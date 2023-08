Lässt man das bisherige Kinojahr Revue passieren, drängt sich der Eindruck auf, dass der Actionfilm langsam ins Alter gekommen ist. In „John Wick: Kapitel 4“ mordet sich der fast 60-jährige Keanu Reeves seiner Erlösung entgegen. Harrison Ford muss mit seinen 81 Lenzen in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ noch mal nostalgisch umweht die Peitsche schwingen, während Tom Cruise (61) laufen wird, bis er zu Fuß den Mond erreicht hat. Jetzt darf sich auch noch Denzel Washington in „Equalizer 3“ erneut als Ex-CIA-Agent Robert McCall auf einen Feldzug der Selbstjustiz begeben – fast zehn Jahre nach dem ersten Teil, bei dem der Ausnahmeschauspieler bereits 58 Jahre alt war.

Die Handlung des erneut von Antoine Fuqua inszenierten Selbstjustizthrillers spielt dabei keine Rolle. Der Antiheld wird bei einem selbstlosen Auftrag in Sizilien angeschossen und landet in einem kleinen Dorf, das von der Mafia terrorisiert wird. Der dramaturgische Rahmen ist lediglich darauf ausgelegt, die Gewalteruptionen zu verbinden und die Bösen als Monster zu zeichnen, denen noch jeder Genickbruch gut zu Gesicht steht. Eine ziemlich fahrige und letzten Endes zynische Veranstaltung, ein Actionvehikel, dass nur durch seinen charismatischen Star am Laufen gehalten wird.

Viel interessanter ist da schon die Sache mit dem Alter. Das ist in der Häufung mehr als bloßer Zufall und erzählt viel über den kreativen Stillstand in der Traumfabrik und die defizitären Strukturen der Studios. Ausgerechnet der Actionfilm, diese banale Unterhaltungsform, wird man sagen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Action ist Kino

Sicherlich, der Actionfilm mag in seiner Grundstruktur einfach sein. Es geht um Überwältigung, kinetische Energie und Affekte. Anders gesagt: Das Kino wird mit dem Actionfilm zur unterhaltsamen Achterbahn. Diese aber ist mindestens eine Herzkammer der Kunstform Kino. Eine Form, die es möglich macht, die Welt auf den Kopf zu stellen und ganze Hochhäuser in Schutt und Asche zu legen. Im Kern geht es aber um Bewegung, sie steckt schon im Wort Kino. Buster Keaton ist in seinem Stummfilmklassiker „Der General“ von 1926 dem Actionkino der Gegenwart gar nicht so fern, lässt er darin doch spektakulär eine Eisenbahnbrücke zum Einsturz bringen. Bilder, die sich heute im atemlosen Finale in „Mission: Impossible – Dead Reckoning“ aktualisiert finden.

Das große Kino muss nicht immer das komplexe Arthouse-Drama sein. Man denke nur an die virtuosen Ballistik-Ballett-Gefechte im Schaffen des chinesischen Regisseurs John Woo („The Killer“) oder den atemlosen Thrill eines Films wie Jan de Bonts meisterlichen „Speed“. Seit Beginn der Filmgeschichte wird mit Raum- und Zeitempfinden gespielt und unser im Kinosessel verweilender Körper in Schwingung versetzt. Dafür braucht es aber immer Helden, die an unserer Stelle agieren.

Diese Stellvertreter sind immer auch ein Spiegel ihrer jeweiligen Zeit. Stallone und Schwarzenegger standen in den 80ern mit ihren muskelbepackten Körpern für eine andere Idee vom Helden, als später – sagen wir – der schmächtige Tom Cruise. Das Trauma des Vietnamkriegs hallte noch nach („First Blood“) und das Selbstbild eines autonomen, selbstwirksamen Kämpfers, der souverän und autonom für das Gute einsteht, war auch politisch gewollt. Der Actionheld, das war eine fleischgewordene Ein-Mann-Armee: unverletzbar, heroisch und unerbittlich.

Mit Bruce Willis wird in John McTiernans „Stirb Langsam“ 1988 der Übergang eingeläutet: Der gebrochene Held jenseits der unverletzlichen Kampfmaschine setzt sich in den Neunzigern durch. Andere Schauspielerkörper sind nun gefragt. Nicolas Cage in „The Rock“ oder Keanu Reeves im bereits erwähnten „Speed“ dürfen sich nun beweisen und entsprechen eher dem Jedermann, der über sich hinauswächst: Jeder kann es schaffen, wenn er nur den Willen dazu aufbringt.

Alternde Geschichten, alte Körper

An diesen beiden Logiken wird sich bis heute abgearbeitet, wenn nicht gleich ins Superheldengenre gewechselt wurde. John Wick ist ein gebrochener Held und gleichzeitig der perfekte Killer, dessen elegante Choreografie einem Todestanz im Technoklub gleicht. Und Denzel Washington ist als der Equalizer ein beinahe schizophrener Charakter, der abseits der Action ganz Biedermeier ist, und wenn es darauf ankommt, zur unverwüstlichen Körpermaschine wird: Robert McCall ist der Samariter, der seine reinigende, heilige Gewalt dem Bösen gegenüberstellt.

Diese Erzählungen sind indessen gealtert, weil sie so eng mit dem Star verwoben sind. Daher spricht man auch gerne vom Körperkino, in dem die Persona eines Schauspielers zur Form wird. Sylvester Stallone war „Rambo“, Arnold Schwarzenegger der „Terminator“ und Bruce Willis eben „Stirb Langsam“. Das klingt nun wirklich alt, ist aber bis heute so. Keanu Reeves nutzt sein reduziertes Spiel, mit dem er bereits Neo in „Matrix“ Leben eingehaucht hat, für den kühl-schweigsamen Auftragskiller in den „Wick“-Filmen. Und Denzel Washington spielt seine einfühlsame Sanftheit in „Equalizer“ aus, die er mit einem Fingerschnippen in kontrolliert wütende Präzision umwandelt. Auch diese Rolle hat er bereits in „Mann unter Feuer“ gespielt.

Inzwischen allerdings, nach der x-ten Fortsetzung der einen oder anderen Reihe, haben sich diese Geschichten erschöpft. Es gibt einfach keine neuen Bilder mehr. Alle Varianten sind irgendwie ausgereizt, was nicht bedeutet, dass all diese Filme deswegen schlecht sein müssen. Man sehnt sich jedoch nach neuen Perspektiven, überraschenden Momenten und eben Heldenfiguren, in denen sich die Gegenwart spiegelt: Der alte Mann, dieser selbstlose Retter, wirkt zunehmend reaktionär.

Neue Formen wagen!

Doch diese neuen Perspektiven benötigen andere Schauspieler und Schauspielerinnen. Vielversprechende Versuche hat es mit Charlize Theron in „Atomic Blonde“ oder mit der eher im Drama verhafteten Serie „Hit & Miss“ gegeben, in der Chloë Sevigny eine Trans-Auftragskillerin gespielt hat. Doch welche erzählerischen Möglichkeiten lägen in einem androgynen, einem homosexuellen oder gar weiblichen James Bond? Wie sähe ein dezidiert queerer Actionfilm aus, in dem ein Timothy Chalamet oder ein Trans-Mensch wüten darf?

Diversität ist nicht bloß eine moralische Forderung. Sie eröffnet neue Räume für ein anderes Erzählen. Darin liegt die Kraft des Kinos: Uns mit dem Anderen zu konfrontieren. Hollywood hat es schlichtweg versäumt, neue Gesichter aufzubauen, andere Figuren zu setzen. Auch weil Mut und Geduld fehlten, um noch nicht etablierten Geschichten ihre Zeit zu geben. Jedes Franchise ist in sich bereits eine PR-Maschine, mit der man das Publikum an die Wiederholung des bereits Bekannten gewöhnt oder auf die Karte der Nostalgie gesetzt hat.



Befreit sich das Kino von ihren geriatrischen Männern mit Knarren, könnte man der Krise in Hollywood etwas entgegensetzen. Denn auch darum geht es in dem großen Streik. Die Frage, wer wie viel vom Kuchen abbekommt, ist auch eine Frage, ob Film zu einem bloßen Content auf Streaming-Plattformen verkommt. Stattdessen könnte man die Vielfalt der Kreativen mit auf die Reise nehmen, um auch wieder im gut ausgestatteten Actionfilm von unserer Welt zu erzählen, statt die Opas in die immer selben Abenteuer zu schicken.