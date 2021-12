Ausgerechnet ein Film, der das Versagen Europas beschreibt, ist am Samstagabend in Berlin als Bester europäischer Film des Jahres 2021 ausgezeichnet worden: „Quo Vadis, Aida?“ von Jasmila Zbanic. Aus der Sicht einer Übersetzerin, die für das niederländische Kontingent der UN-Schutztruppen arbeitet, erzählt die bosnische Regisseurin und Drehbuchautorin von den Tagen im Juli 1995 vor dem Massaker von Srebrenica. Bosnisch-serbische Truppen unter General Ratko Mladic ermordeten damals 8.000 Menschen, vor allem Männer und Jungen. Väter, Ehemänner, Söhne, drei Generationen. „Ich widme diesen Film den Frauen von Srebrenica“, sagte Jasmila Zbanic. „Und unseren Müttern, die uns gelehrt haben, zu lieben.“

Die deutsch-österreichische Produktion „Große Freiheit“ erhielt den Preis für die Beste Kamera (Crystel Fournier) und die Beste Filmmusik (Nils Petter Molvaer und Peter Brötzmann). Franz Rogowski, der für seine Darstellung eines schwulen Mannes in „Große Freiheit" als Bester Europäischer Schauspieler nominiert gewesen war, und Maria Speths „Herr Bachmann und seine Klasse“, nominiert in der Kategorie Bester Europäischer Dokumentarfilm, gingen leer aus.

Die Preise Bester Europäischer Film

„Quo vadis, Aida?“, Regie: Jasmila Zbanic

Beste Komödie

"Ninjababy", Regie: Yngvild Sve Flikke

European Discovery – Prix Fipresci

„Promising Young Woman“ Regie: Emerald Fennell

Bester Europäischer Dokumentarfilm

„Flee“, Regie: Jonas Poher Rasmussen

Bester Animationsfilm

„Flee“, Regie: Jonas Poher Rasmussen

Bester Kurzfilm

„My Uncle Tudor“, Regie: Olga Lucovnicova

Beste Regie

Jasmila Zbanic für „Quo vadis, Aida?“

Beste Schauspielerin

Jasna Duricic in „Quo vadis, Aida?“

Bester Schauspieler

Anthony Hopkins in "The Father"

Bestes Drehbuch

Florian Zeller & Christopher Hampton für "The Father“

Beste Kamera

Crystel Fournier für „Große Freiheit“

Beste Filmmusik

Nils Petter Molvær & Peter Brötzmann für „Große Freiheit“

European Lifetime Achievement

Marta Meszaros

European Achievement in World Cinema

Susanne Bier

Innovatives Storytelling

Steve McQueen für „Small Axe“

Niemand hätte vor einem Jahr geglaubt, dass die Verleihung der Europäischen Filmpreise im Jahr 2021 wieder nicht live würde stattfinden können. Noch im Oktober hoffte man, in großer Runde in der Berliner Arena feiern zu können. Mitte November kam dann der erste coronabedingte Downgrade: Das Publikum in Form von Akademiemitgliedern, Partnern und Gästen aus der Filmindustrie wurde ausgeladen, live sollten nur noch Nominierte und Preisträger dabei sein. Seit Anfang Dezember war klar, dass auch sie nicht in die Arena kommen werden, sondern die Preisverleihung in erster Linie digital stattfindet. „So sehr wir diese Entscheidung auch bedauern", sagte der Geschäftsführer der Europäischen Filmakademie Matthijs Wouter Knol, „im Moment ist es uns am wichtigsten, zu verhindern, dass Menschen quer durch Europa reisen und das Risiko für alle erhöhen.“

Als der Ton weg war

Und so sah man die Filmleute wieder in ihren Wohnzimmern sitzen, in Büros, Kinos, im Hintergrund Bücherregale oder neutrale Wände. Manch einer hielt ein Glas in der Hand, und als bei der Auszeichnung von „Flee“ als Bester Europäischer Dokumentarfilm der Ton ausfiel, und hier wie dort niemand etwas hörte, bedankte sich der Regisseur Jonas Poher Rasmussen mit einer reizenden Pantomime, kongenial assistiert von der Schauspielerin Annabelle Mandeng, die als Moderatorin durch den Abend führte.

AP Die bosnische Filmemacherin Jasmila Zbanic

Die Europäische Filmakademie mit ihren 4.200 Mitgliedern konzentriert viele Preise gern auf einen Film, das war auch bei „Quo vadis, Aida“ so. Jasmila Zbanic erhielt auch den Preis als Beste Europäische Regisseurin. Sie verneigte sich mit ihren Dankesworten vor der am vergangenen Mittwoch gestorbenen italienischen Filmregisseurin Lina Wertmüller. „Sie hat einen Weg für uns bereitet, dem wir folgen konnten.“ Es ist nicht die erste wichtige Auszeichnung für Jasmila Zbanic. 2006 bekam sie für ihren Film „Esmas Geheimnis – Grbavica“, der die systematischen Vergewaltigungen während des Bosnienkriegs thematisiert, den goldenen Berlinale-Bären. Als Beste Europäische Schauspielerin wurde ihre Hauptdarstellerin Jasna Duricic ausgezeichnet. Sie reagierte überwältigt. „Beste europäische Schauspielerin“, sagte sie. „Wenn man auf dem Balkan lebt, fühlt sich das oft nicht so an.“ Und zu ihrer Regisseurin: „Danke, dass du dorthin gegangen bist, wo niemand hingehen möchte.“

Und genau das hat Jasmila Zbanic getan. „Quo vadis, Aida“ ist ein Film über die dunkle Seite der condition humaine, in dem Nachbarn, ehemalige Mitschüler, Kindergartenfreunde einander ermorden, und eine Mutter um das Leben ihrer Söhne und ihres Mannes kämpft, und bereit ist, dafür alles zu opfern, auch das Leben der Söhne und der Männer anderer Mütter. Und Jasna Duricics überlässt ihr Gesicht der Angst und der Verzweiflung dieser Mutter, sie trägt diesen Film. „Quo vadis, Aida“ ist aber auch ein hochpolitischer Film in einer Region mitten in Europa, in der die Wunden längst nicht verheilt sind, und die verhängnisvollen alten Narrative noch so lebendig wie die alten Nachbarschaften. Die Serben leugnen den Genozid bis heute, und Europa würde diese Schande wohl am liebsten verdrängen. Vielleicht könnten ein paar Berliner Kinos die Aufmerksamkeit für „Quo vadis, Aida“ nutzen, und den Film, der bereits wieder aus den Kinos verschwunden ist, jetzt noch einmal zeigen.

Zweifach ausgezeichnet wurde der britische Film „The Father“. Anthony Hopkins bekam den Preis als Bester Europäischer Schauspieler für seine Rolle als demenzkranker alter Mann, dem die Welt als Zuhause abhandenkommt. Der 83 Jahre alte Anthony Hopkins drückt diese Verunsicherung mit seinem ganzen Körper aus. Herzzerreißend sind aber vor allem die Szenen, in denen er noch einmal kurz zu dem selbstbewussten Mann wird, der er einmal gewesen ist, und das Publikum dann dabei zusehen darf, wie dieses Selbstbewusstsein zerbröselt. Für dieses Spiel hat Hopkins bereits den Oscar bekommen. Der Franzose Florian Zeller, der bei „The Father“ zum ersten Mal Filmregie führte, und sein Ko-Autor Christopher Hampton erhielten zudem die Auszeichnung für das beste Drehbuch.

Auftritt für Claudia Roth

Auch die gerade erst ins Amt gekommene Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte ihren Auftritt in der Arena. Sie überreichte den Eurimages Co-Production Award 2021 an die norwegische Filmproduzentin Maria Ekerhovd. Ein Preis, der internationale Co-Produktionen unterstützt, sei in Zeiten des widererstehenden Nationalismus besonders wertvoll, sagte Claudia Roth. Und: „Ich umarme die europäische Film-Community.“

Kaum ein Wort wurde an diesem Abend über die schwierige Lage verloren, in die die Pandemie die europäische Filmindustrie gebracht hat. Es sollte gefeiert werden, und es gab ja auch allen Grund dafür, angesichts der vielen starken Filme, die trotz erschwerter Produktionsbedingungen in diesem Jahr entstanden sind. Die polnische Filmregisseurin Agnieszka Holland, seit vergangenem Jahr die Präsidentin der Europäischen Filmakademie, sagte nur: „Es war ein sehr schwieriges Jahr, aber wir sind hier zusammen.“