Die Schauspielerin Jane Birkin ist mit 76 Jahren gestorben

Ein auf Songlänge gestöhntes „Je t'aime“ und die nach ihr benannte Handtasche – das verbinden viele mit Jane Birkin. Bekannt wurde sie unter anderem als laszive Muse von Serge Gainsbourg, dem Enfant terrible des französischen Chansons.

Und mit ihren Schlaghosen, Minikleidern und dem verwuschelten Pony war die 1946 in London geborene Sängerin und Schauspielerin auch eine Stilikone der 70er-Jahre.

Die eher scheu wirkende Jane Birkin, die Gainsbourg in Michelangelo Antonionis Film „Blow up“ aufgefallen war, vermochte sich mit ihrer öffentlichen Rolle nie so recht anzufreunden, aber nach dem bahnbrechenden Erfolg von „Je t’aime moi non plus“, der auch darin bestand, dass viele Sender das Lied nicht spielten, konnte sie ihrem einmal geformten Image kaum ausweichen. Zur von der 68er-Bewegung proklamierten sexuellen Revolution hat „Je t’aime“ vermutlich mehr beigetragen als die vollmundigen politischen Parolen der Zeit.

Von Freizügigkeit, Verführung und Imagination handelte auch Jacques Derays Film „Der Swimmingpool“, in dem Birkin 1969 an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon spielte. Danach folgten zahlreiche Auftritte in nahezu allen Genres, 1978 zusammen mit Peter Ustinov, David Niven und, Bette Davies in der Agatha-Christie-Verfilmung „Der Tod auf dem Nil“.

Die Ehe mit Gainsbourg, aus der ihre Tochter, das künstlerische Multitalent Charlotte Gainsbourg, hervorging, wurde 1980 wieder geschieden, vor allem musikalisch aber arbeiteten Gainsbourg und Birkin weiter zusammen. Gerade auch die von ihr selbst geschriebenen Chansons spielen über eine hingehauchte Zartheit mit Intimität und Wortwitz, die nicht zuletzt einen künstlerischen Reifeprozess spürbar machten.

Ihre Musik half Birkin auch, Trauer zu verarbeiten. Das 2020 veröffentlichten Album „Oh! Pardon tu dormais“ enthält zwei Songs, in dem es um den Tod ihrer ersten Tochter Kate geht. Diese starb 2013 im Alter von 46 Jahren unter ungeklärten Umständen bei einem Sturz aus dem Fenster des vierten Stocks ihrer Pariser Wohnung.

In den vergangenen Jahren hatte Birkin immer wieder gesundheitliche Probleme. In ihrer 2018 erschienenen Biografie berichtete sie offen von ihrem Kampf gegen Leukämie seit den späten 90er-Jahren. Im September 2021 musste sie wegen eines leichten Schlaganfalls ihre Teilnahme am Filmfestival in Deauville absagen. Dort wurde Charlotte Gainsbourgs Film „Jane by Charlotte“ vorgestellt, in dem Mutter und Tochter über ihr nie ganz einfaches Verhältnis sprechen, der zugleich aber auch eine entwaffnende Liebeserklärung der Tochter an die Mutter ist. Nirgends kam man „der Birkin“ je näher als in diesem Film.

Nun ist Jane Birkin im Alter von 76 Jahren in ihrer Wahlheimat Paris gestorben.