„Böhmi brutzelt“

Jan Böhmermann kehrt für eine neue Staffel in sein karges ZDF-Kochstudio zurück. Das Konzept: Ein Promi kommt zu Besuch und kocht, was er kann, dabei wird gequatscht und anschließend gemeinsam gegessen. Die Sendung ist kurzweilig und weniger bemüht fröhlich als die meisten anderen Kochshows: Genau das Richtige für eine halbe Stunde Zerstreuung am Tag, ohne sich dabei veralbert zu fühlen. Zum Auftakt der zweiten Staffel sind Bill und Tom Kaulitz zu Gast, sie kochen Ente mit Rotkohl und Klößen. In den kommenden Wochen folgen u. a. Klaas Heufer-Umlauf, Enissa Amani und Ina Müller.