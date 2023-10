„Die Todesschwester“ betet jetzt auf Netflix: Visionen des Grauens im Horror-Kloster

Das Kloster ist ein logisches Setting für einen Horrorfilm. Die Abgeschiedenheit erschwert das Entkommen, die Architektur – Steinmauern, lange Gänge, finstere Tunnel – flößt Furcht ein, und die extreme Lebensführung der dort Wohnenden, zwischen Askese und religiöser Ekstase, bereitet bestens den Boden für Exzesse. Zudem sind Nonnenklöster, zumindest im B-Movie-Kino, auch erotisch aufgeladene Orte, quasi ex negativo; die eigentlich zölibatär lebenden Nonnen vergnügen sich dann doch miteinander und müssen sich für das Sündigen am Ende gegenseitig bestrafen – die Drehbücher schreiben sich im Grunde selbst.

Der spanische Regisseur Paco Plaza, der mit seinem „REC“-Franchise zum Star des internationalen Horrorkinos wurde, hat nun auch seinen Nonnen-Horror gedreht. Als würde er sich von einer anrüchigen B-Movie-Ästhetik maximal entfernen wollen, hat er einen sehr kunstsinnigen, geschmackvollen Film gedreht. Er wählt ein nahezu quadratisches Format, wie man es zurzeit bei Filmen der angesagten amerikanischen Produktionsfirma A24 sieht, und scheint sich vor allem an Leuten wie Ari Aster und Robert Eggers zu orientieren, jungen Amerikanern also, die Horror-Geschichten mit einer stylischen Arthouse-Sensibilität erzählen.

„Die Todesschwester“ – der spanische Titel „Hermana Muerte“ wäre mit „Schwester Tod“ besser übersetzt – spielt nach dem Spanischen Bürgerkrieg, in der Frühphase der Franco-Diktatur. Der Film beginnt mit der Ankunft im Kloster von Schwester Narcisa (Aria Bedmar). Mit ihrem Namen verweist Plaza auf „Black Narcissus“ von 1947, den ultimativen Nonnen-im-Kloster-Horror. Narcisa hatte als Kind heilige Visionen, die sie in ihrer katholischen Community zu einer Berühmtheit machten. Nun ist sie eine junge Frau und unterrichtet als Novizin im Kloster. Dort beobachtet sie unheimliche Dinge, die hier nicht vorweggenommen werden sollen, und macht eine schreckliche Entdeckung.

„Die Todesschwester“ auf Netflix: Der Rosenkranz wird zur dornigen Waffe

Plaza inszeniert das Kloster effektiv als klaustrophobischen Ort und nutzt dessen Charakter; der Film wurde vor Ort in einem valencianischen Kloster gedreht. Tageslicht fällt kalt durch hohe Fenster, die Steinmauern stehen wie Grabmale; kleine Lampen werfen lange Schatten, spenden kaum Licht, sondern verdeutlichen eher, wie dunkel es ist. Die weißen Gewänder der Nonnen färben sich bald blutrot, der Rosenkranz in der Hand wird zu einer dornigen Waffe. Aber Plaza lässt sich Zeit, sein Film ist ein slow burn; er zieht die Spannung mit der Zeit an und verzichtet auf einfache Schockmomente. Wie viel Vergnügen man daran hat, hängt davon ab, wie empfänglich man für diese Art Stimmungskino ist, diesen psychologischen Horror.

Offiziell ist der Film übrigens ein Prequel zu Plazas „Véronica“ (2017), aber das scheint in erster Linie Marketing zu sein; kennen muss man diesen paranormalen Teenie-Horror nicht, um an der „Todesschwester“ Gefallen zu finden.



Dass sein ruhiges Tempo nur für eine gewisse Dauer reizvoll ist, weiß Plaza; der Film läuft nicht einmal neunzig Minuten. Aber es sind gute, raffiniert gebaute anderthalb Stunden. Plaza setzt seine wirkungsvollen Momente so, dass sie ohne Eile an Intensität zunehmen und letztlich in einem tadellosen Crescendo aus blasphemischen Schreckensvisionen kulminieren.



Die Todesschwester. Spielfilm, 2023, 89 Minuten, Netflix