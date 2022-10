Ein Film für Fans: „Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit“

Künstlerporträts sind ein spezielles Genre in der Filmkunst, weil ja ein Film anders wirkt als ein von einem Schriftsteller oder einer Bildenden Künstlerin, einer Musikerin oder einem Theatermacher erschaffenes Werk. Der Schweizer Martin Suter, um den es in der Dokumentation „Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit“ des deutschen Regisseurs André Schäfer geht, ist dem Publikum durch das geschriebene Wort vertraut. Wie kann das zu Bildern werden?

Schäfer verzichtet weitgehend auf bereits gedrehtes Material, verwendet nur knappe Sequenzen aus den vielen Verfilmungen von Suter-Büchern wie „Small World“, „Die dunkle Seite des Mondes“ und „Lila, Lila“. Er hat stattdessen Szenen des Romans „Die Zeit, die Zeit“ selbst dramatisiert und platziert sie in kurzen Takes als roten Faden in seinem Film. Manchmal steht Suter im Szenenbild und liest aus dem Roman. Schäfer lässt ihn sogar die Spiel-Momente beobachten, als wäre er ein Besucher am Set. Das hat Charme.

Spät zum Schriftsteller geworden

Ein um seine ermordete Frau trauernder Mann versucht in „Die Zeit, die Zeit“ (2012) alle örtlichen Verhältnisse haargenau so zu rekonstruieren, wie sie kurz vor ihrem Tod waren. Er glaubt, seine Frau mittels eines Zeitsprungs zurück wiedererwecken zu können. In der Doku kommt eine Wissenschaftlerin zu Wort, die nach den Beschreibungen aus diesem Buch am Computer Häuser mit Gärten und eine Straße dazwischen entworfen hat. Genauso habe er es sich vorgestellt, sagt Suter dann. Denn das sei seine Schreibweise: Er verwende möglichst viele genaue, überprüfbare Elemente, um damit das Unwahrscheinliche möglich erscheinen zu lassen.

Der Film ist nicht biografisch aufgebaut, knappe Informationen zum Lebensweg des Autors sind verstreut in Interviewpassagen untergebracht. Erst mit Ende 40 veröffentlichte der heute 74-jährige ehemalige Werbetexter („Ich trinke Jägermeister, weil …“) seinen ersten Roman. Er und seine Frau verbrachten viele Jahre ihres Lebens in Guatemala. Kurz wird an den Verlust eines Kindes erinnert, die überlebende Schwester ist dabei.

Deutlich wird, dass Martin Suter nicht nur das Erzählen liebt, sondern dabei ehrgeizig und planvoll vorgeht. Er merke an den Zahlen seines Verlags, dass weniger Menschen Bücher kaufen. Um auch jene zu erreichen, die lieber auf dem Handy lesen, hat er Online-Fortsetzungsformate entwickelt. Er wolle jedes Genre einmal bedienen, sagt er bei einem Gespräch auf der Bühne der Elbphilharmonie in Hamburg; einen Abenteuerroman, eine Detektivgeschichte, einen Hochstaplerroman, einen Serienkrimi habe er bereits. Inzwischen hat er sogar eine Biografie geschrieben, der Held Bastian Schweinsteiger („Einer von euch“) taucht im Film kurz auf, wie auch Benjamin von Stuckrad-Barre, mit dem Suter ein launiges Gesprächsbuch gemacht hat („Alle sind so ernst geworden“).

André Schäfer hat einen freundlichen Film für Fans gemacht. Wenn man bedenkt, dass Suters Bücher in Millionenauflagen erschienen sind, ist das eine sehr große Gruppe potenzieller Zuschauer.

Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit. Schweiz 2022. Regie und Buch: André Schäfer. 90 Minuten, FSK ab 12.