weise aufrecht gespielt, dass man nicht weiß, ob es wehtut oder einfach nur cool ist, ist in seinen eigenen vier Wänden gefangen. Einzige Verbindung zur Außenwelt: sein Computer, über den die Jungen aus der frei stehenden Wohnung nebenan mit ihm sporadisch und mit verzerrten Stimmen kommunizieren. Sie können nur staunen, was sich aus dem Streich so alles entwickelt.

Und so beginnt „Nackt über Berlin“, die von Axel Ranisch inszenierte Verfilmung seines eigenen Romans, wie eine fiese kleine Rache-Komödie: Lehrer Lamprecht hat die beiden Jungen vor den mobbenden Schulkameraden nicht geschützt. Im Gegenteil: Als Jannik alias Fetti mal wieder von einer Gang frühreifer Mädchen beleidigt wird, bemerkt er nur: „Wehr dich doch mal, bist doch ein kräftiger Bursche!“ Also muss der Alte nun mal ein Wochenende lang leiden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aber bald kippt die Sache, denn Lamprecht fragt sich, wer ihm denn da was Böses will. Und so macht er sich in jeder Hinsicht nackt. Erst mal holt er sich einen runter, danach beginnt er zu beichten – und in großartig eingewobenen Rückblenden erweist sich, dass der Gefangene ein schlechter Ehemann, ein lausiger Vater, ein inkompetenter Schulleiter und ein unfähiger Pädagoge ist; und womöglich hat er sogar eine echte Leiche im Keller. „Wir müssen aufhören, so nett zu ihm zu sein“, befindet Tai alias Fidschi. Irgendwann trinkt der vor sich hin Vegetierende das Klowasser und bröselt sich den Tabak der Kippen im Müll zusammen. Je aussichtsloser seine Lage wird, desto verzweifelter wird sein Seelenstriptease. Die Jungen sind fassungslos, die Zuschauer gebannt.

Und sie können im Grunde überhaupt nicht glauben, wie es eine deutsche, zumal öffentlich-rechtliche Serie schafft, einen furiosen Drama-Plot mit gelegentlichen Musical- und Fantasy-Elementen als fast schon „Stranger-Things“-artige juvenile Freundschaftsgeschichte zu erzählen.

Eine Freundschaft, die im Übrigen durch ganz andere Dinge auf die Probe gestellt wird als in Geiselhaft genommene Schulleiter. Etwa dadurch, dass Jannik entdeckt, dass er schwul ist. „Du bist 17 Jahre alt und schwul und lebst in Berlin – was Besseres kann dir gar nicht passieren“, sagt der Arzt, zu dem ihn sein ungläubiger Vater prompt schickt (der unvergleichliche Devid Striesow), damit er schaue, ob denn „untenrum“ eigentlich alles in Ordnung sei. Man muss es aussprechen: Wer „Babylon Berlin“ nicht mehr sehen mag, weil er den Schwurbler Volker Bruch nicht mehr sehen mag: Dies ist die beste Berlin-Serie, die es gibt.



Nackt über Berlin. Serie, alle sechs Folgen ab 12. Oktober 21.50 Uhr auf Arte, ab 13. Oktober 22.20 Uhr in der ARD