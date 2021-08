Die Phalanx der Herren in grauen Anzügen benimmt sich wie eine Horde pubertierender Jungs. Feixen, Gelächter, Gejohle. Waltraud Schoppe, Abgeordnete der Grünen, lässt sich nicht irritieren. Mit sanfter Stimme fordert sie die Herren auf, „den alltäglichen Sexismus im Parlament einzustellen“. Szenen einer parlamentarischen Debatte im Mai 1983, im Plenarsaal des Deutschen Bundestags in Bonn. Wenigstens, könnte man einwenden, zeigten diese Herren den Frauen im Parlament ihr Gesicht. Heute werden Politikerinnen im Netz anonym bedroht und gemobbt. Nur Unbeugsame halten dem stand. Damals wie heute.

In Torsten Körners quellenreichem Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ erinnern sich Spitzenpolitikerinnen an ihre Erfahrungen im Deutschen Bundestag, vorwiegend in Bonn. Parteiübergreifend erlebten sie einen von Männern geprägten politischen Betrieb, in dem sie vor allem als unterlegen wahrgenommen wurden. Können die das? Ist das normal, Frauen in der Politik? Solche Fragen wurden den weiblichen Abgeordneten gestellt.