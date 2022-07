Wir treffen uns am Tag, nachdem Elyas M’Bareks neuer Film, die Sommerkomödie „Liebesdings“, im Berliner Zoopalast Premiere hatte. Der Schauspieler fragt, ob es mich störe, wenn er an seiner E-Zigarette zieht. „Hier wird’s gleich riechen wie in einer Shishabar“, sagt er. Das stimmt natürlich nicht, aber gleich ist klar: Hier spielt einer gern mit dem, was er selber als Migrationshintergrund bezeichnet.

Sie wohnen gar nicht in Berlin, oder?

Nee, ich bin Münchner.

Man könnte ja auch als Münchner hierherziehen.

Ich hab hier schon mal gewohnt. Vier Jahre lang, ich schätze mal vor zehn Jahren, und dann bin ich wieder zurückgezogen.

Warum?

Naja, weil es ja Gott sei Dank aufgrund meines Berufes gar nicht so wichtig ist, wo ich wohne. Ich habe zwar einen festen Wohnsitz, aber ich bin so viel unterwegs. Ich habe auch einen Wohnsitz auf Ibiza. Da verbringe ich voll viel Zeit, ich bin in München, und ich arbeite meistens in Berlin und freue mich immer, wenn ich wieder hierherkommen kann. Das will ich mir bewahren. Es gibt also gar keinen Grund, nach Berlin zu ziehen. Und bei allen Vorzügen, die Berlin zu bieten hat, vom Essen angefangen bis zu diesem Abenteuerversprechen und der Größe der Stadt – im Winter ist es hier leider nicht so wirklich zum Aushalten. Da ist es in München dann schon schöner.

Wo haben Sie denn damals in Berlin gewohnt?

Ganz klischeehaft am Hackeschen Markt, aber in einer für heutige Verhältnisse sehr bezahlbaren Wohnung. Ich habe für 85 Quadratmeter mit Dachterrasse 850 Euro bezahlt. Vor zehn Jahren war das viel, viel Geld. Ich habe mich sogar gefragt, ob ich mir das leisten kann.

Ihr neuer Film „Liebesdings“ spielt ja in Berlin und der Mann, den Sie da spielen, kommt aus Neukölln. Waren Sie da auch schon mal?

Natürlich! Ich geh da gerne essen, da gibt es unglaublich gute türkische und arabische Restaurants. Aber mein Stadtteil war schon immer Mitte.

Haben Sie angesichts des Drehbuchs gezuckt? Sich gefragt, ob Sie den Film machen wollen?

Nee. Warum?

Naja. Einmal haben Sie zum Beispiel eine Klitoris auf dem Kopf.

Ich hatte in meinem Leben schon öfter Begegnungen mit Klitorissen. Ist das der Plural?

Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.

Nee, ich hab’ da keine Berührungsängste.

Sie liegen auch einmal in einer Vulva und sehen Tampons beim Tanzen zu.

Wir müssen doch endlich wegkommen von diesen Berührungsängsten vor weiblicher Sexualität, Nacktheit, Vulven. Das gehört alles zur Menschheit, und es gibt überhaupt keinen Grund, das als befremdlich zu sehen oder beschämt zu sein. Das Drehbuch hat ja auch eine Frau geschrieben. Man kann voll viel lernen in dem Film.

Was denn?

Ich habe zum Beispiel gelernt, was ein Cis-Mann ist. Ich wusste das vorher nicht. Und ich finde es toll, dass auch anderen sexuellen Orientierungen eine Bühne geboten wird. Dass gezeigt wird, dass auch Minderheiten in unserer Gesellschaft Gehör bekommen müssen.

Welche Minderheiten?

Naja. Es geht mit mir los.

Sie sind doch ein Cis-Mann.

Aber ich hab Migrationshintergrund. Und Leute, die eine andere sexuelle Orientierung haben, oder Transgender, hab ich so selten in deutschen Filmen gesehen. Oder einfach weibliche Themen. In dem Film geht es um starke Frauenfiguren, nicht um den Mann, der viele Frauen flachlegt.

Sie haben ja eine große Gefolgschaft in den sozialen Medien. Es scheint, als nutzten Sie Twitter manchmal, um ein Statement abzugeben. Sie haben sich zum Beispiel für die Corona-Impfung starkgemacht.

Für den Impfpost wurde ich von der Regierung bezahlt.

Was?

Nein, aber das wurde direkt gemutmaßt. Es wurde sofort behauptet, ich sei eine Staatsmarionette und gehöre zu dem illustren, geheimen Zirkel der Corona beschlossen hat. Auf Twitter gibt es aber einige Leute, die einen richtig guten Job machen.

Wer denn?

Jan Böhmermann hat ein starkes Twitter-Game am Start. Sehr witzig, sehr schlau.

Noch mal zum Thema Migrationshintergrund …

Zu Beginn meiner Karriere wurde mir nahegelegt, ich solle meinen Namen ändern, sonst würde ich keinen Erfolg haben. Ich bin umso stolzer darauf, dass es auch mit diesem Namen geklappt hat, und ich hoffe, dass ich ein Vorbild für Leute sein kann, die so einen Namen auf Filmplakaten lesen und denken: Hey, das kann ich auch schaffen. Ich bin nicht minderwertig, ich gehöre genauso zur Gesellschaft. – Aus dem Grund lege ich auch Wert darauf, dass meine Wurzeln gar nicht mehr thematisiert werden. Ich heiße Elyas M’Barek, ich bin Teil der Gesellschaft. Ich habe Migrationshintergrund, aber das macht mich nicht besser oder schlechter als jeden anderen. Ich mag auch die Frage nicht, wo ich herkomme, und stelle die auch selber nicht. Für mich steht der Mensch im Vordergrund, dessen Überzeugungen und Werte.

Die Frage stellt Ihnen aber keiner mehr, oder?

Doch, die wird schon immer noch gestellt. Natürlich weniger, weil ich jetzt ein berühmter Schauspieler bin. Und es hat sich halt auch rumgesprochen, dass ich einen tunesischen Vater und eine österreichische Mutter habe. Aber das spielt in meinem Leben keine Rolle, und man kann es sich ja auch nicht aussuchen. Ich kann nur dankbar sein, dass ich die Chance hatte, in so einem privilegierten und reichen Land wie Deutschland aufzuwachsen. Andere Leute haben das Glück nicht. Und auch bei mir gab es ganz andere Zeiten. Das vergessen die Leute manchmal. Die sehen nur den Erfolg.

Wie war es damals?

Es gab keine Identifikationsfiguren für mich im deutschen Film, nicht mal im Fernsehen. Zeigen Sie mir mal einen Moderator vor 20 Jahren, der Migrationshintergrund hatte.

Wer hat Ihnen dann eine Chance gegeben?

Das war Bora Dagtekin, der Autor von „Türkisch für Anfänger“ und „Fack ju Göthe“. Ohne Bora wäre den Leuten gar nicht bewusst geworden, dass Leute wie ich auch fürs Publikum interessant sein können und Menschen mit Migrationshintergrund auch Hauptrollen spielen dürfen oder können. Damals gab es nur Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Und ich habe, wenn überhaupt, den Drogendealer oder Gefängnisinsassen gespielt.