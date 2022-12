Die tschechisch-deutsche Kurzfilmtournee „Feinkošt“: Das Große im Kleinen

Im Vorfeld zum Kurzfilmtag am 21. Dezember zeigt das Tschechische Zentrum, was die Form leisten kann. Das Highlight: „Donbas Days“ über einen Artisten im Krieg.

In der längsten Nacht des Jahres triumphieren die kurzen Filme. 2011 in Frankreich (wo sonst?) ins Leben gerufen, wird der europäische Kurzfilmtag seit genau zehn Jahren auch in Deutschland ausgerichtet. Am 21. Dezember laufen im Netz, im Fernsehen und in vielen Kinos – vor allem aber auch in unkonventionellen Spielstätten wie Kneipen, Ateliers, auf der Straße oder sogar im Wald – zahllose Werke mit Laufzeiten zwischen einer Minute und einer Stunde. Allein in Berlin finden über 35 Veranstaltungen statt, bundesweit sind es mehr als 500. Doch Kurzfilmzeit ist immer. Die knappste Form des bewegten Bildes bildet seit den Gebrüdern Lumière den Nukleus des Kinos, kondensiert das Große im Kleinen, vermag komplexe Zusammenhänge ebenso auf den Punkt zu bringen wie winzige Augenblicke oder Stimmungen. Kaum ein episches Meisterwerk ist ohne skizzenhafte Anfänge zu denken. Dabei darf der Kurzfilm keineswegs als eine Spielwiese für sich ausprobierende Anfänger missverstanden, sondern sollte als eigenständige künstlerische Form anerkannt werden.

Das Festival „Feinkošt“ ist der Aperitif zum Kurzfilmtag

Dies vermittelt eindrücklich auch ein Programm im Vorfeld des Kurzfilmtags. „Feinkošt“ präsentiert sechs zeitgenössische Arbeiten, davon jeweils drei aus Tschechien und Deutschland. Das mobile Festival tourt mit jährlich wechselnden Programmen bereits seit 2010 durch die mit der Elbe verbundenen Nachbarländer. Den Abschluss der aktuellen Ausgabe bilden jetzt zeitgleiche Vorführungen in Liberec und Berlin, quasi als Aperitif zum 21. Dezember. Obwohl „Feinkošt“ keine Preise vergibt, sind die tschechischen Beiträge klare Sieger nach Punkten. Durchweg an der legendären Famu-Filmhochschule in Prag entstanden, zeigt es sich einmal mehr, dass dort die innovativen Traditionen von Věra Chytilová bis Jan Svěrák am Leben gehalten werden. Stets inspiriert dabei der Inhalt die Form und umgekehrt.

„Animot“ von Juliana Moska führt mit subjektiven Kameraperspektiven in den Alltag einer Rettungsstelle für Wildtiere. In „Moje identita“ grübelt Vojtěch Petřina über die Verflechtung von menschlicher und künstlicher Intelligenz. Diana Cam Van Nguyen transformiert mit „Milý tati“ ihre biografische Zerrissenheit in eine betörende Collage aus Briefen, Fotos und Animationen. Die drei deutschen Arbeiten werden vom gigantomanischen Umweltdrama „Sirens“ von Ilaria Di Carlo und dem im Umkehrschluss dann doch etwas zu klein geratenen Körperbehaarungsmonolog „Glückspfad“ von Franka Geiser eingerahmt. Im Zentrum steht „Donbas Days“ – der beste Film des Programms! Regisseur Philipp Schaeffer (Jahrgang 1972) porträtiert einen 19-jährigen Zirkusartisten aus Prag, den es nach dem Abitur in die Ost-Ukraine zieht. Dort wohnt er in einer Einraumwohnung, bestreitet über Zoom Fernschach-Turniere, erkundet die Stadt und ihre ländliche Umgebung. Und er beginnt, Vorschulkindern das Jonglieren und Balancieren beizubringen. Dann bricht der Krieg aus.

