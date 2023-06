Dass deutsche Mythen und Sagen durchaus geeignet sind, als Grundlage für moderne Serien auf höchstem Niveau zu dienen, ist längst bewiesen. „Der Pass“ etwa, gerade nach drei Staffeln zu Ende gegangen, basierte zumindest anfangs auf den Erzählungen vom Krampus, einer nicht zuletzt im Alpenraum seit Jahrhunderten verbreiteten Schreckensgestalt. Nun verschlägt es auch „Kohlrabenschwarz“ nach Bayern, zu den Spuren vom Kraxelmann, dem bluadigen Dammerl und anderen düsteren Märchenfiguren. Doch wo in „Der Pass“ grimmige Thriller-Spannung auf internationalem Niveau geboten wurde, setzt der von Showrunner Tommy Krappweis verantwortete Sechsteiler nun eher auf den Charme von Regionalkrimis.

Wer den gleichnamigen, erfolgreichen Hörspiel-Podcast von Krappweis und Christian von Aster kennt, weiß, was einen in „Kohlrabenschwarz“ erwartet. Der Psychologe Stefan Schwab (Michael Kessler) hatte eigentlich einigermaßen frustriert Rosenheim mitsamt seiner Ehe sowie dem Job bei der Polizei den Rücken gekehrt, als sein alter Bekannter, der Kommissar Falbner (Jürgen Tonkel), ihn für einen rätselhaften Fall zurückholt. Mehrere Kinder und Jugendliche sind verschwunden, vermutlich entführt, Schwabs analytischer Feinsinn wird dringend benötigt.

Es dauert nicht lange, bis ein Verdacht im Raum steht: Hier wird ein Täter gesucht, der sich vom Ammenmärchen des kinderfressenden Kraxelmanns hat inspirieren lassen. Oder steckt womöglich mehr – und vor allem: weniger logisch Erklärbares – dahinter? Bald häufen sich jedenfalls die mysteriösen und manchmal blutigen Verbrechen, die allesamt Mythenbezüge zu haben scheinen. Und nicht nur ein geheimnisvolles Märchenbuch sowie ein finsterer Informant sorgen dafür, dass Schwab immer mehr an seinem Verstand zu zweifeln beginnt und sich immer tiefer in die Ermittlungen stürzt. Tatkräftig unterstützt wird er hierbei nicht nur von der Kollegin und IT-Expertin Anna Leitner (Bettina Lamprecht), sondern auch von seiner Exfrau Susanne (Bettina Zimmermann) und deren neuem Lebensgefährten Franz (Peter Ketnath), einem ausgesprochen patenten Pfarrer.

Die Besetzung in „Kohlenrabenschwarz“ ist interessanterweise fast deckungsgleich mit der des Podcasts, wobei Neuzugang Peter Ketnath mit seinem bayerischen Dialekt hier ein echter Gewinn ist und neben Lamprecht sowie Axel Milberg als aufbrausendem Kriminaldirektor innerhalb des Ensembles besonders begeistert. Entscheidend ist aber natürlich vor allem, dass Krappweis auch den Tonfall weitestgehend unverändert lässt – und der ist für deutsche Serienproduktionen definitiv ungewöhnlich. Betulicher Provinzkrimi, schräge Komödie und übersinnliches Mystery-Flair in einem, das muss man sich erst einmal trauen.

„Kohlrabenschwarz“: Nah am Hörspiel

Die Mischung ist gewöhnungsbedürftig, geht in ihren besten Momenten aber durchaus auf. Überhaupt ist gerade in hiesigen, viel zu oft auf bewährtes Einerlei setzenden Gefilden erst einmal alles begrüßenswert, was man in dieser Form noch nicht gesehen hat. Trotzdem kommt man in „Kohlrabenschwarz“ mehr als einmal an den Punkt, an dem man sich mehr Zuspitzung wünschen würde, in die eine oder andere Richtung. Mehr Spannung oder mehr Humor – beides wäre nicht verkehrt gewesen. Nur nicht bei den Fantasy-Elementen: die Computertricks sind dann doch meistens nicht so gelungen, dass man davon mehr würde sehen wollen.

Auf sprachlicher und dramaturgischer Ebene schimmert interessanterweise die Hörspiel-Herkunft durch. Jede Episode hat mindestens fünf Situationen, die als Cliffhanger dienen könnten. Und vor allem sind die smarten und geschliffenen Dialoge so extrem auf Pointe geschrieben, dass man sich schwerlich Menschen vorstellen kann, die ernsthaft so sprechen. Aber um Glaubwürdigkeit und Realismus geht es in diesem schwungvoll erzählten Serienmärchen für Erwachsene sowieso kein bisschen.



