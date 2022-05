Im Laufe des Films „Nawalny“ wird sichtbar, dass der Regisseur Daniel Roher eine große Nähe zu der Person gewinnt, von der er erzählt. Die Kamera begleitet den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny vor allem während der Zeit seines Überlebenskampfs und der Genesung in Deutschland. Und doch entschied Roher, einen Moment an den Beginn zu stellen, da er und der Porträtierte sich uneins sind. Er beginnt mit der Interview-Frage: „Wenn Sie bei einem nächsten Anschlag ums Leben kommen würden, was wäre Ihre Botschaft an die Nachwelt?“ Wie Nawalny das Gespräch, von dem man später wiederholt Ausschnitte sehen kann, an diesem Punkt verärgert verlassen möchte, charakterisiert ihn gleich. Mögen ihn seine Kritiker für exzentrisch, selbstverliebt, leichtsinnig oder was auch immer halten; das Filmporträt zeigt Nawalny überzeugend als Aktivisten, der kein Märtyrer sein will, sondern für sein Anliegen lebt.

Putin nennt den Namen seines größten Widersachers nie

Gerade jetzt, da in der ganzen Welt Experten rätseln, was der russische Präsident Waldimir Putin mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine wirklich bezweckt, lohnt die Beschäftigung mit seinem Widersacher besonders. Und wenn nicht die Verniedlichung des Krieges als „Spezialoperation“ die demagogische Methode Putins vor Augen führte, wäre es komisch, wie sich die Angst des Präsidenten vor Alexej Nawalny zeigt: Er spricht dessen Namen nicht aus. Man erinnert sich an die Angst vor Voldemort in den „Harry Potter“-Büchern, da der schreckliche Unhold nur „der, dessen Name nicht genannt werden darf“ war. Mal heißt er in Putins Worten „dieser Journalist“, mal „der Patient der Berliner Klinik“.

Die Dokumentation ist aufschlussreich für alle, die den Fall seit dem Giftanschlag am 20. August 2020 ausschließlich in den Hauptnachrichten verfolgt haben, und vervollkommnet das Bild für jene, die schon mehr wissen. Der Kanadier Daniel Roher verknüpft mehrere Erzählstränge. Er nutzt auch Aufnahmen aus Nawalnys Unterstützer-Team, um die Geschichte vom Aufenthalt im sibirischen Tomsk, den Zusammenbruch im Flugzeug, der Notlandung in Omsk, der Behandlung dort sowie der Überführung und Therapie in Deutschland zu dokumentieren.

Der Dokumentarfilm „Nawalny“ zeigt: Journalismus ist wichtig

Zu einem eigenen Schwerpunkt macht er die Recherche der Vergiftung, begleitet Journalisten der britischen Investigativplattform Bellingcat, des deutschen Magazins Der Spiegel, der spanischen Zeitung El Pais, des Fernsehsenders CNN und der russischen Internetseite The Insider (heute eine unerwünschte Organisation in Russland). Das ist inszeniert wie ein Spionagethriller. Der Regisseur braucht hier jedoch kein Drehbuch, sondern nur den Kameramann Niki Waltl und zwei versierte Cutter (Maya Hawke und Langdon Page). Der Film wechselt zwischen Aussagen einzelner Reporter mit erschütternden Erkenntnissen zu Szenen in dem süddeutschen Dorf, in dem Alexej und Julia Nawalny sowie ihre Kinder nach der Entlassung aus der Charité wohnen. Dort, in einem schmucken Schwarzwald-Haus, kommt auch immer wieder Nawalnys kleines Team zusammen. Videos waren bisher die wichtigsten Medien von Nawalnys Öffentlichkeitsarbeit, damit machen sie weiter. Einmal dreht er mit seiner Tochter einen Clip für die Plattform TikTok, das ist lustig.

Ein weiterer Erzählstrang ist die Entwicklung Nawalnys als Aufdecker von Korruption (er ist Jurist von Beruf) und als Politiker, der sich früh in Opposition zur russischen Regierung befindet. Nawalny wird mit Aufnahmen konfrontiert, da er um 2010 mit Nationalisten auf die Straße ging, unter denen Rechtsextreme waren. Der Regisseur beweist damit, dass zwar seine Sympathie seinem Helden gehört, er aber Distanz wahrt. Nawalny steht nicht klar für eine politische Richtung außer Anti-Putin, nennt es seine „Superkraft“, dass er zu allen Menschen spreche. Ob das auch eine Art Populismus ist, liegt im Auge des Betrachters.

Verhaftung von Alexej Nawalny nach Rückkehr

So sehr der Film „Nawalny“ vorführt, wie wichtig unabhängiger Journalismus ist, was optimistisch stimmt, so deutlich trübt er die Hoffnungen darauf, dass demokratische Bewegungen in Russland Veränderungen erreichen. Die Arroganz der Kaste um Wladimir Putin, die Macht des ehemaligen KGB-Mannes und heutigen Präsidenten bei der Steuerung von Recht und der Medien, Ausschaltung von Widerspruch bis hin zum Giftanschlag zeigen sich exemplarisch am Fall Alexej Nawalny. So ist der Film inszeniert, und deshalb geht er einem sehr nahe, manchmal bis zur Verzweiflung.

Auf dem Rückflug nach Moskau, den Alexej und Julia Nawalny am 17. Januar 2021 antreten, wird das Flugzeug, das in Wnukowo landen sollte, noch nach Scheremetjewo umgeleitet. Er entschuldigt sich bei seinen Mitpassagieren. Direkt auf dem Flughafen wird Alexej Nawalny verhaftet. Ziemlich am Anfang des Films sagt er in einem Interview-Ausschnitt: „Ich dachte, je berühmter ich werde, desto sicherer könnte ich leben.“ Seit seiner Rückkehr nach Russland wurde Alexej Nawalny bereits zweifach wegen Betrugs, Veruntreuung und Missachtung des Gerichts zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt.

Nawalny. USA 2022. Regie: Daniel Roher, Kamera: Niki Waltl. Dokumentarfilm, 98 min, FSK ab 12.