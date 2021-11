Berlin - Der einzelne Mensch und sein Verhältnis zu den Zeitläuften – dieses Thema hat Tamara Trampe interessiert. Sie forschte ihm etwa in ihrem Dokumentarfilm „Der schwarze Kasten“ aus dem Jahr 1992 nach, der auf einem Gespräch mit einem ehemaligen Oberstleutnant der Stasi beruht. Tamara Trampe versuchte zusammen mit ihrem Ko-Regisseur und Lebenspartner, dem Kameramann Johann Feindt, der Sozialisation dieses Mannes, seiner Kindheit, den Wurzeln seines Denkens nahezukommen. Und sie stellt sich den Rechtfertigungen eines Menschen entgegen, der an der Hochschule des Geheimdienstes „Operative Psychologie“ lehrte, die als Basis der Stasi-Verhörmethoden diente. Es ist ein Film, bei dem sich das manifestiert, was Trampe in einem Interview einmal als ihre vielleicht einzige Begabung bezeichnete: dass sie Menschen öffnen kann. Ihre einzige Begabung war es ganz sicher nicht, aber vielleicht ihre größte.

In ihrem letzten Film „Meine Mutter, ein Krieg und ich“ (2014) begab sie sich auf die Suche nach der Geschichte ihrer Mutter, einer russischen Krankenschwester, die im eisigen Kriegswinter 1942 ihre Tochter Tamara auf einem Feld nahe der Wolga zur Welt bringt. Die Wehen hatten sie überrascht. Es ist dies auch die Suche der Regisseurin nach ihrem eigenen Vater, einem russischen Offizier, der die junge Krankenschwester schwängerte, aber verheiratet war und die junge Frau im Stich ließ. Und es ist ihr persönlichster Film. Durch ihn habe sie sich mit ihrer schwer vom Krieg versehrten Mutter versöhnen können, endlich verstanden, warum diese nie zärtlich gewesen sei, sagte Trampe einmal.

Tamara Trampes eigenes Leben war selbst in reichem Maß von den Zeitläuften geprägt. Sie war sieben Jahre alt, als die Mutter mit ihr, dem Ehemann und Tamaras jüngerem Bruder in die DDR zog. Tamara Trampe studierte in Rostock Germanistik, von 1970 an arbeitete sie als Dramaturgin bei der Defa. Nach der Wiedervereinigung wurde ihr dort gekündigt, zusammen mit vielen anderen. Sie war dann als freie Filmemacherin tätig, lehrte an verschiedenen Filmhochschulen, hat angehende Dokumentarfilmer geprägt. Ihre eigenes Werk mag schmal sein, aber sie hat viele Dokumentarfilme betreut, begleitet, Regisseure beraten. Auch in diesen Werken ist sie gegenwärtig.

Im Jahr 2016 wurde Trampe Mitglied der Akademie der Künste Berlin, 2018 ehrte sie die Defa-Stiftung mit dem Preis für herausragende Leistungen im deutschen Film. In der Laudatio sprach Elwira Niewiera von Trampes einfühlsamer Direktheit und dem Vertrauensverhältnis, das sie zu ihren Protagonisten entwickelt. „Ich habe das so im Dokumentarfilm nur selten erlebt.“ Im Februar 2021 wurde Tamara Trampe vom Verband der Deutschen Filmkritik mit einem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk geehrt. Am 5. November ist sie mit 78 Jahren in Berlin gestorben.