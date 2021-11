Berlin - Vor den Bildern kommen die Buchstaben: In dem Film „Lieber Thomas“ ist der Schriftsteller Thomas Brasch fast immer durch sein Werk und seinen Drang, ja Zwang zu schreiben präsent. Mit Text beginnt er, von Texttafeln, die ihn wie Kapitel strukturieren, ist er durchzogen, mit Zitaten aus dem Off unterlegt. Man sieht den Helden mit einem Filzstift auf dem Körper der Geliebten schreiben oder an der Maschine. Bei einer Veranstaltung beim Internationalen Literaturfestival Berlin im September sagte der Regisseur Andreas Kleinert, dass er kein Biopic drehen wollte, also keine biografische Lebensbeschreibung. Ihm und dem Drehbuchautor Thomas Wendrich gelingt es, die Geschichte dieses Mannes über die Dichtung selbst und mit starken Bildern zu erzählen. Und die wichtigen Stationen sind alle ablesbar.

Brasch wurde 1945 in England geboren, wo die Eltern, beide Juden und Kommunisten, im Exil waren. Er wuchs in die DDR hinein als Sohn eines SED-Funktionärs, der an den Sozialismus glauben wollte und diesen Glauben an eine gerechtere Gesellschaft, in der keine Nazis mehr auf Posten kommen können, seiner Familie einimpfen wollte. Thomas Brasch sollte von dieser Impfung als ältester von vier Geschwistern (Klaus wurde 1950, Peter 1955 und Marion 1961 geboren) offenbar die größte Dosis abbekommen, wurde er doch bereits als Elfjähriger auf die Kadettenschule der Nationalen Volksarmee geschickt.

„Lieber Thomas“: Flucht im Traum

Mit diesem ersten krassen Einschnitt in der Biografie beginnt die Filmerzählung: Das Kind fährt mit dem Vater im Auto davon, die Mutter winkt noch, der Ausflug zu zweit endet in einem durchnormierten Umfeld, in dem zum Internatshorror mit Schlafsaal und Massenspeisung noch militärischer Drill kam. Andreas Kleinert lässt den jungen Thomas im Traum nach Hause fliehen, eine Kinderbuchgeschichte mit der Mutterstimme verbindend. Claudio Magno vereint in dieser kleinen Rolle das Sehnsüchtige und Trotzige.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

„Lieber Thomas“ hätte seine Wirkung allerdings nicht ohne die Kunst des Hauptdarstellers Albrecht Schuch, der ab dem zweiten Kapitel bis fast zum Schluss Thomas Brasch verkörpert. Er hatte jemanden zu spielen, der zwar tot ist, aber in den Erinnerungen vieler Menschen noch sehr lebendig. Dieses Erinnert-Werden zeigte berührend der Dokumentarfilm „Familie Brasch“ von Annekatrin Hendel, 2018 herausgekommen. Es gibt auch viel Drehmaterial mit Thomas Brasch selbst, das Christopher Rüter in dem Dokumentarfilm „BRASCH – Das Wünschen und das Fürchten“ (2011) zusammengestellt hat.

Albrecht Schuch, 1985 in Jena geboren, hatte also neben dem Werk seiner Figur immenses Anschauungsmaterial zur Verfügung, das einen weniger versierten Schauspieler vielleicht erdrückt hätte. Doch dieser Mann, den wir als nervösen Finanzspekulanten in der Serie „Bad Banks“ kennengelernt haben, als raubeinigen Sozialarbeiter in „Systemsprenger“ und als schmierigen Dealerboss in „Berlin Alexanderplatz“, wirkt hier so, als hätte er schon immer in Dichtung gebadet: Der Schuch-Brasch erscheint sehr körperlich, selbst dem Schreibvorgang gibt er mit den Händen, dabei meist rauchend, oft trinkend einen Rhythmus. Die äußerliche Ähnlichkeit ist gering, wenn man dokumentarische Aufnahmen sieht oder die berühmten Fotos von Roger Melis, aber in der Regie von Andreas Kleinert, in der Ästhetik der Kamera von Johann Feindt, gedreht in Schwarz-Weiß, in seinem Spiel zwischen Aufbegehren und poetischer Ruhe entwickelt Albrecht Schuch eine große Glaubwürdigkeit.

„Vor den Vätern sterben die Söhne“

Das Schreiben war die Existenzform, in der Brasch sich selbst spürte, das zeigt der Film. Nicht das schöne Wort interessierte ihn, sondern das richtige für seine Zeit, weshalb er sowohl an der Leipziger Universität als auch an der Filmhochschule Babelsberg gegen die Regeln verstieß, was hier zu einer Szene zusammenschnurrt. Als Thomas Brasch mit anderen im August 1968 Flugblätter gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings verfasst und verteilt, lässt der Film offen, warum er damals in die elterliche Wohnung zurückgekehrt ist. Wollte er herausfinden, ob der Vater ihn an die Behörden verrät? Wollte er sich und die anderen damit schützen, wenn klar ist, dass er aus einer staatstreuen Familie kommt?

Die folgende Haftzeit ist dem Film weniger wichtig als die Bewährung in der Produktion, in schmutzigen Verhältnissen mit abgearbeiteten Männern und Frauen, wie man sie später wiederfand in „Vor den Vätern sterben die Söhne“, Braschs erstem Buch, 1977 bei Rotbuch in West-Berlin erschienen. In der DDR gab es davor nur eine Veröffentlichung, ein „Poesiealbum“-Bändchen 1975. Seine Freundin, die sich mit ihm darüber freut, ist Katharina Thalbach nachempfunden, gespielt wird sie von Jella Haase, die genauso berlinern und die Augen so strahlen lassen kann. Die Besetzung von „Lieber Thomas“ ist wirklich gelungen, zumal Jörg Schüttauf nicht nur den Vater darstellt, sondern auch den DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker, den Thomas Brasch als Kind kennengelernt hatte, bei dem er um Verständnis wirbt.

Zeitsprung Pictures/Wild Bunch Germany/Peter Hartwig „Lieber Thomas“: Albrecht Schuch als Thomas Brasch, Jella Haase als Katharina Thalbach

„Wie sterben die Söhne, die Brasch meint?“, fragt die Schriftstellerin Katja Lange-Müller im Nachwort zur 2002 erschienenen Suhrkamp-Ausgabe des Erstlings. „Nicht alle unbedingt physisch, aber immer als jene Söhne, von denen die Väter sagen müssen: ,Ihr seid für uns gestorben‘ – Es ist der antagonistische Bruch, den die Söhne wollen.“ Diesen Bruch hat Thomas Brasch endgültig vollzogen, als er in den Westen ging, doch sobald der sich paternalistisch zeigte, fuhr er erneut die Widerstandskrallen aus: Er gab kein abrechnendes Interview, lieferte keinen Enthüllungsroman. Dass es dieses Muster der Vereinnahmung war, für die eine wie für die andere Sache, das ihm an die Nieren ging, zeigt Andreas Kleinert anlässlich der Verleihung des Bayerischen Filmpreises für „Engel aus Eisen“ 1981.

In Wirklichkeit hatte sich Brasch damals in der Dankesrede mit der Zwickmühle beschäftigt, welche die Künste zu Komplizen der Macht werden lässt, weil sie Öffentlichkeit und Geld brauchen. Und er dankte der Filmhochschule der DDR für seine Ausbildung. In „Lieber Thomas“ geht er aus dem Saal und trifft im Foyer den Vater. Kleinert und Wendrich ziehen also das Gespenst aus Braschs Kopf und stellen es vor ihn hin: Die verkörperte Idee von der besseren Gesellschaft, die es nicht geben konnte.

„Was ich habe, will ich nicht verlieren,/ aber wo ich bin, will ich nicht bleiben,/ aber die ich liebe, will ich nicht verlassen,/ aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen...“ Das Dilemma seines Lebens zieht sich leitmotivisch durch den Film. „ ...aber wo ich lebe, will ich nicht sterben,/ aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin:/ aber bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.“ Das Aber als Zustand. Mit dem Ende der DDR zog er in den Osten zurück. Das Schreiben blieb ihm, doch den Stoff vermochte er nicht mehr zu bändigen. Von seiner Prosaarbeit über den „Mädchenmörder Brunke“ erschien nur ein Bruchteil gedruckt. Am 3. November vor zwanzig Jahren ist Thomas Brasch gestorben.

Lieber Thomas. Deutschland 2021. Regie: Andreas Kleinert; Drehbuch: Thomas Wendrich; Kamera: Johann Feindt; Darsteller: Albrecht Schuch, Jella Haase, Jörg Schüttauf, Anja Schneider u.a.; 90 Minuten, FSK ab 16