Unser Planet ist in den Händen der Menschen nicht gut aufgehoben – das ist keine steile These, schon gar nicht in diesen Tagen. Man kann es dem mächtigen Magier Gellert Grindelwald also nicht verdenken, dass er über Alternativen nachdenkt. Und sein Plan, der vorsieht, dass nach Jahrhunderten des Versteckens endlich mal die Zauberer am Drücker sein sollten, hat Potenzial. Man stelle sich vor: Umweltprobleme wären von heute auf morgen gelöst, körperliche Arbeit könnte mit einem kurzem Schwingen des Zauberstabs der Vergangenheit angehören. Doch leider hat Grindelwald solch hehre Zwecke nicht im Sinn, von den Mitteln ganz zu Schweigen. In der magischen Community der 1930er-Jahre ist er deshalb Staatsfeind Nummer Eins. Zumindest wenn man die regierenden Politiker fragt.

Schon der dritte Grindelwald

Neben der menschenverachtenden Einstellung des Magiers irritiert auch sein Erscheinungsbild. Im ersten Teil der „Phantastische Tierwesen“-Reihe gab er sich als Mitarbeiter der amerikanischen Zauberregierung aus und wurde von Colin Farrell verkörpert. Am Ende nahm er nach erfolgreicher Enttarnung dann seine wahre Gestalt an, nämlich die eines heftig blondierten Johnny Depp mit einem weißen und einem braunen Auge. Weil Depps Ex-Frau Amber Heard ihn beschuldigte, sie geschlagen zu haben, wurde er schließlich gefeuert – nun spielt im dritten Teil Mads Mikkelsen die Rolle des Oberbösewichts, ohne dass der neue Look im Film noch mal erklärt würde. Die politische Entscheidung war letztendlich auch ein kreativer Glücksgriff, denn während Depps Grindelwald eher als Karikatur daherkam, verleiht Mikkelsen der Figur eine düstere Ernsthaftigkeit, die für einen zentralen Themenstrang des dritten Teils dringend vonnöten ist.

Warner Bros. Mads Mikkelsen als Gellert Grindelwald

Eines von „Dumbeldores Geheimnissen“, auf die der Titel anspielt, hat die Autorin Joanne K. Rowling tatsächlich schon vor fünfzehn Jahren ganz nebenbei auf einem Fan-Event gelüftet: Albus Dumbledore, Schulleiter von Hogwarts und Harry Potters Mentor, ist schwul. Die überraschende Info kam, kurz nachdem der letzte Roman der Potter-Reihe veröffentlicht war und verursachte gemischte Reaktionen. Manche begrüßten die Tatsache, dass eine beliebte Figur aus einer der einflussreichsten Kindergeschichten aller Zeiten homosexuell sein sollte. Andere kritisierten, dass dieser Umstand in den Büchern selbst an keiner Stelle konkret wurde.

In diesem neusten „Phantastische Tierwesen“-Film, zum dem Rowling das Drehbuch geschrieben hat, ändert sich das nun, gleich zu Beginn, in einer Szene, die man sich mit Johnny Depp so nicht vorstellen könnte. Dumbledore, als mittelalter Mann gespielt von Jude Law, wartet in einem Restaurant auf seine Verabredung, sichtlich nervös. Als sie eintrifft, steht die Welt still. Es duftet und klingt plötzlich anders im Raum, die Männer schauen sich an und verlieren sich kurz in der Erinnerung an einen Menschen, den es so nicht mehr gibt.

Die beiden haben sich getroffen, um Wichtiges zu besprechen: Sinnliches, das in der Zauberwelt real ist. Dumbledore, der Einzige, der es theoretisch mit Grindelwald aufnehmen könnte, ist praktisch außerstande, ihn anzugreifen. In ihrer Jugend, als Dumbledore frisch verliebt war und die beiden beschlossen, gemeinsam die Welt zu verändern, besiegelten sie ihren ewigen Treueschwur magisch. Seitdem kann allein der Gedanke, den anderen zu betrügen, fatale Folgen haben. Dumbledore will sich von diesem Fluch befreien, Grindelwald ihn weiterhin zu seinem eigenen Vorteil nutzen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Hitler-Darsteller hilft Zauber-Hitler

Um den ehemals Geliebten doch noch irgendwie zu stoppen, schart Dumbledore eine Gruppe von Sonderlingen um sich, angeführt von Newt Scamander (Eddie Remayne), dem magischen Zoologen, der bisher Held der Prequel-Reihe war, hier aber eher zur Randfigur wird, deren wichtigste Funktion darin besteht, die anderen Nebenrollen im Sinne Dumbledores vor sich herzutreiben. Dass die Handlung mitunter willkürlich wirkt, ist Teil des Konzepts, weil Grindelwald bruchstückhaft in die Zukunft sehen kann und verwirrt werden soll – das Wissen darum macht die Sache für die Zuschauer allerdings nicht spannender. Die amerikanische Aurorin Tina Goldstein (Katherine Waterston), die Newt in den ersten beiden Teilen zur Seite stand und die sich in ihn verliebte, was augenscheinlich auf Gegenseitigkeit beruhte, kommt diesmal kaum vor.

Nachdem der erste Teil in New York und der zweite in Paris spielte, geht es nun für einen Großteil des dritten Films nach Berlin, wo Oliver Masucci, der ja schon mal Hitler gespielt hat („Er ist wieder da“) Grindelwald zur großen Freude einer grölenden Menge im Nazi-Look den Weg zum politischen Aufstieg bereitet. Man müsse dem Volk die Wahl lassen, proklamiert er als Anton Vogel, und dass Grindelwald mit gezinkten Karten spielt, nimmt er dabei gern in Kauf. Dumbledores Botschaft, doch bitte das Richtige und nicht das Einfache zu tun, quittiert er mit verächtlichem Schnauben.

Die Zukunft der Reihe ist noch unklar

Es war insgesamt ein bisschen zu viel, was sich Regisseur David Yates, Rowling und ihr Co-Autor David Kloves hier vorgenommen haben. Zu unvermittelt führt die Bösartigkeit des Einzelnen zum Faschismus auf der großen Zauberbühne, zu sehr überschattetdieser als erzählerisches Konstrukt die von ihm besonders bedrohten persönlichen Schicksale, die in den beiden Vorgänger-Filmen sorgfältig aufgebaut wurden. Die verbotene Liebe von Hexe Queenie Goldstein (Alison Sudol) und Muggel-Bäcker Jacob Kowalski (Dan Fogler) etwa, oder das Leid des Teenagers Credence (Ezra Miller), in dem aus Hass auf die eigenen Zauberkräfte ein Monster herangewachsen ist, das sowohl den jungen Mann selbst als auch dessen Außenwelt zu vernichten sucht und als Allegorie für internalisierte Homophobie verstanden werden kann.

Zwischendurch soll gelacht, angesichts magischer Tierwesen entzückt geseufzt und Botschaften à la „wer aufrichtig versucht, gut zu sein, ist es bereits“ gelauscht werden. Das nötige Maß an Naivität aufzubringen, um dafür über die knapp zweieinhalbstündige Filmdauer empfänglich zu bleiben, ist eine Herausforderung. Doch gleichzeitig haben die Filmemacher wieder eine derart einnehmende Welt geschaffen, voller Hoffnung und kleiner Wunder, dass man so manche Störfaktoren gerne verzeiht.

Die „Phantastische Tierwesen“-Reihe war ursprünglich auf fünf Teile angelegt, mittlerweile ist allerdings unklar, ob es nicht doch bei einer Trilogie bleiben wird. Das liegt zum einen am hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Einspielergebnis des zweiten Films, wohl aber auch an Joanne K. Rowling, die sich wegen ihrer von vielen als transfeindlich wahrgenommenen Überzeugungen in Hollywood zunehmend zur Persona non grata entwickelt hat und jüngst von Putin in einer Rede als Beispiel für ein Opfer der westlichen Cancel Culture genannt wurde (das habe sie mit Russland gemeinsam).

Dass die Macher mit „Dumbledores Geheimnisse“ nun einen Film liefern, der sowohl die Geschichte von Newt und Co. abschließen als auch, sollte er an den Kinokassen doch noch einschlagen, eine weitere Fortsetzung einleiten kann, kommt dem Film selbst freilich nicht zugute. Letzteres wünscht man sich am Ende trotzdem.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, Spielfilm, 2022, 142 Minuten, im Kino