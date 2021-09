Berlin - Er ist der Neue, der am Zaun des Fußballkäfigs Panke im Wedding steht. Gern würde er mitspielen. Auf die Frage, woher er komme, sagt er: Göttingen. Einer hält ihm seine Kette vor die Nase. Palästina, Habibi. „Wir sind Türken, Araber, Kurden“, sagt der, auf den alle anderen zu hören scheinen, „alles eine Familie“. Zu seiner Mutter wird der 16-Jährige am Abend sagen: „Hier ist alles so anders, hier sind kaum Deutsche.“ Doch auf seine Bemerkung, die meisten hätten schwarze Haare, kann die Mutter nur antworten: „So wie wir.“

Soheils Familie ist aus dem Iran nach Deutschland gekommen, weil es dort für sie als Juden keine Zukunft gab. Warum sie in Berlin ausgerechnet in einem Bezirk mit einem großen Anteil muslimischer Bevölkerung landen, erklärt der Film nicht. Er konzentriert sich auf die Perspektive des Jungen. Vermutlich ist den Eltern die kulturelle Mischung kaum bewusst. Aber Soheil, sensibel gespielt von Doguhan Kabadayi, landet mitten in einer Kampfzone um Aufmerksamkeit und Macht. Das ist nichts, was man in diesem Alter zu Hause erzählen kann. Der zunächst sanft wirkende Junge macht eine Wandlung durch. „Pubertät“, sagt der Vater zur Mutter.