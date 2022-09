Disneys Neuauflage von „Pinocchio“: Hölzernes Remake

In liebevoller Handarbeit fertigt der Tischler Geppetto in seinem Atelier Uhren, Spielzeuge und andere Kleinode aus Holz an, alles Unikate. Geld spielt für ihn keine Rolle, reiche Sammler scheucht er schnell hinaus, wenn sie ein Auge auf Stücke von emotionalem Wert geworfen haben. Diese Geschichte erzählt nun ausgerechnet Disney, erneut, ein Konzern, der allein in den vergangenen fünf Jahren neun seiner alten Klassiker fürs Kino neu aufgelegt hat.

Manche dieser modernen Adaptionen fügten den Originalen visuell oder narrativ etwas hinzu, Tim Burtons „Dumbo“ (2019) etwa, oder die dunkle Dornröschen-Erzählung „Maleficent – Die dunkle Fee“ von 2014, mit Angelina Jolie als traumatisierter Bösewichtin.

Bei den meisten Adaptionen lässt sich allerdings der Eindruck nicht abschütteln, dass es Disney vor allem darum geht, seine alten Helden, welche die firmeneigenen Freizeitparks bevölkern und alle erdenklichen Produkte zieren, der stetig nachwachsenden Zielgruppe anzutragen.

Digitaler Bombast anstatt erzählerischer Feinheiten

So ist es auch im Fall von „Pinocchio“, den Robert Zemeckis mit seinem Stammschauspieler Tom Hanks (gemeinsame Filme: „Forest Gump“, „Cast Away – Verschollen“, „Der Polarexpress“) in der Rolle des Tischlers inszeniert hat. Die Abenteuer der von Geppetto geschnitzten titelgebenden Holzpuppe, basierend auf Carlo Collodis Kinderbuch von 1883, erzählte Disney schon 1940 in seinem zweiten abendfüllenden Zeichentrickfilm, nach „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Das computeranimierte Remake wärmt das damals bahnbrechende Werk nun mit viel digitalem Bombast noch mal auf, die mittlerweile nahezu unbegrenzten Möglichkeiten der Technik vermögen vom Zauber des Originals allerdings kaum etwas wieder heraufzubeschwören, ganz im Gegenteil.

Die Geschichte dürfte den meisten erwachsenen Zuschauern bekannt sein: Eine Fee erweckt die kleine Holzpuppe zum Leben und stellt ihr mit der Grille Jiminy Cricket (im Englischen diesmal gesprochen von Joseph Gordon-Levitt) einen Helfer zur Seite, der ihr als eine Art ausgelagertes Gewissen in der Welt zur Seite stehen soll. Geppetto, der in der Neuauflage um seinen verstorbenen Sohn trauert, schließt Pinocchio sofort ins Herz und schickt ihn als guter Ersatzvater irgendwann in Richtung Schule. Fröhlich klappernd und singend macht der Kleine sich auf den Weg, wird allerdings sofort von ein paar zwielichtigen Gestalten aufgegriffen, die aus ihm Kapital schlagen wollen. Pinocchio soll im Puppentheater des bösen Unternehmers Stromboli auftreten, und weil sein moralischer Kompass in Grillenform zwischendurch unpässlich ist, kommt es auch dazu.

Pinocchio, der Influencer

„Du bist nicht real, bis Menschen dich wahrnehmen“ und „Berühmt sein, heißt echt sein“ singt der verschlagene Fuchs, als zeitgenössische Referenz stellt er Pinocchio ein Leben als „Influencer“ in Aussicht. Damit stößt er bei der Puppe natürlich auf offene Holzohren. Bietet man ihm hier eine Abkürzung auf dem Weg der Transformation zum „echten Jungen“? Die Fee (gespielt von Cynthia Erivo, ausgestattet mit nervig dauerflatternden Digitalflügeln, die von ihrem schönen Gesang ablenken) hatte ihm einen vermeintlich beschwerlicheren aufgezeigt, auf dem er die Tugenden Mut, Ehrlichkeit und Selbstlosigkeit erlangen sollte.

Während in Bezug auf die inneren und äußeren Konflikte des Helden aus Pinienholz der Funke nie so recht überspringen mag, bildet Tom Hanks mit seiner gänzlich undünkelhaften Darstellung das Herzstück des Films. Auch Newcomerin Kyanne Lamaya als gebehinderte junge Frau, die in Strombolis Truppe bei einer Ballerina phänomenal die Fäden zieht, sorgt für so manche anrührende Szene. Die digitalen Spielpartner bleiben dagegen bis zum Ende eher leblos, woran die Botschaft von „Pinocchio“ natürlich in besonderem Maße verliert.

Im Dezember soll eine weitere Adaption erscheinen, bei Netflix, inszeniert von Guillermo del Toro, einem Meister für düstere Fantasy-Geschichten. Schon eine Minute des Trailers lösen weitaus mehr Emotionen und Assoziationen aus, als dieses hölzerne Remake.

Wertung: 2 von 5

Pinocchio. Spielfilm, 111 Minuten, Disney+