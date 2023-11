„Eher fliegen hier UFOs“ in der ARD: Diese Bilder könnten auch aus der Lausitz stammen

Diese Bilder könnten auch aus der Lausitz stammen: Mächtige Braunkohlebagger fressen sich immer weiter an ein Dorf heran. Doch es geht um die Landschaft am Niederrhein – der Tagebau Garzweiler arbeitet sich gen Westen. Der Film beginnt 2018 mit realen Bildern: Bäckersfrau Marita Baumanns (Johanna Gastdorf) beobachtet ungläubig-resigniert, wie die mächtige neogotische Pfarrkirche im Nachbarort Immerath abgerissen wird. Dabei hatte ihr drei Jahre zuvor verstorbener Mann immer gehofft: „An den Immerather Dom trauen die sich nicht ran. Eher fliegen hier UFOs durch die Gegend.“

Autor Ingo Haeb hatte den Abriss schon gefilmt, als noch gar nicht klar war, welche Form sein Projekt annehmen würde. Er überzeugte den WDR davon, das Drehbuch sukzessive an die reale Entwicklung anzugleichen und Jahr für Jahr weiterzudrehen. So entstand etwas ganz Besonderes: eine halbdokumentarische Familienchronik, die sich nicht der üblichen Fernsehdramaturgie unterordnet, sondern auf eine wohltuend ruhige Art zeigt, wie die Bäckerfamilie mit dem Wandel umgeht.

„Eher fliegen hier UFOs“ ist weder als stilles Requiem noch als ein lautes Widerstandsdrama angelegt. Auch wenn der Ort nicht genannt wird, so folgt die Geschichte den Entwicklungen im Dorf Keyenberg, das seit 2016 umgesiedelt wird und als Drehort diente. Das Filmteam musste jederzeit befürchten, dass der Energiekonzern RWE Gebäude kaufte und sperrte – so wie die Dorfkirche.



Auch wenn sich Bäckerfamilie Baumanns mal geschworen hatte, im Heimatort so lange wie nur möglich auszuharren, so können sie sich der Entwicklung nicht verschließen. Maritas Schwager, Bäckermeister Claus (Markus John), und ihre Schwägerin Irene (Petra Nadolny) entschließen sich, die Bäckerei aufzugeben und umzuziehen – mit der Umsiedlung fehlen die Kunden, und die jungen Öko-Demonstranten verweigern sich aufgrund veganer Prinzipien ihrem leckeren Kuchen. Ihre Tochter geht nach Köln und beginnt eine Ausbildung. Marita, die mit ihrem verstorbenen Gatten täglich redet und so das Geschehen kommentiert, entwickelt eine eigene Obsession: Das Grab von Klaus soll auf keinen Fall weichen.

„Eher fliegen hier UFOs“: Wo sind die Menschen, die im Kohleabbau arbeiten?

Für die Umsetzung holte sich Ingo Haeb Gina Wenzel als Co-Regissurin an seine Seite. Das großartige Ensemblespiel macht fast vergessen, dass die Bäckerfamilie Baumanns fiktiv ist – zumal sie die Räume der realen Bäckerei Laumanns nutzen durfte. Johanna Gastdorf zeigt einen preisverdächtigen Auftritt. Ihre Marita wird zwar von Trauer, aber nie von Larmoyanz bestimmt. Sie versucht vielmehr, aktiv zu bleiben: Nach dem erzwungenen Abschied von der Kuchentheke steigt sie unverdrossen auf einen Roller, um Essen auszufahren. Viel schwerer tut sich ihr Schwager, dem Markus John seine Statur und seine prägnante Sprache verleiht: Claus will partout nichts mehr mit Brot und Kuchen zu tun haben; sein einziger Trost bleibt sein Enkel.

Zum Familiendrama entwickelt sich die Frage, wer wo begraben liegt. Denn die Mutter von Claus stirbt vor der Umsiedlung und wird im neuen Dorf begraben. Zur Beerdigung trägt die Familie Masken im Freien – die Zumutungen der Corona-Regelungen finden Eingang in den Film. Das nahe Heinsberg war tatsächlich ein Hotspot der Pandemie. Ihren Widerhall finden auch die Demonstrationen gegen den Abriss. Doch die jungen Öko-Widerständler interessieren sich nicht für die Gefühle der Alteingesessenen, halten „Heimatschutz“ für einen „Nazi-Begriff“ und besprühen mit ihren Parolen die leer stehenden Häuser.

Merkwürdig bleibt nur, dass die Bäckersleute nie auf Personen treffen, die im Kohleabbau arbeiten. In der Lausitz sind diese Arbeitsplätze ja durchaus ein großes Thema. Hier aber scheint es, als würden die Bagger von alleine graben. Die letzte Volte dieses ungewöhnlichen Dramas hätte sich anno 2018 kein Drehbuchautor ausdenken können: Die Umsiedlung wird abgebrochen – auch in der Realität: Lützerath musste noch weichen, Keyenberg aber bleibt. Der fast verlassene Ort findet neue Bewohner – Marita begrüßt Heimatvertriebene aus der Ukraine.



Eher fliegen hier UFOs. Mittwoch, 8. November, 20.15 Uhr, ARD und ARD-Mediathek