Berlin - Am kommenden Sonnabend, den 29. Januar, feiern Cineasten den Geburtstag des großen Ernst Lubitsch, zumal den hundertdreißigsten. Die Party, die der Club der Filmjournalisten Berlin für gewöhnlich an diesem Tag schmeißt, fällt aufgrund der Corona-Krise allerdings schon zum zweiten Mal aus.

Immerhin nutzt der Club das Datum wie schon im letzten Jahr dazu, den beziehungsweise die Gewinner des von ihm vergebenen Ernst-Lubitsch-Preises für die beste komödiantische Leistung im deutschen Kino bekannt zu geben. Wie die Berliner Zeitung vorab erfuhr, fiel die Wahl in diesem Jahr auf ein Duo: Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst werden für ihre schauspielerische Leistung in „Contra“ geehrt. Die von Sönke Wortmann inszenierte Komödie wurde seit ihrem Start Ende Oktober von mehr als 800.000 Zuschauern gesehen und läuft noch immer erfolgreich in den Kinos.

Explosiver Schlagabtausch

Komödienprofi Herbst, 55, gibt darin den zynischen Juraprofessor Richard Pohl, einen sprichwörtlich alten weißen Mann, der die von der jungen Berlinerin Nilam Farooq, 32, gespielte Studentin Naima im vollbesetzen Hörsaal rassistisch und sexistisch beleidigt. Als ein Video davon im Netz und schließlich beim Disziplinarausschuss der Hochschule landet, hat Pohl nur eine Chance, seinen Job zu retten – der rhetorisch begnadete Professor soll Naima als Mentor für einen bundesweiten Debattierwettbewerb fit machen.

Die beiden Charaktere, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten, finden über die starken Reibungspunkte bald eine gemeinsame Diskussionsebene, und es kommt zu einem in jeder Hinsicht explosiven Austausch auf Augenhöhe. Dabei kämen aktuelle Themen auf den Tisch, so die Jury in ihrer Begründung, würden Vorurteile beleuchtet und Stereotypen hinterfragt: „Mit großer Spielfreude duellieren sich die beiden Darsteller mit spitzen Wortgefechten und impulsivem Schlagabtausch – ganz in bester Lubitsch-Manier und zur Freude des Publikums.“ Markus Tschiedert, der Vorsitzende des Clubs der Filmjournalisten Berlin, ergänzt auf Nachfrage der Berliner Zeitung: „Die Dynamik des Films lebt allein vom verbalen Schlagaustausch zwischen Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst. Auf humorvolle Weise führen sie uns dabei in die hohe Kunst des Debattierens ein. Für diese schauspielerische Gesamtleistung gebührt daher beiden der Ernst-Lubitsch-Preis.“

Die Feier soll nachgeholt werden

Die von Erich Fritz Reuter entworfene Bronze-Statuette, die den Flötenspieler Pan darstellt, wird inzwischen seit mehr als 60 Jahren vergeben. Es war Billy Wilder, der 1957 die Idee hatte, einen nach seinem Vorbild benannten Preis ins Leben zu rufen. Lubitsch, ein echtes Berliner Kind, emigrierte 1922 in die USA, wo er sich vor allem mit so eleganten wie tiefgründigen Komödien wie „Ninotschka“, „Rendezvous nach Ladenschluss“ oder „Sein oder Nichtsein“ einen Namen machte. Der ganz eigene Charme seiner Filme ging als „Lubitsch- Touch“ in die Geschichte ein.

Zu den Trägern des inzwischen zu den begehrtesten Auszeichnungen im deutschen Film zählenden Ernst-Lubitsch-Preises gehören Gert Fröbe, Heinz Rühmann, Harald Juhnke, Loriot, Mario Adorf, Sophie Rois, Anke Engelke, Peter Simonischek, Bjarne Mädel und Lars Eidinger, Katharina Thalbach und zuletzt der Regisseur Simon Verhoeven. Die feierliche Verleihung an Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst, die in einem normalen Jahr wichtigster Programmpunkt der Lubitsch-Geburtstagsparty gewesen wäre, soll wegen der anhaltenden pandemischen Lage zu einem späteren Zeitpunkt über die Bühne gehen.